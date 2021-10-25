MIM 正在挑戰 MakerDAO？讀懂 MIM 發明者的三個 DeFi 項目

Abracadabra 創始人 Daniele Sestagalli 還通過 LP 收益優化器 Popsicle Finance、Avalanche 上的 OlympusDAO 分叉項目 Wonderland，引發了「佔領 DeFi」熱潮。

撰文：Karen

過去兩個月內，基於生息資產的借貸協議 Abracadabra 的治理代幣 SPELL 暴漲 60 倍，同期鎖倉量激增 7 倍達到了近 30 億美元，作爲 Abracadabra 創始人的 Daniele Sestagalli 在加密社區頗受關注，而其在加密領領域的佈局遠不止此，LP 收益優化器 Popsicle Finance、Avalanche 上的 OlympusDAO 分叉項目 Wonderland 也是他的「傑作」。

根據公開資料，Daniele Sestagalli 畢業於巴拿馬美洲大學建築系，在構建這三個項目之前，Daniele Sestagalli 曾在 2016 年創立區塊鏈初創公司 Zulu Republi，也是基於區塊鏈的音樂科技平臺 Utopia Genesis Foundation 的首席戰略官。

Abracadabra：正在挑戰 MakerDAO？

Abracadabra 勢頭迅猛是 Daniele Sestagalli 知名度得以大幅提升的主要驅動力。Abracadabra 允許用戶通過存入生息資產來借入美元穩定幣 MIM （神奇的互聯網貨幣），目前支持以太坊、幣安智能鏈、Avalanche、Fantom 和 Arbitrum One，並上線了耕種、借貸、質押、兌換和跨鏈橋等功能。關於 Abracadabra 具體的功能和雙代幣模型可參考閱讀《已上線 Arbitrum 的 Abracadabra 如何通過生息資產構建鏈上穩定幣協議？》。

Abracadabra 憑藉多鏈部署、支持使用多種生息資產和少數加密貨幣借入穩定幣以幫助提升資金利用率的優勢，「正在挑戰穩定幣協議龍頭項目 MakerDAO」的言論也不無道理，諸如，MIM 流通量突破 18 億美元，目前爲 Dai 的 26%，據 CoinGekco 數據，按穩定幣流通量來看已超越 Pax Dollar （USDP）、TrueUSD （TUSD）位列第六；鎖倉量達到了 MakerDAO 的五分之一；SPELL 持有地址數達到 2.3 萬，接近 MKR 的三分之一；近一週在以太坊鏈上 sSPELL 的費用收入是 MakerDAO 的兩倍。

在近期的進展方面，Abracadabra 還與 Terra 達成了合作，根據 The Defiant，合作可能包括 MIM-UST 流動性池和 LUNA 抵押品，允許用戶用他們的 LUNA 代幣借入 MIM。Abracadabra 另一核心貢獻者 Squirrel 還提出與 Tornado.cash 合作的提案，以將 MIM 也發展成注重隱私的穩定幣，不過當前尚不清楚具體的合作細節。

Abracadabra 聯合創始人 Squirrel 告訴 The Defiant，這個項目成功的祕訣是多方面的，幾乎僅支持生息資產作爲抵押品的可組合性特點即保留了生息資產的利息，還能同時借入資金，另一方面，Abracadabra 的費用結構也非常有吸引力，75% 的協議費用會用來購買 SPELL，然後分發給 sSPELL 持有者，20% 會被分配到金庫來激勵 MIM 流動性池。

Popsicle Finance：LP 收益優化器

而在推出 Abracadabra 之前，即，今年一季度末，Daniele Sestagalli 還和 Squirrel 爲想要提供流動性的用戶推出了一個多鏈收益率優化平臺 Popsicle Finance （ICE），Popsicle 是冰棒的意思。Popsicle Finance 的工作機制是，在接收用戶提供的資產後，通過自動比較多個區塊鏈上多個 AMM 機制的 DEX 的資金池，來爲用戶將資金部署到收益最優的資金池中。

