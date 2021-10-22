【百達投顧】甜蜜買點浮現，消費週年慶開跑！

百達精選品牌策略於 9 月小幅修正，但仍優於指標大盤 MSCI 所有國家世界指數（-2.35%），整體來看，全球各地區股市與各產業在 9 月都面臨了拉回整理的壓力。

導致全球股市回落修正的主要原因，包括來自於中國恆大的債務問題、國際油價上漲、全球通膨升溫以及多國央行利率政策態度轉趨鷹派對美債殖利率形成的推升壓力，加上中國政府釋出「共同富裕」政策的不確定性以及某些區域重啟防疫的封鎖措施，以及市場對中國房地產產業嚴重負債問題引發的擔憂所致。

百達精選品牌策略在 9 月修正來自於下述幾項因素：

中國零售數據：因為政府的嚴格疫情圍堵管制，本為暑期消費與旅遊旺季的 8 月銷售數據大幅下滑，中國 8 月零售數年增率僅 2.5%，遠低於市場預期的 7%。

供應鏈問題：有別於科技股，精選品牌策略的投資組合中，供應鏈中斷問題僅限於運動品牌領域，不過，運動品牌的供應鏈有機會在明年第二季前逐漸恢復正常水準。運動用品之所以有供應鏈中斷問題，主因為部份運動品牌在越南南部設廠，身為全球代工聖地的越南，疫情近期嚴重肆虐衝擊製造業生產線全面停擺，導致全球供應鏈中斷，像是 Nike，約有 30% 的鞋類產品都在越南加工完成，因此受到工廠停產所拖累。值得留意的是，精選品牌策略的其他投資領域並未受到影響，特別是那些具有強大的定價能力、供應鏈和銷售通路的管控良好以及訂單掌握度高的歐洲奢侈品企業，影響就很小。至於大家最關注的晶片短缺問題，投組中僅持有 2 檔被歸類在「科技股」的股票，分別是蘋果與 VISA ，而直到目前為止，我們跟投資的企業溝通討論時（除了運動品牌以外），均確認未存在供應鏈中斷問題，故投資人毋須擔心。

中國政策：「共同富裕」政策的確令市場不安，但我們目前並未見到對本策略產生實質的影響。以長期角度來觀察這個政策其實對我們是很正面的，因為中國政府希望強化中產階級的經濟能力，而這些正是精選品牌策略投資領域的主要消費族群。在「共同富裕」消息剛出爐時，市場似乎過早地將政策衝擊與奢侈品品牌（例如 Burberry、Capri）股價回檔兩者間關係加以聯想，但造成這些奢侈品品牌當時回檔的理由，更有可能是來自於 9 月中國加強疫情管控關閉當地實體分店造成。再者，影響股市更為明顯的原因可能是來自於恆大的危機而非共同富裕政策，恆大債務問題影響了全球市場，造成了整體市場的劇烈波動。我們想再強調的是，中國甚至在幾個月前對奢侈品企業祭出了很大的利多政策—中國政府降低了外國奢侈品的進口稅，以刺激消費者在國內購買高端品牌並取代海外旅行的購物。值得一提的是，我們的投資組合是以歐洲為主要投資範疇，並沒有茅台或五糧液等中國企業，而這些企業也是最容易受到消費稅提升以及政策影響。

價值面因素：在美國聯準會釋出可能縮表的時程後，投資人開始獲利了結一些漲多的持股，我們投資組合中一些具高品質、高獲利能力的公司如 L’Oréal、Estée Laude、LVMH 等，也在 9 月面臨較大波動。

百達精選品牌策略在９月的修正反而提供了絕佳的買點，隨著時序進入第三季度財報公佈時點，我們相信財報結果將有機會成為推升股價上漲的催化劑。我們現在持有約 40 檔股票，包含了各式消費性主題（如旅遊、化妝品、食品和飲料、運動及奢侈品企業），投組的多元配置使我們可以在不同的環境中受惠。再者，我們觀察到市場對旅遊、休閒以及化妝品產業的前景都更為正面了，這些產業不但不會輕易受到製造業供應鏈中斷影響，並且有望自經濟重啟和旅行開放中受益。另外，我們減碼運動用品（短線仍存在供應鏈問題）和奢侈品公司（漲多獲利了結）的比重。

我們預計投組所配置的各產業評價接下來將會被上調（運動用品產業除外），且經濟重啟將有助於旅遊相關產業股價後續更為強勢，不論是從飯店到酒精飲料、從化妝品到旅遊相關的零售都包含在內。

我們相信，整體市場需求將保持強勁也對基本面長期樂觀看法保持不變：

高端奢侈品牌將在密集度較低的區域開設更多精品店（特別是在中國）

線上購物營收額持續提升（例如：2019-2021 年化妝品線上營收佔比自 12% 成長至 30%；梵克雅寶、卡地亞等高端珠寶甚至開始在天貓 Luxury Pavillion 平台上銷售），且全球在不同國家的定價也將開始統一，有助於提升二三線城市的年輕消費者在疫情中可以在家線上購買的意願

高端品牌強大的定價能力、穩健的資產負債表（通常指具有淨現金部位），以及最高端消費群體偏好體驗式服務，均有助於使這些品牌降低通膨和利率上升對營收形成的負面影響

2020 年代可類比為 1920 年代（西方國家經濟繁榮的時代），在歷經全球大封鎖後，解封後的消費者開始熱衷於社交，並渴望於公眾場合打扮自己及被大家看到

相較於 MSCI 所有國家世界指數，精選品牌策略表現持續強勁

精選品牌具 5 大特色，與其它投資領域具差異化；自 1800 年代以來，許多高端奢侈品品牌持續強勁（Louis Vuitton、Hermes…… 等），隨著時間的推移，這些企業已經證明在多次危機中具有十足的回升能力 差異化：高端奢侈品牌的設計具創新性，並擁有差異化的傳統和背景故事 體驗：不僅是產品，更包含售後服務、購買精品時的體驗 品牌完整性：供應鏈及銷售管道的掌控力，以及對負責任管理的承諾，以保護品牌聲譽 數位化整合：全方位銷售管道，包括線上、社群媒體銷售等 卓越的運營：定價能力、強大的資產負債表、優越的毛利率和行業中穩定的現金流量



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