總融資筆數創新高，a16z 領投 Alchemy 2.5 億美元融資 | 投融資週報

a16z 還領投了 NFT 玩具公司 OnChain Studios 和社交 DAO「Friends with Benefits」的兩筆融資。

據鏈聞統計，10 月 23 日至 10 月 29 日期間，加密市場共發生 31 筆投融資事件，創下四月以來歷史新高；已披露投融資總金額爲 6.342 億美元，較上週有所下降。

從賽道分類來看，融資事件主要集中在 NFT、DeFi ，佔總融資數比例過半。本週共發生 2 筆億級大額融資。金額最高的一筆爲區塊鏈開發平臺 Alchemy 以 35 億美元估值完成 2.5 億美元融資，a16z 領投；其次爲 CoinList 完成 1 億美元 A 輪融資，Accomplice 和 Agman 共同領投。

機構方面，本週持續活躍機構包括 a16z、Dragonfly Capital、Infinity Ventures、DeFi Alliance、Tiger Global、IOSG Ventures、LD Capital、Blockchain.com、 Solana Capital、OKEx Blockdream Ventures、CoinFund 等，活躍機構普遍聚焦於 NFT、DeFi 和基礎設施等領域。

值得一提，本週 a16z 和 Paradigm 多次出手，領投數筆融資項目。依次是 a16z 領投的 NFT 玩具公司 OnChain Studios 、區塊鏈開發平臺 Alchemy 和社交 DAO「Friends with Benefits」 ，再者是 Paradigm 領投的遊戲開發商 ArenaX Labs 和去中心化交易所 Osmosis 。

注：統計中融資筆數和總金額不包含投資基金。

NFT 和遊戲

NFT 開發平臺 Nameless 完成 1500 萬美元融資，Mechanism Capital 領投

NFT 開發平臺 Nameless 以 7500 萬美元估值完成了 1500 萬美元融資，由 Mechanism Capital 領投，Velvet Sea Ventures、Red Beard Ventures、Delphi Digital、Sound Ventures、VaynerFund、Fenbushi Capital、The LAO 等參投。

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波卡生態 NFT 公鏈 Unique Network 融資 1130 萬美元，Outlier Ventures 領投

波卡生態 NFT 公鏈 Unique Network 融資 1130 萬美元，Outlier Ventures 領投，The LAO、Flamingo、Nalu Capital 及包括現有投資人在內的 200 多位投資方參投。

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NFT 玩具公司 OnChain Studios 完成 750 萬美元種子輪融資，a16z 領投

NFT 玩具公司 OnChain Studios 完成 750 萬美元種子輪融資，a16z 領投，Dapper Labs、Draper Associates、CoinFund、Sound Ventures、Collab Currency 和 WndrCo 參投。

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NFT 遊戲 Sipher 融資 680 萬美元，Hashed、Arrington Capital 等領投

NFT 遊戲 Sipher 融資 680 萬美元，Hashed、Arrington Capital 和 Konvoy Ventures 領投， Defiance Capital、Signum Capital、Dragonfly Capital、CMT Digital、BitKraft Ventures、Delphi Digital、Alameda Research、Fenbushi Capital、Sfermion、Hyperchain、GBV、Kyber Network、Coin98 Ventures、YGG、Merit Circle 參投。

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遊戲開發商 ArenaX Labs 完成 500 萬美元種子輪融資，Paradigm 領投

遊戲開發商 ArenaX Labs 完成 500 萬美元種子輪融資，Paradigm 領投，Framework Ventures 參投。

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NFT 基礎設施提供商 GigLabs 完成 450 萬美元種子輪融資，Dapper Labs 和 Panoramic Ventures 領投

NFT 基礎設施提供商 GigLabs 完成 450 萬美元種子輪融資，Dapper Labs 和 Panoramic Ventures 領投，Collab+Currency、Red Beard Ventures、Eterna Capital、Alumni Venture Group、Gaingels 和 Amino Capital 參投。

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區塊鏈遊戲發行商 Ex Populus 完成 300 萬美元融資，Animoca Brands 領投

獨立區塊鏈遊戲發行商 Ex Populus 宣佈完成 300 萬美元種子輪融資，由 Animoca Brands 領投，CMS、Enjin、Infinity Ventures、Evernew、Polybius Capital、Decision Tree Ventures、Outlier Ventures 和 Zipmex 參投。

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NFT 基礎設施 ClubNFT 完成 300 萬美元融資，Galaxy Digital 和 Galaxy Interactive 領投

由 Jason Bailey （又名 Artnome）創立的 NFT 基礎設施公司 ClubNFT 宣佈完成 300 萬美元種子輪融資，由 Galaxy Digital 和 Galaxy Interactive 聯合領投，Red Swan Ventures、CMT Digital、Sfermion、Draper Associates、Richard Entrup 和其他天使投資人蔘投。