Popsicle Finance 支持的網絡有以太坊、幣安智能鏈和 Fantom，還計劃支持 Tron、Polygon、Solana 和波卡，產品有針對 Uniswap V3 設計的 Sorbetto Fragola、LP 收益優化優化器 Sorbetto Limone、借貸協議 Gelateria 以及 USDT 包裝器 Frapped.io。

其中，Sorbetto Fragola 專爲引入範圍內掛單（Range Orders）的 Uniswap V3 設計，會根據歷史波動率數據積極幫助用戶管理流動性和提升在 Uniswap V3 的資本效率，而對於用戶來說，通過 Sorbetto Fragola 僅存入單邊資產或對應實時比例的雙邊資產，就可以收到份額代幣 PLP （Popsicle Liquidity Provision），然後其他策略參數都交由 Sorbetto Fragola 上的策略上運行。

Sorbetto Limone 就是前面所說的多鏈流動性收益優化器，會將用戶的流動性部署到在多個網絡上收益最優的去中心化交易所中。目前 Sorbetto Limone 還在開發中，可能會在近期上線。就流動性提供者而言，不必手動查詢和切換流動性即可享受最優收益，還可節省很大一部分 Gas 費，而對於整個生態系統來說，流動性也會變得更有效，交易者也能享受到最好的價格。

與此同時，Daniele Sestaylor 將平臺上 LP 代幣 PLP 的作用也發揮到最大化。根據 Popsicle Finance 文檔，還會推出一個借貸協議 Gelateria，允許用戶抵押 LP 代幣 PLP 來借入資產。另外，Frapped.io 已在幣安智能鏈和 Fantom Opera 上推出 FUSDt。

而關於治理代幣 ICE，今年 7 月份，Popsicle Finance 團隊在權衡協議的營銷預算、激勵方案以及項目的受歡迎程度之後，提出銷燬原定總供應量的 64.98%（主要銷燬潛在的 LP 獎勵）的提案，並在幾天之內獲得通過並完成銷燬。

ICE 代幣原定的分配模型

ICE 代幣最終分配模型

那麼，治理代幣 ICE 是如何在 Popsicle Finance 平臺上發揮作用的呢？除治理作用外，該平臺產品收取的所有績效費（當前爲利潤的 10%，當前正在提議增加到 20%）會以 ICE 的形式分發給 nICE 持有者，nICE 是用戶抵押 ICE 至 nICE 池後得到的存款憑證。

不幸的是，今年 8 月初，Popsicle Finance 遭到黑客攻擊損失了約 2000 萬美元，之後將受到影響的 Sorbetto Fragola 產品下架並計劃在經過四重審機等流程後重啓。同時，Popsicle Finance 發佈較爲獨特的賠償計劃，首先從 IronBank 獲得了 100 萬美元的貸款，償還了受損資金的 5%，然後在之後的每個月中會至少獲得 50 萬美元的貸款來償還用戶資金。 此外，Popsicle Finance 還會製作兩款 NFT，一款空投給受影響用戶，一款（共 1 萬個）會通過拍賣出售，出售資金也會用來償還被盜資金。另一方面 Daniele Sestagalli 也承諾會在 1 年之內從其個人額度中拿出 100 萬枚 ICE 來償還受影響用戶。

可以看到，Popsicle Finance 遭遇黑客攻擊後在安全流程、協議啓動規劃以及賠償等方面後迅速響應，並提出了令用戶比較滿意的補償方案。有趣的是，ICE 的價格項目在被盜當日跌約 40% 之後的兩個月內，大漲 16 倍至 24 美元左右，按當前價格來算，Daniele Sestagalli 承諾要補償的這 100 萬枚代幣的價值就已超被盜資金。

Wonderland：Avalanche 上的 OlympusDAO 分叉項目

算法穩定幣項目 Wonderland （TIME）也是在 Avalanche 上推出的 OlympusDAO 分叉項目，Wonderland 的中文意思爲仙境。該項目最初爲匿名項目，之後，Daniele Sestagalli 在推特承認爲其開發。

