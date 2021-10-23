Pantera Capital 合夥人：質押市場規模可達數十億美元，Stader 協議助散戶分到蛋糕

隨着質押變得越來越普遍，並控制着生態系統越來越大的資金份額，市場迫切需要爲大衆提供即時、高效和精巧的質押委託服務。

撰文：Paul Veradittakit，Pantera Capital 創始合夥人

編譯：Perry Wang

Pantera Capital 最近 領投 了 Stader Labs 的 400 萬美元種子輪融資，後者是一個總部位於印度的質押 DeFi 協議。除 Pantera 外，Coinbase Ventures、True Ventures、Jump Capital、火幣創投、Terraform Labs、Solana Foundation、Near Foundation 等多家頂級投資方也參與了本輪融資。隨着該協議在幾周內啓動其主網，我認爲現在是解釋 Stader Labs 做什麼、它如何適應更廣泛的質押生態系統的合適時機，以及我們 Pantera 對他們正在建設的工作爲何如此興奮。

當前的質押形態如何？

當前是權益證明（PoS）區塊鏈的重要時刻。第一大智能合約底層公鏈平臺以太坊，正在向以太坊 2.0 過渡，其中涉及從當前的工作量證明（PoW）共識機制轉變爲 PoS 共識。Polkadot、Solana、Cosmos、Terra 和其他一些著名的 PoS 底層公鏈則經歷了市值飆升、社區興奮度增加，並得到開發者的早期採用。

類似於市值達 數以十億美元 的加密貨幣挖礦產業，我們預期 PoS 網絡將會爲保證這些區塊鏈安全的參與者（「驗證者」或「質押者」）釋放類似規模的獎勵。上述區塊鏈累計市值已經達到 3500 億美元以上，單是在 2021 年就預期支付了超過 100 億美元質押獎勵。

來源： Staked (2021 年第二季度 )

雖然目前已經有很多服務於機構客戶的質押產品，例如 Staked，但對於散戶投資者來說，參與這個過程難度較高，通常令人生畏。 他們必須要：

識別驗證者，根據驗證者的費用結構、以往業績表現、可靠性和其他因素，確定將其代幣委託給合適的驗證者。這些信息通常是很有限的，讓消費者一頭霧水。

持續監控所委託驗證者的業績表現，決定是否進一步實現資產多元配置，將資金從特定驗證者手中轉移出來，改變資金配置等等。

確定如何以最佳方式部署質押獎勵，是二次質押、到別處賺取收益，還是在二級市場上出售？

不難看出，尤其是在快速變化的加密世界中，上述所有這些任務，很快會成爲生態系統很多參與者的負擔。

因此，大多數散戶質押者虧掉了錢，或讓自己面臨不必要的風險。例如，在 Terra 上，只有 20% 的委託人通過至少三個驗證者進行質押，使他們損失了潛在的空投，並導致更高的被「削減」（或懲罰）風險。

簡而言之，「聰明人手中的錢」可以其資源優勢和 24/7 監控中獲得最佳的質押策略。但是，對於資金較少的質押者而言，並非這種情況。

這種不對稱性也對這些網絡的去中心化產生了負面影響。由於散戶加密貨幣持幣者通常通過信譽良好的大型驗證者進行質押——並且通常將自己所有的雞蛋放在很少的籃子中——結果導致大型驗證者對網絡具有巨大的影響力。例如，Terra 的前 30 名驗證者貢獻了網絡超過 70% 的質押供應量。其他區塊鏈也出現了類似的動態。 這些話也許有些危言聳聽，不一定完全合理，但我們應該想辦法減少這種巨鯨勾結的風險。

來源：Solana Beach

什麼是 Stader， Stader 如何着手解決上述問題？

Stader 是一個 DeFi 協議，旨在爲大衆帶來質押獎勵。用戶通過 Stader 協議，只需一鍵點擊即可輕鬆地將代幣部署到複雜的質押策略中。

尤其值得注意的是，Stader 具有幾個關鍵功能：

由不同驗證者組成的、具備不同風險承受能力和策略的各種結構性質押金融產品（「池」）。用戶可以根據自己的投資理念，確定他們認爲有吸引力的池，類似於購買抵押「指數基金」。

