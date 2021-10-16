三分鐘讀懂 Kollect：結合邊玩邊賺的 NFT 卡牌收藏平臺

Kollect 是一個遊戲化 NFT 卡牌收藏平臺，同時還結合了當下鏈遊流行的「邊玩邊賺」特性。

撰文：Groot

NBA Top Shot 在今年年初取得的現象級的增長正式拉開了過去大半年間 NFT 熱潮的大幕，而夏天 Axie Infinity 爲代表的鏈遊的爆發，則讓整個 NFT 市場的熱度達到了一個前所未見的「新領域」。NFT 成爲了區塊鏈技術發展過程中最容易被「圈外人」理解並認同的載體，在因疫情而走到聚光燈下的元宇宙概念中，NFT 已經成爲了資產確權的重要手段，並以此爲人們的生活帶來了很多全新的可能性。

從數字收藏品到遊戲物品，再到以頭像系列 NFT 爲代表的的「社交貨幣」，乃至一些重要時刻甚至奇思妙想，都可以被具象成爲一個永久存在於鏈上的 NFT 資產。而除了癡迷於這種新理念的羣體以外，鏈遊「邊玩邊賺」的財富效應又在遊戲愛好者以及投資者人羣中掀起了更大的波瀾。

不過正如 DeFi 成功道路上最關鍵的可組合性一樣，是否有可能讓 NFT 最具特色的屬性同樣變得可組合，並從中取得 1+1>2 的效果？Kollect 沿着這個思路已經做出了一些嘗試，通過對「收藏」和「邊玩邊賺」的組合，試着去證明「NFT 樂高」同樣有可能打開更大的想象空間。

Kollect 是什麼？

Kollect 是一個遊戲化的 NFT 卡牌收藏平臺，而在傳統的卡牌收藏以外，還附加了當下鏈遊的核心「邊玩邊賺」的特性。

Kollect 可以將任何動畫或者品牌 IP「包裝」成爲 NFT 卡牌，並給予卡牌特定的遊戲玩法，用戶可以通過有策略地將持有的卡牌放在不同的收藏薄中來最大化地獲取獎勵，此外每個品牌 IP 的 NFT 卡牌都可以推出對應的遊戲和遊戲內貨幣。Kollect 生態內的首款遊戲就是一個以 PvP 和 PvE 戰鬥爲主要玩法的「即玩即取」的卡牌對戰遊戲。

而對於 IP 的發行方來說，在 Kollect 上推出 NFT 卡牌的收藏和遊戲具有相當高的靈活性，發行商可以在 NFT 卡牌推出之後進行稀有度的調整，並能夠進行遊戲難度的再平衡，以及上線一些新的遊戲任務以及隱藏配方等等。這種可以持續優化的設計讓 Kollect 生態上的遊戲可以有效縮小與目前中心化網遊的體驗落差。而用戶通過遊戲和卡牌收藏獲取到的主動及被動收入將成爲吸引更多用戶參與其中的關鍵。

換句話說，Kollect 生態中的 NFT 卡牌並不是簡單的數字收藏品，而是生態系統內所構建的宇宙中的角色或物品。Kollect 不是像前文提到的 NBA Top Shot 或 Axie Infinity 那樣單一 IP 的平臺，也不是一個簡單的遊戲，而是一個新的鏈遊宇宙的框架。而這個框架可以容納各類 IP，並讓這些 IP 衍生出的卡牌可以成爲遊戲的一部分。

Kollect 生態簡介

Kollect 協議設計了一套從初級分銷、收集、遊戲化和二級市場交易到生態系統治理的完整體系，旨在爲生態內的所有參與者創造價值，而這被分爲六個組件，分別是：Kollect.market、Kollect.cards、Kollect.book、Kollect.game、Kollect.trade 和 Kollect.DAO。

其中用戶收藏 NFT 卡牌並從中獲取收益這一生態內最基礎也最重要的功能由 Kollect.book 實現，而這也被稱作是 Kollect 生態的「經濟支柱」。用戶獲得的 NFT 卡牌還以存放在 Kollect.book 中獲取收益，並能夠進行卡牌的合成和強化。Kollect.book 整合了完整的激勵設計，以此吸引用戶購買更多 NFT 卡牌並進行質押。

