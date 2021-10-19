Animoca Brands 動作不斷，Celsius 完成 4 億美元融資 | 投融資週報

NFT 成爲機構眼中香餑餑，佔本週總融資數近四成；另外，幣安推出 10 億美元加密貨幣增長基金以支持幣安智能鏈。

據鏈聞統計，10 月 9 日至 10 月 15 日期間，加密市場共發生 21 筆投融資事件，已披露投融資總金額爲 7.173 億美元，與上週相比，融資筆數和金額都基本持平。

從賽道分類來看，融資事件主要集中在 NFT 和 DeFi 領域，僅 NFT 領域融資數就佔總融資數近四成。不過，融資額集中在 CeFi，本週兩筆億級融資都發生在 CeFi 領域，兩者之和佔總融資額 76%。金額最高的一筆爲加密借貸平臺 Celsius 完成 4 億美元融資，WestCap 和 CDPQ 領投；其次爲金融科技公司 Tala 完成 1.45 億美元 E 輪融資，Upstart 領投。值得一提，幣安推出 10 億美元加密貨幣增長基金以支持幣安智能鏈。

機構方面，本週持續活躍機構包括 Yield Guild Games、Youbi Capital、LD Capital、SkyVision Capital、Solana Capital、True Ventures、OKEx Blockdream Ventures 等，活躍機構普遍聚焦於 NFT 、DeFi 和應用等領域。

此外推出了 The Sandbox、F1®Delta Time、MotoGP Ignition™等熱門遊戲，並曾投資 Alien Worlds、Yield Guild Games 和 Axie Infinity 等熱門遊戲的 NFT 市場「頭號玩家」Animoca Brands 在本週非常活躍，接連領投了 Treeverse、Blockchain Monster Hunt 以及 reNFT 等多個 NFT 項目，繼續擴容自己在 NFT 領域的投資版圖。

注：統計中融資筆數和總金額不包含基金募資、以及華控清交、TradingView 以及 Makor Group 等項目的融資。

NFT

元宇宙項目 Treeverse 以 2500 萬美元估值完成種子輪融資， IdeoCo Labs 和 Animoca Brands 領投

元宇宙項目 Treeverse 宣佈以 2500 萬美元估值完成種子輪融資， IdeoCo Labs 和 Animoca Brands 領投，其他投資者包括 SkyVision Capital、Stani Kulechov、Krybharat，以及幾位天使投資者，該融資金額未披露。

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GameFi 元宇宙項目 DeHorizon 完成 850 萬美元融資

GameFi 元宇宙項目 DeHorizon （DEVT）宣佈完成 850 萬美元 Pre-A 輪融資，本輪融資由 Sfermion、Dragonfly Capital 和 Everest Ventures Group 共同領投，Animoca Brands、Yield Guild Games、Mechanism Capital、gumi Cryptos Capital、Infinity Ventures Crypto、Akatsuki、Bitscale Capital、Republic Realm、Zonff Partners、Youbi Capital、Bybit、The LAO、LD Capital 等參投。

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元宇宙音樂技術初創公司 Stage11 獲得 Otium Capital 領投的 500 萬歐元種子輪融資

元宇宙音樂技術初創公司 Stage11 獲得 500 萬歐元種子輪融資，歐洲風險投資基金 Otium Capital 領投，Stage11 創始人兼首席執行官 Jonathan Belolo 參投。

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多鏈 NFT 遊戲 Blockchain Monster Hunt 融資 380 萬美元，Animoca Brands 領投

多鏈 NFT 遊戲 Blockchain Monster Hunt 完成 380 萬美元融資，Animoca Brands 領投，HECO、Polygon、PNetwork、Polkastarter、SkyVision、ChainBoost、GD10 Venture、Everse Capital、Polkastarter、MoonEdge、MorningStar Ventures、Delta Blockchain Fund、HyperEdge、Hyperion Alpha、Safe Launch、Ignition、Chainflow、Double Peak、DWeb3、ZBSCapital 等參投。

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喜劇收藏品初創公司 Jambb 完成 350 萬美元融資，將在 Flow 上建立以喜劇演員爲重點的 NFT 市場

喜劇收藏品初創公司 Jambb 完成 350 萬美元融資，Arrington Capital 和 Animoca Brands 領投，Dapper Labs、ParaFi Capital、LD Capital、Signum Capital、NextView Ventures、Ascensive Assets 和 Waterdrip Capital 參投。

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NFT 租賃平臺 reNFT 完成 150 萬美元融資，Animoca Brands 領投

