通用槓桿協議 Gearbox 版本更新，透露了哪些新想法？

Gearbox 不僅是一個槓桿借貸平臺，可以把它想象成是開放式的 dYdX，用戶可通過它將槓桿應用到其它 DeFi 協議以增加資本效率。

撰文：李科

我們曾在 6 月份時介紹過 MarketMake ETHGlobal 黑客馬拉松上的決賽入圍項目 Gearbox Protocol，當時，該項目在這個由 Aave、1Inch、Chainlink 聯合贊助的黑客松上脫穎而出，吸引了我們的關注。此外，Gearbox Protocol 一直低調發展，很少對外發布更新。

最近，Gearbox Protocol 的開發團隊更新了關於產品的開發進度和更多項目信息，並且表示，Gearbox 代碼 Beta 版基本開發完成並在進行審計。

更值得注意的是，著名的海外 DeFi 社區 LobsterDAO 的創始人 Ivangbi 以 Gearbox Protocol 核心團隊成員的身份公開了自己對該項目的支持，使得這個沉寂了一段時間的 DeFi 項目更具關注度。

根據 Gearbox Protocol 團隊發佈的最新技術文檔，鏈聞特地更新對該項目的介紹。

Gearbox 是什麼？

想理解 Gearbox 究竟是什麼之前，最好的方法，先得搞清除 Gearbox 不是什麼：可以這麼說，Gearbox 既不是一個交易平臺，也不是流動性挖礦耕種協議。

Gearbox 是一種「通用槓桿協議」，它更像一種底層原始協議，爲用戶提供通用槓桿，然後用戶可將槓桿應用到其它 DeFi 應用上，以達到增加資本效率的目的。換句話說，Gearbox 就像是中心化交易所保證金交易的去中心化版本，特別之處在於 Gearbox 可以直接對接其它 DeFi 平臺以擴展其應用場景，而且其交易是可組合的。

更具體來說，Gearbox 希望實現的目標，是「將槓桿作爲一種服務」，其它 DeFi 協議可以被允許整合到 Gearbox 中來，這些 DeFi 協議可以以此獲得更多的流動性和使用量——做一個類比，這就像在信用卡支付網絡中添加一個新的支付合作夥伴，瞬間增加了其用戶量和資金量。

而且，Gearbox 的用戶也可以直接在 Gearbox 平臺上實現槓桿借貸+收益耕種、套利交易一站式操作，它不僅僅是一個槓桿借貸平臺，它更像是一個整合了所有 Defi 功能的大殺器，你在 dydx 僅可以進行保證金槓桿交易和合約交易，在 Yearn 僅可以進行槓桿挖礦收益，但 Gearbox 更加開放，它可以直接和 Uniswap、Sushiswap、dydx、Yearn、Curve、Opyn 等對接，之後進行所有種類的交易，而且自帶槓桿。

所以，它不僅僅是一個槓桿借貸平臺，可以把它想象成是開放式的 dYDX，可以直接和 Uniswap、Sushiswap、Yearn、Curve、Opyn 等 DeFi 協議進行對接。

Gearbox 能做什麼

之所以叫「通用協議」，是因爲 Gearbox 可以廣泛的應用到其它 DeFi 應用上。Gearbox 團隊舉了一些例子，說明 Gearbox 可能實現的作用。

槓桿收益耕種

用戶可以質押 25 個 ETH、以 4 倍槓桿借出 100 個 ETH，然後將合計 125 個 ETH 兌換成穩定幣，並在 Yearn 上進行流動性收益耕種——這樣，就可以達到 5 倍槓桿挖礦收益的效果。

槓桿交易套利

用戶還可以利用 Gearbox 進行槓桿交易套利，比如，在 Gearbox 上利用槓桿借出資金，然後賣出做空，等價格回落時再買入歸還所藉資產，通過其中的價差賺取利潤。因爲沒有時間方面的限制，所以比閃電貸更有優勢。

除此之外，因 Gearbox 所具有的開放性，其還可以被應用到衍生品代幣的槓桿化、期權或其它組合交易策略。

如何實現槓桿借貸？

Gearbox 引入了「信用賬戶」（Credit Accounts）這個關鍵概念，用戶通過信用賬戶來使用槓桿協議。

信用賬戶是一個智能合約，用戶可以在 Gearbox 上開一個信用賬戶，以組合的方式將槓桿應用到各種 DeFi 協議，比如，在 Uniswap 上進行槓桿交易，在 Yearn 和 Curve 上進行槓桿耕種收益。

所有資產都在該信用賬號上，包含用戶的質押本金和通過槓桿借貸的資金。當用戶質押一定資金開立一個信用賬號後，就可以通過槓桿獲得 3 倍的借貸資金，如下圖。

所有的操作都經過這個信用賬號，可以把信用賬號看作是一個自動 DeFi 錢包，該錢包不止持有你的資金，還可以通過其執行各種交易策略，用戶可以發送交易訂單到自己的信用賬戶調用裏面的資金。