而用戶如果想要獲得 NFT 卡牌，需要在綜合市場 Kollect.market 上購買，主要的形式是以卡包的形式（Kollect.pack）購買未開封的卡牌，每包卡包含 10 張卡牌，低稀有度的卡牌更爲常見。此外用戶還能通過 Kollect.trade 進行卡牌的二級市場買賣，該平臺既能進行單個 NFT 的交易，也可以直接交易已經完成的收藏薄（卡牌組）。

Kollect.game 是圍繞通過 Kollect.market 發佈的各種 IP 構建的遊戲的啓動器。Kollect 已經提供了一個卡牌戰鬥遊戲的案例，未來在 Kollect.game 中發佈的遊戲將成爲生態的重要組件，大多數 NFT 卡牌的主要功能都需要通過遊戲體現，卡牌未來可能會用於兌換遊戲內的角色和道具。

Kollect.DAO 是實現去中心化治理的關鍵，原生代幣的持有者可以對合作 IP、收藏薄主題以及將上線項目的衆籌事項等決策進行投票。

團隊

Kollect 的 CEO Vincenzo Lee 在區塊鏈領域、遊戲行業和 IP 行業擁有 20 多年的經驗。曾在頂級遊戲公司任職並帶領團隊。其過往的工作經驗爲 Kollect 提供了必要的資源和網絡。

CSO Ethan Chae 負責項目的整體戰略制定、品牌推廣和業務發展。Ethan 是一位連續創業者，曾創立 Soul City Cultures。

CTO 兼產品負責人 Harry Lim 在開發領域擁有超過十年的經驗，並主導過很多成功項目的開發，曾擔任 Innospark 的項目總監、SmileGateRPG 的高級項目經理、Rock Ho 的創始人以及與 Cartoon Network Asia 合作的 ToonixGalaxy 的開發者。

CMO Joy Choi 曾在傳統藝術領域的認證機構擔任藝術總監。她在以視覺方式向社區傳達 Kollect 的信息方面發揮着關鍵作用。

原生代幣 KOL 經濟模型

Kollect 發行的原生代幣 KOL 總量爲 10 億枚，KOL 是整個 Kollect 生態系統的重要組成部分，用戶可以用 KOL 購買 NFT 卡包並在 Kollect 上進行合成，此外質押 NFT 得到的獎勵也會用 KOL 發放。KOL 代幣持有者擁有治理權並且擁有優先獲得新發行 NFT 作品的權利。

KOL 代幣分配計劃如下：

種子輪銷售 4%，代幣發行時解鎖 5%，剩餘部分 18 個月按季度解鎖；

戰略輪銷售 2.5%，代幣發行時解鎖 15%，剩餘部分 18 個月按季度解鎖；

私募輪銷售 3%，代幣發行時解鎖 15%，剩餘部分 18 個月按季度解鎖；

團隊預留 15%，代幣發行半年後開始解鎖，2 年內完全釋放；

顧問預留 5%，代幣發行半年後開始解鎖，2 年內完全釋放；

流動性提供預留 10%，代幣發行時解鎖 5%，3 年內完全釋放；

合作伙伴預留 15%，代幣發行時解鎖 5%，3 年內完全釋放；

市場營銷預留 15.5%，代幣發行時解鎖 5%，3 年內完全釋放；

生態系統建設預留 30%，代幣發行時解鎖 2%，3 年內完全釋放。

小結

主流投資者、收藏家和遊戲玩家都已經逐漸認識到了 NFT 的潛力，而這也是 NFT 概念能夠在過去大半年的時間裏能夠一直保持高熱度的動力來源。Kollect 搭建的生態系統可以讓各類市場參與者尋找到自己的興趣點，無論是收藏還是收益，都能在這個新的鏈遊形式中得到滿足。而 Kollect 在「NFT 樂高」的組合上做出的嘗試，還可能會爲 NFT 市場的進一步發展，提供一個新的可供選擇的方向。