NFT 租賃平臺 reNFT 宣佈完成 150 萬美元戰略融資，由 Animoca Brands 領投，Lattice Capital、Play Ventures、MetaCartel Ventures、Scalar Capital、LongHash Ventures、SkyVision Capital、Fedora Capital、Maeve Ventures 參投，天使投資人 Sebastien Borget 和 Gabby Dizon 等也參與了此次融資。

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史前題材 RPG 網遊 Cradles 完成 120 萬美元種子輪融資，Sfermion、Spartan Group 等參投

史前題材 RPG 網遊 Cradles 元宇宙完成 120 萬美元種子輪融資，Sfermion、Spartan Group、Huobi Ventures、LD Capital、Signum Capital、Animoca Brands、Republic Realm、IBA、DWeb3 Capital、Youbi Capital、D1 Ventures 等參投，天使投資人包括 Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal、Double Peak Group 聯合創始人 Michael Kam、Delphi Digital 運營副總裁 Jeremy Ong、Mask Network 創始人兼 CEO Suji Yan、Illuvium 聯合創始人 Kieran Warwick 和 EPNS 創始人 Harsh Rajat。

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元宇宙概念交易市場 Highstreet 獲 Binance Labs 和 Animoca Brands 戰略投資，未披露金額

以商業爲中心的元宇宙概念 VR 交易市場 Highstreet 宣佈獲得由 Binance Labs 和 Animoca Brands 領投的第二筆種子輪戰略投資，未披露具體金額。

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DeFi

去中心化期貨交易平臺 Futureswap 獲得 1200 萬美元 A 輪融資，用以擴大團隊及發展平臺

去中心化期貨交易平臺 Futureswap 獲得 1200 萬美元 A 輪融資，Ribbit Capital、Framework Ventures、True Ventures 和 Placeholder 領投，各投資 200 萬美元，籌集資金將用於擴大團隊以及發展平臺。

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基於 Solana 的可編程資產協議 Nova Finance 完成 300 萬美元融資，Animoca Brands 等參投

基於 Solana 的可編程資產協議 Nova Finance 完成 300 萬美元融資，Animoca Brands、SkyVision Capital、Rarestone、Solana、3commas、Solanium、AscendEX、Morningstar Ventures、DFG、LIAN Group、Genblock、Spark Digital、Stacker、Jsquare、Mirana Ventures、CitizenX 等參投。

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去中心化資管協議 dHedge 獲得 Synthetix 領投的 200 萬美元融資，用於加強開發者團隊以及整合更多協議

去中心化資管協議 dHedge 宣佈 dHedge DAO 獲得 200 萬美元融資，Synthetix 領投，0xVentures、Mask Network、Ellipti、Meld Ventures 和 Zed Run 的聯合創始人 Rob Salha 參與投資。

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Avalanche 生態孵化器 Colony 獲 Avalanche 基金會投資，將爲 Avalanche 上項目提供資金等支持

Avalanche 生態孵化器 Colony 獲 Avalanche 基金會投資，投資金額未披露。

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應用

印度短視頻分享平臺 Chingari 完成 1900 萬美元融資，Alameda Research 等參投

印度短視頻分享平臺 Chingari 完成 1900 萬美元融資，Republic Crypto、Galaxy Digital、Alameda Research、Solana Capital、Kraken、Blackpine、NGC、Coinfund、LD Capital、Borderless Capital、AU21、Cultur3 Capital、Long Term Ventures、Afton Capital 和 CSP DAO 等參投。

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去中心化社交媒體平臺 Yup 獲得 Distributed Global 領投 350 萬美元種子輪融資，Dapper Labs 參投

去中心化社交媒體平臺 Yup 獲得 350 萬美元種子輪融資，Distributed Global 領投，Dapper Labs、LD Capital、Ambush Capital 參投，其他天使投資者包括 Danny Zuckerman （3box）、Patrick Rivera （Mirror）、Alex Gausman （NFTX）、Bill Block （Miramax）、Scott Moore （Gitcoin）、Joe Lallouz （Bison Trails）、Nader Al-Naji （Bitclout）、Stefen Delev （Caribbean Blockchain Alliance）、David Phelps、Tomer Ben-David （Bunches）、Scott （Genie）、Carlos Diaz-Padron 和 Gail Wilson （Metaphor）等。

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以太坊存儲層協議 Arcana Network 完成 230 萬美元融資，Republic Crypto 與 Woodstock Fund 領投