Gearbox 信用賬戶合約在設計上實現讓個信用賬戶都設有借貸健康係數（清算門檻），如果貸方的抵押資產低於清算門檻其資金將被清算。

更低的 Gas 費

相對於其它 DeFi 協議 Gearbox 消耗更低的 Gas 費，原因在於大多數 DeFi 協議的只有一個總的合約，所有的交易數據都在上面進行，當用戶進行交易時所需要把所有的數據都同步一邊，合約包含內容越多會消耗更多的 Gas 費，而 Gearbox 的用戶交易時不需要運行總合約，他們都在各自單獨的信用賬戶合約上進行操作，只有該合約和 Uniswap、Sushiswap、Yearn 進行交互，因此可以把 Gas 費消耗降到最低。

沒有資金費率

傳統保證金槓桿交易中資金費率是比較大的一塊支出。因爲 Gearbox 沒有內置的訂單交易簿或流動性交易，所有交易都是在被允許的第三方平臺上執行，Gearbox 不需要維持做多和做空頭寸的比例，因此用戶不需要支付資金費率，貸款人只需要支付利息即可。

信用賬戶機制如何實現？

信用賬戶。信用賬戶本質上是一個智能合約，它持有用戶的質押資金和借貸的資金，即用戶質押一定的資金，和利用槓桿借貸一部分的資金，這兩部分資金都保存在信用賬戶中。用戶可以在允許範圍內使用信用賬戶的資金與其它 DeFi 協議進行交互，比如在 Yearn 進行流動性挖礦，在 Uniswap 上以賣出做空或買如做多的方式進行套利交易，但用戶不能直接提取信用賬戶的資金，該資金由智能合約保管。

風險控制。不是所有的 DeFi 協議和幣種都能接入 Gearbox 的信用賬戶，Gearbox 會選擇那些可靠的 DeFi 協議智能合約，以及波動性相對穩定的幣種，以避免合約的安全性和幣種價格劇烈波動帶來的風險——這其實很類似通過一個白名單機制控制風險。

資產平衡表。可以把信用賬號看作是一個資產負債表，資產端是賬戶持有的實際資產，負債端是用戶的質押和借貸的資金。我們以用戶質押 1000 USDC，然後通過 4 倍槓桿借入資金並買入 ETH 爲例：資產端就是用戶買入的 ETH 的總價值，負債端是 5000 USDC(1000 USDC 本金+4000 USDC 借入資金)，當資產端的 ETH 總價值大於負債端的 5000 USDC 時，信用賬號就是安全的。

資產健康指數。Gearbox 採用資產健康指數來判斷資金是否安全以及是否應當進行資產清算。資產健康指數計算公示如下：

其中分子表示信用賬戶資產平衡表中的資產端總價值，分母表示借貸的資金和借款利息。當健康指數小於 1 時，信用賬號將被清算。

關閉信用賬戶。有兩種關閉信用賬號的方式，一種是用戶償還借貸的資金和利息後關閉信用賬號；一種是直接關閉信用賬戶，此時智能合約將自動結算並償還借貸資金。在這兩種情況下，關閉信用賬戶償還貸款和利息之後的結餘部分將歸還用戶。另外，如果信用賬戶的資金不足以支付貸款和利息的話，該信用賬戶就不能被關閉。

賬戶清算。如果賬戶健康指數低於 1，信用賬號將被清算，清算金額包含借款資金、借款利息和清算費用，清算之後剩餘的資金將返回給信用賬戶持有者。如果信用賬號總價值不足以支付借貸資金和利息，將會動用 Gearbox 協議的金庫保險池資金來償還 LP 的資金。

協議手續費。Gearbox 協議的手續費來源於 2 個途徑。一個是借款利率和存款利率之間的利率差收益，一個是信用賬戶被清算時收取的清算費用。這兩部分費用將被存進協議金庫。

流動資金池

爲了提供借貸資金的流動性，Gearbox 同樣建立了流動性池，任何人都可以存入資金來提供流動性。利用其開放性，Gearbox 未來可能直接利用其它借貸平臺的資金池，而不僅僅是依靠自己獨立的資金池。

跟 Aave 的機制一樣，Gearbox 的流動性提供者在質押資金提供流動性時，可以獲得 LP 代幣，並獲得利率收益。

Gearbox 還設置有保險池，保險池的資金來源於財政金庫。保險池可以保證信用賬戶被清算、黑天鵝事件發生或價格高度波動時資金得到有效償付，這是協議最後得保障。

Gearbox 如何整合其它 DeFi 協議

Gearbox 要做的事情有點像組合創新，它的目標是以開源的方式整合現有的 DeFi 協議。集成從兩個方向進行，一個方向是把槓桿賦予現有的 Defi 協議（比如 Uniswap、dYdX、Yearn 等），一個方向是從一些 DeFi 協議引入借貸流動性資金（比如 Aave、Compound 等），通過整合其它協議 Gearbox 將可能釋放出潛力，當然與哪一個協議進行整合還需要經過 Gearbox DAO 組織的投票通過——從這個角度看，Gearbox DAO 未來的治理非常重要，也給該項目發行治理代幣留下了伏筆。