流動質押， 消除部分委託機制中規定的資產鎖定期。

一個可選的自動複利功能，這樣用戶就不必對其收入進行手動重新設置。

簡單的空投申領功能。特別是對於 Terra 來說，這可以確保用戶不會錯失掉 Mirror、Anchor 和其他代幣的寶貴空投。

來源： Stader

這些功能使散戶質押者進行委託時，能夠最大限度地提高其獲取的質押獎勵，同時減輕當前因流程造成的許多令人頭痛的問題。此外， Stader 協議鼓勵驗證者節點之間實現資產的分散配置，這有助於增強整個網絡的去中心化。

來源： Stader

在對 500 多名 Beta 測試人員的反饋進行迭代更新之後，Stader 準備在幾周內啓動其主網。該團隊首先進軍 Terra 生態系統，後者中質押了數十億美元的 LUNA，但其中的散戶質押基礎設施仍然相當原始。Stader 團隊還積極尋求與 Terra 中很多高人氣 DeFi 協議實現集成，其中最著名的是 Anchor 和 Mirror。

但 Stader 的落地肯定不僅限於 Terra：它們的許多功能對許多其他 PoS 區塊鏈上的抵押者也很有吸引力。該團隊目前正在 Solana 上構建最簡可行產品（MVP），該產品將很快推出。擴展到其他著名的 PoS 鏈——特別是以太坊、Polkadot、Polygon 和 NEAR——也是他們中期路線圖上的任務。

今年晚些時候，Stader 還計劃推出該協議的原生代幣，該代幣將用於很多協議內活動。雖然精確的代幣經濟學尚未推出，但已知的是：代幣將從其治理效用和協議收入的百分比分配中產生價值。

Stader 未來將有怎樣的發展？

雖然 Stader 目前類似 yearn.finance 的產品是當前生態系統所缺乏的基礎設施，但他們的雄偉願景並非止步於此，而是希望長期推動整個質押行業更上層樓。

首先是構建一個第三方可以輕鬆使用的、強大的「質押 API」。這可以讓機構、錢包、DeFi 協議以及去中心化世界的幾乎任何參與者，都能即時獲取各種質押服務。 Stader 希望成爲質押服務的中間件，讓 DApp 開發者、專業投資人以及介於兩者之間的每個人都能無壓力地獲得質押獎勵。

Stader 還渴望建立帶有質押獎勵的 lauchpad，同時讓每個區塊鏈上的質押者獲得新項目代幣的獨家訪問權。 DeFi、NFT、遊戲等領域的新項目可以通過從生態系統的真正信徒（長期質押者）手中籌集資金而受益。由於每年支付價值超過 100 億美元的質押獎勵，具有質押獎勵的 lauchpad 可能成爲新項目籌集資金的一種新方式，在整個區塊鏈社區刺激大規模行動。

隨着遊戲繼續與區塊鏈交織（我最近探討了這一趨勢），Stader 甚至可以讓遊戲開發者將質押納入他們的遊戲中。 PoolTogether 是一個簡單的無損儲蓄遊戲，它利用一個共享資金池進行收益耕種，將所得利息隨機分配給獲勝者。類似的邏輯可以應用於質押。不難想象，玩家可以將資產質押作爲遊戲內購的替代方式，甚至整個遊戲都圍繞賺取獎勵。Stader 可能是遊戲開發者的首選基礎設施，後者因此可以無需擔心資金質押機制。

除了借貸、投資和儲蓄之外，加密貨幣持有者現在還有另一種經濟活動：質押。隨着質押變得越來越普遍，並控制着生態系統越來越大的資金份額，市場迫切需要爲大衆提供即時、高效和精巧的質押委託服務。

Stader 有望實現這一具有挑戰性（但同時非常重要）的目標。