以太坊上去中心化存儲與數據隱私平臺 Arcana Network 完成 230 萬美元融資，Republic Crypto 與 Woodstock Fund 領投，Digital Currency Group （DCG）、HyperEdge、Shl.vc、Fenbushi Capital、LD Capital、Paradigm Shift VC 參投，個人投資者包括 Covalent 首席執行官 Ganesh Swami、WazirX 首席執行官 Nishal Shetty 等。

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CeFi

加密借貸平臺 Celsius 完成 4 億美元融資，WestCap 和 CDPQ 領投

加密借貸平臺 Celsius 完成 4 億美元融資，前 Airbnb 和 Blackstone 高管 Laurence Tosi 創立的 WestCap 和加拿大第二大養老基金 Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) 領投。

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金融科技公司 Tala 完成 1.45 億美元 E 輪融資，Upstart 領投

金融科技公司 Tala 宣佈完成 1.45 億美元 E 輪融資，估值約爲 8 億美元，由 Upstart 領投，Stellar 發展基金會參投。

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法國加密經紀商 SheeldMarket 完成 1000 萬美元 A 輪融資，Atomico 領投

法國加密貨幣經紀商 SheeldMarket 完成由 Atomico 領投的 1000 萬美元 A 輪融資，Semantic Ventures、Ledger 首席執行官 Pascal Gauthier、實時定位應用 Zenly 聯合創始人 Alexis Bonillo 等參投。

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基礎設施

基於 NEAR 的以太坊擴容方案 Aurora 完成 1200 萬美元融資，Pantera、Dragonfly 等上百家機構參投

基於 NEAR 構建的以太坊擴容方案 Aurora 完成 1200 萬美元首輪融資，參投機構包括 Pantera Capital、Dragonfly Capital、Electric Capital、Zero Knowledge Validation、Global Coin Ventures、imToken、Chronicle、OKEx Blockdream Ventures 等。

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工具

區塊鏈分析公司 Elliptic 完成 6000 萬美元 C 輪融資，Evolution Equity Partners 領投

區塊鏈分析公司 Elliptic 完成 6000 萬美元 C 輪融資，Evolution Equity Partners 領投，軟銀願景基金二期、AlbionVC、Digital Currency Group、Wells Fargo Strategic Capital、SBI Group、Octopus Ventures、SignalFire 和 Paladin Capital Group 參投。

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其他

幣安推出 10 億美元加密貨幣增長基金以支持幣安智能鏈

幣安推出 10 億美元加密貨幣增長基金（Crypto Growth Fund）以支持幣安智能鏈，旨在加速數字資產和區塊鏈技術的採用。

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隱私計算企業華控清交完成 5 億人民幣 B 輪融資，聯想創投、OPPO 集團等參投

隱私計算企業華控清交信息科技（北京）有限公司（華控清交）完成 5 億元人民幣 B 輪融資，聯想創投繼續投資增持，中關村科學城、OPPO 集團、迅策科技、中金公司、浦發銀行旗下浦信資本、華興資本、朗瑪峯資本、同創偉業共同參投，投後估值超 40 億人民幣。

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TradingView 以 30 億美元估值完成 2.98 億美元融資

金融信息平臺 TradingView 以 30 億美元估值完成 2.98 億美元融資，由 Tiger Global Management 領投。

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投行 Makor Group 以 2 億美元估值完成 A 輪融資，計劃推動其加密經紀業務的增長

投行 Makor Group 以 2 億美元估值完成 A 輪融資，Algorand 與英國億萬富翁、對沖基金經理 Alan Howard 參投。

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股權衆籌平臺 Republic 的加密部門 Republic Crypto 推出 6000 萬美元種子基金

股權衆籌平臺 Republic 的加密部門 Republic Crypto 推出 6000 萬美元種子基金，該基金已向視頻遊戲明星 Star Atlas、TikTok 競爭對手 Chingari 和少數其它公司投資了約 1100 萬至 1200 萬美元。

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Bella 基金會推出 2000 萬美元加密基金，投資 DeFi、NFT 和 Web 3.0 項目

DeFi 聚合器和資管平臺 Bella 基金會宣佈推出 2000 萬美元加密基金，投資 DeFi、NFT 和 Web 3.0 項目。該基金由隱私計算協議 ARPA 及 Bella Protocol 聯合創始人 Felix Xu 和合夥人 Yemu 共同管理。

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區塊鏈社區龍葵社區完成種子輪融資，獲得 Sora Ventures 投資

成立於 2018 年 6 月的區塊鏈社區龍葵社區完成種子輪融資，獲得 Sora Ventures 投資。

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