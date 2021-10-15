市場參與度回暖，持倉量數據增幅明顯 | 加密衍生品週報

撰文：7

擴展閱讀：衍生品週報中這些數據有何意義，又該如何解讀？



比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（10 月 4 日至 10 月 10 日）比特幣走出了一波快速上漲，目前幣價已經基本收復了 5 月中上旬一波急跌跳水的全數跌幅，過去半個多月時間裏行情的上漲勢頭延續性非常理想，與此同時價格在走出快速上漲過後也能夠保持在相對高位進行乖離指標的修復，盤面表現來看相當強勢，而這種環境中合約市場會否形成「一致看多」的氛圍，是本期週報的關鍵所在。

上週市場的爆倉總量仍然保持在一個非常低的水平，整週爆倉總額爲 3.39 億美元，雖然相比前一統計週期的 2.5 億美元有所上漲，但是相比兩週前，這一數據降幅仍然超過 60%，行情相對穩定的環境中爆倉量明顯下降。值得一提的是，僅在 10 月 6 日當晚的兩個小時內就出現了規模近 1 億美元的集中爆倉，佔到了過去一週爆倉總量的三成。此外正如此前關注到的「爆倉規律」，行情在上漲過程中可能引發的爆倉規模明顯小於大跌，因此最新統計週期的快速上漲對於合約市場的「破壞力」並不強。

比特幣期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

上週市場成交峯值出現在週三，當日 720 億美元的單日成交量創出 9 月 25 日以來新高，不過隨後幾個交易日內市場活躍度有所降溫，在快速上漲後相對平穩的高位橫盤對於期貨合約投資者的刺激比較有限。不過值得一提的是，昨日市場成交量出現了比較明顯的上升，單日成交量創出 10 月 2 日以來的次高點，而這與過去相當長的一段時間裏週末成交量一直非常萎靡形成了較大的反差，尤其是在幣價並未出現明顯波動的情況下，這一「異動」沒有太多合適的理由用來解讀，而週末成交量低迷的慣性會否因此發生變化，值得在未來一段時間裏做持續關注。

比特幣期貨交易量，來源：Skew

持倉量

比特幣期貨持倉量在最近一週多的快速反彈過後，已經收復了 9 月一整個月的全部失地，目前重新回到了 9 月初曾經創出的 5·19 大跌以來的高點位置，行情的快速反彈帶動市場參與熱度回升，至少從持倉表現上來看，期貨市場參與者在行情表現相對強勢的狀況下開倉的意願相對更強。不過 9 月上旬那波反彈帶動持倉量增長到該位置後的倒 V 反轉同樣是一個潛在的弱風險點，歷史會否重演仍需謹慎對待。

比特幣期貨持倉量，來源：Skew

永續合約資金費率

行情快速上漲過程中多單佔比明顯上升，永續合約資金費率上非常直觀地呈現出了這種信號，周內各主要平臺的永續合約產品基本一直保持在多付空的狀況之中，逆市博空的資金佔比實際上非常有限。

比特幣永續合約資金費率，來源：Skew

以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

以太坊期貨合約過去一週爆倉量進一步下降，整週爆倉額僅爲 1.65 億美元，該數值創出年內新低，由於總額比較有限，因此從分時數據上來看，以太坊在過去一週內的爆倉相對分散，不過值得一提的是，分時數據中能夠看出，以太坊空單爆倉的佔比相對更高，某種程度上說明市場參與者在以太坊上的做空嘗試相對更「積極」。

以太坊期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

以太坊合約交易量與上週相比變化不大，不過上週日成交量同樣相比周六有比較明顯的增長，這一點與比特幣合約交易量仍然高度同步，雖然最近一段時間比特幣的行情表現與大多數中小規模幣種拉開了一定差距，但是頭部主流幣種的聯動性仍然沒有真正被破壞，市場的「同質性」依舊存在。

以太坊期貨交易量，來源：Skew

持倉量

以太坊合約的持倉量短期相對增長幅度比比特幣合約更明顯，上週中後段以太坊合約持倉量創出了近一個月新高，不過目前相比於 9 月上旬以太坊合約持倉量的歷史高點水平仍然存在比較明顯的落差。

以太坊期貨持倉量，來源：Skew

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。

交易量

比特幣期權成交量在上週週中迎來了一個階段峯值，其中上週三單日成交量創出近一個月新高，市場活躍度在行情回暖的背景下有所上升，此外週日期權成交量相比過去幾周同樣有比較明顯的提升。

比特幣期權交易量，來源：Skew

持倉量

相比於交易量，上週前半段期權持倉量的增長幅度更加可觀，而中後段該數據穩定在了今年 5 月中旬以來的相對高點水平，過去半個月左右的時間裏持倉量取得了約翻倍級別的增長，今年上半年市場的火熱氛圍看似已經迴歸。

比特幣期權持倉量，來源：Skew

波動率

無論是已實現波動率還是隱含波動率在最新統計週期內都沒有出現明顯的變化，短期內出現大幅度變盤的概率有限，亦或者說目前從市場情緒上來看，多數資金仍然認爲相對窄區間內的橫向震盪是未來一段時間裏的主旋律。

比特幣已實現波動率，來源：Skew

比特幣隱含波動率，來源：Skew

PCR

上週持倉 PCR 數據一度順延行情的上漲腳步出現了比較明顯的反彈，其中對於市場更爲敏感的成交量 PCR 指標擡頭的跡象更加明顯，不過需要注意的是，中後段該指標出現了大幅回落，雖然目前行情仍然保持高位震盪，但這可能是一個不容忽視的潛在風險點。

比特幣 PCR，來源：Skew