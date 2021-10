楊東蓁：碟煞的側向剛性更優

▲由右至左為 Bryton 美利達車隊楊東蓁教練、選手劉恩杰、選手羅偉譽、車隊技師胡哲瑋。

碟煞公路車推出後,最先使用到的,當然就是職業車隊的車手們了。對於碟煞公路車的影響,Bryton 美利達車隊楊東蓁感受最深,他表示,平路巡航跟衝刺等需要大功率的時候,就會選擇以碟煞公路車為優先。

操控與維修是主要課題

碟煞公路車是近幾年各大品牌主推的產品,Bryton 美利達車隊當然也會因應這樣的潮流,再加上車隊贊助商美利達公司也希望車隊在碟煞版的車上參與更多,好讓車廠能依據車手騎乘的回饋,來做更多的改進與交流。因此,車隊近年也已經開始換裝備並在賽場上使用。

不過楊東蓁也坦言,在這段轉換時間,也難免會遇到比較多的問題。首先像是選手在操控上跟實戰上,多少跟 C 夾車還是會有落差;第 2 個是維修方面,不管是平時,或是在比賽期間,遇到需要維修、機械故障跟後勤補給的時候,碟煞版煞車比 C 夾煞車多出了更多的配件,所以還是會有落差。

▲碟煞是未來趨勢,Bryton 美利達車隊也在逐步更新裝備。

要花時間適應其操控

當然車手可能會偏愛 C 夾車或碟煞車,但車隊是視狀況來交替使用。大家都很清楚 C 夾車比碟煞車輕,所以在單純的爬坡賽事中,車隊還是用 C 夾車,就像先前的塔塔加賽事,或是後續有武嶺的比賽。因為煞車的時間少,也不想要有其他多的零件累贅,都會盡可能挑選輕量化的 C 夾車;而平路巡航跟衝刺的時候,需要大功率的項目則會選碟煞車,因為它在剛性上的表現不同。

針對碟煞車款在賽場上的使用,楊教練認為,主要是適應性的問題,包括像碟煞版煞車的慣性,以及煞車的前置量,也就是煞車前的預備動作也不同,導致車手在操縱的體感上不同。所以車手在換車後,幾乎都要花很多的時間去學習控制、適應這輛車的操作,好讓自己與車子結合一體,在比賽過程當中的戰術運用才能得心應手。

維修對技師是一大難題

對後勤維修來講會是一個考驗,過去 C 夾版輪組,在更換上非常快速,但因為碟煞輪組用貫通軸在拆裝上比較花時間。有些一級車隊甚至用電動工具來拆卸省時間,但是在比賽分秒必爭的情況下,使用電動工具也有一定的危險性,像是在螺牙沒有對得很準的情況下,就直接硬旋上去,可能整個前叉就爆掉了。而且要裝上輪子,還得把碟盤對準來令片放入,比起來就慢很多,尤其若是不小心過程中按到煞車,來令片夾住還要想辦法撬開,就會成為維修上一個很大的失誤。

此外,碟煞輪組目前還是沒有統一規格,有國際六孔跟中心鎖入式兩種碟盤,車隊裡也試過。如果兩者交互使用,像是如果一台車原本的碟煞,是以中心鎖入式鎖固後進行校正,但拿了國際六孔式鎖上的碟盤來用,就可能產生摩擦,技師就必須重新微調,校正煞車來令片與碟盤,這是目前遇到最大

的問題。甚至同品牌,但是用不同的鎖法,都會出現這個狀況。而且碟盤會有大、小的規格,所以後勤支援上就要全部統一使用同系列、同規格才行。再者,碟煞系統又有油壓與線控 2 種,現在又講究空力、要完全內走線,車隊的技師會很傷腦筋,為了要更換煞車油,整個線路就要重新跑一遍。而且要把線跑到最穩定的情況下,讓車子操控最完美,就很看個人的功夫,維修上要花更多心思。

提供更大的側向剛性

但是碟煞版的公路車當然也有其好處。除了常聽到的,有更好的煞車效能之外,還有一點很重要的是,提供了更大的側向剛性。且碟煞使用貫通軸,花鼓跟車架結合處的穩定度,會比原本快拆系統的輪組更好,使得車手在做抽車、加速巡航以及終點衝刺的時候,輪組反饋給選手的力量,是比 C 夾版輪組更具有優勢的。

楊東蓁認為,貫通軸會讓車輪偏擺的力量損耗達到最低。如果車友們不是很清楚這裡所講的偏擺,可以抓著輪組左右扳動,分別試試看同一個品牌的 C 夾版與碟煞版的輪組,通常很明確可以感受到,貫通軸能完全鎖緊毫無間隙,就像場地車用螺絲鎖緊的輪子一樣。

而且每個人鎖快拆的習慣和力道不同,有人可能因為力氣不夠只輕輕鎖上而已,間隙就會很大。騎在路上如果遇到震動,什麼時候輪子要跑掉都不知道。但貫通軸就比較單純,反正鎖到底就緊了,但也不是說貫通軸就一定好。楊教練也遇過貫通軸沒鎖好,居然騎一騎之後貫通軸震動就慢慢退出來了,所以貫通軸輪組也應該要加一個安全機制來預防這個鬆脫的可能。

▲碟煞公路車有更大的側向剛性,有利於車手抽車、加速巡航以及終點衝刺。