在 Wonderland 中，每個 TIME 代幣都由金庫中的一籃子資產提供支持，包括 MIM、TIME-AVAX LP 代幣等，也仿照 OlympusDAO 引入了質押和鑄造將激勵設計機制和博弈論結合起來。需要注意的是，1 個 TIME 的價值由 MIM 提供支持（而非掛鉤），這意味着，TIME 的交易價格會始終高於 1MIM，而當 TIME 的交易價格低於 1MIM 時，協議就會回購並銷燬 TIME，以將 TIME 價格助推至 1MIM 以上。

參考閱讀：《Olympus 是龐氏還是創新？從大師級的激勵設計機制談起》

從用戶層面來看，有兩種參與 Wonderland 的方式，其一是質押 TIME 通過自動複利來賺取更多的 TIME，實質上，是質押 TIME 後可獲得 MEMO （質押憑證），然後 MEMO 餘額會根據當前的收益率每 8 小時通過複利自動增加；其二是鑄幣，即提供 LP 代幣（包括 TIME-AVAX LP 或 TIME-MIM LP）、MIM 或 wAVAX 來以折扣價鑄造（或購買） TIME，不過，需要在鑄造 5 日後完全釋放。

另一方面，協議爲其金庫獲得了流動性，隨着獲得的流動性越來越多，也能夠進一步賺取到更多的做市商佣金，增加協議收入。這部分收入會由金庫來鑄造 TIME，然後再將很大一部分分發給 TIME 質押者，從而保證系統的穩定性和 PCV （協議控制價值）。

截止撰稿時，Wonderland 的金庫餘額爲 1.34 億美元，TIME 總質押率爲 8.7 萬枚。值得注意的是，Wonderland 當前未經審計，可能還存在一定安全隱患。

Wonderland 平臺數據

小結

綜上，Abracadabra 提供給用戶利用生息資產借入 MIM 的能力，可能會將 MIM 打造成更廣泛的 DeFi 儲備穩定幣，Popsicle Finance 會自動幫助用戶將流動性放至收益最優且最需流動性的資金池中，同時還將進一步推出允許用戶抵押平臺上 LP 代幣來借入資產的借貸協議，而 OlympusDAO 分叉項目 Wonderland 同時使協議流動性和用戶雙方受益的設計或將形成一個正反饋機制。

另一方面，更加去中心化且可用生息資產借款的穩定幣 MIM，SPELL、TIME 和 ICE 三個協議治理代幣，包括各自的質押憑證兼生息資產 sSPELL、MEMO、nICE，也可供用戶在這三個協議中互相作用和「循環套娃」來最大化資本效率。

在 Daniele Sestagalli 驅動的真正去中心化的運動「佔領 DeFi」（OccupyDeFi）熱潮之下，Daniele Sestagalli 作爲這三個項目的創始人，通過聚焦流動性收益的最優化、流動性代幣的充分利用、生息資產的資本效率最大化等需求，再結合協議自身費用結構、多鏈設計、可組合性以及激勵措施，掀起了足夠大的浪花。

雖然這三款產品均爲今年發佈，但項目的執行力還是不錯的，不管是在產品技術、合作進展還是項目表現來看取得了不錯的成果。Popsicle Finance 發生過安全事故，不過從社區反應來看用戶對該項目的應對方案和進展還是比較認可的。而且 Popsicle Finance 競品較少，隨着 Popsicle Finance 的重新啓動以及 LP 收益優化器的即將推出，能否憑藉先發優勢佔領在 DeFi 流動性中搶佔份額值得期待。但與此同時，這些協議也存在治理代幣在短中期內的通脹壓力、缺乏安全審計報告以及有「循環套娃」引發的清算等風險。

參考：

https://www.blocmates.com/blogmates/a-complete-guide-to-popsicle-finance-ice-and-nice

https://www.blocmates.com/blogmates/a-complete-guide-to-wonderland-money-time-mim-and-memo

https://thedefiant.io/abracadabra-mim-stablecoin-makerdao/