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SKALE 上基於 NFT 的 AMM 交易所 Ruby.Exchange 完成 280 萬美元融資，NGC、HashKey 等參投

SKALE 上基於 NFT 的 AMM 交易所 Ruby.Exchange 完成 280 萬美元融資，NGC、Flow Ventures、Wintermute、SKALE 生態基金、Morningstar Ventures、Yield Ventures、HashKey、CitizenX、ZBS Capital 和一些天使投資人蔘投。

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多鏈「Play-to-earn」社交遊戲 PlaceWar 完成 180 萬美元私募融資

多鏈「Play-to-earn」社交遊戲 PlaceWar 完成 180 萬美元私募融資，AC Capital、 AU21、 Woodson Game、Exnetwork Capital、Icetea Labs、IoTex、Kyros Ventures、 LD Capital、 Lucid Blue Ventures、 Megala Ventures、Metrix Capital、ReBlock、RoseOn、X21 等參投。

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Web3.0 NFT 社交訂閱平臺 ShowMe 完成種子輪融資

Gryffindor Labs 旗下 NFT 社交訂閱平臺 ShowMe 完成種子融資，融資金額未披露，Mask Network、Incuba Alpha、SevenX Ventures、Hash Global Capital、復星集團聯合創始人梁信軍、元宇宙資本、Zonff Partners、NGC Ventures、Puzzle Ventures 等多家機構和個人參投

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DeFi

基於 Cosmos 的去中心化交易所 Osmosis 融資 2100 萬美元，Paradigm 領投

基於 Cosmos 的去中心化交易所 Osmosis 通過代幣銷售融資 2100 萬美元，Paradigm 領投，Robot Ventures、Nascent、Ethereal、Figment、Terraform Labs 創始人 Do Kwon、Compound 創始人 Robert Leshner 等參投。

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基於 ZK 技術的跨鏈 DEX 協議 zkLink 完成 850 萬美元融資，Republic Crypto 領投

基於零知識證明技術的跨鏈 DEX 協議 zkLink 宣佈完成 850 萬美元融資，由 Republic Crypto 領投，Arrington Capital、DeFi Alliance、Huobi Ventures、Ascensive Assets、Morningstar Ventures、GSR、Marshland Capital、Skynet Trading、ZBS Capital 等參投。

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Solana 生態借貸協議 Solend 完成 650 萬美元融資，並將於 11 月初進行 IDO

Solana 生態借貸協議 Solend （SLND）宣佈完成 650 萬美元融資，投資方包括 Polychain Capital、 Dragonfly Capital、Race Capital、Coinbase Ventures、Solana Ventures、Alameda Research、Aave 創始人兼 CEO Stani Kulechov、dYdX 創始人 Antonio Juliano、Coinbase 前首席技術官 Balaji Srinivasan、UMA Protocol 聯合創始人 Hart Lambur、SushiSwap 聯合創始人 0xmaki、Ribbon Finance 社區經理 Julian Koh 等。

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Solana 生態收益聚合器 Tulip 完成 500 萬美元融資，Jump Capital 和 Alameda Research 領投

Solana 生態收益聚合器 Tulip 完成 500 萬美元融資，Jump Capital 和 Alameda Research 領投，Amber Group、Cadenza Ventures、Fisher8 Capital、CMS Holdings、Rarestone Capital、FinTech Collective 和 DV Chain 參投。

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Solana 生態永續期貨交易平臺 Drift Protocol 完成 380 萬美元種子輪融資，Multicoin Capital 領投

Solana 生態永續期貨交易平臺 Drift Protocol 完成 380 萬美元種子輪融資，Multicoin Capital 領投，Jump Capital、Alameda Research、QCP Capital、Robot Ventures、Not3Lau 等參投。

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DeFi 利率衍生品協議 Swivel 完成 350 萬美元融資，IOSG Ventures、Multicoin Capital 等參投

去中心化固定利率貸款和利率衍生品協議 Swivel 完成 350 萬美元戰略輪融資，IOSG Ventures、Multicoin Capital、CMT Digital、Ambergroup、GSR Markets、SCC Investments (Genesis Trading)、 Fenbushi Capital、SevenX Ventures 和 OKEx Blockdream Ventures 參投。

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基礎設施

區塊鏈開發平臺 Alchemy 以 35 億美元估值完成 2.5 億美元融資，a16z 領投

區塊鏈開發平臺 Alchemy 以 35 億美元估值完了 2.5 億美元 C 輪融資，由 a16z 領投，Lightspeed、Redpoint、Coatue、Addition Capital、Pantera 和 DFJ 參投。

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區塊鏈開發平臺 QuickNode 完成 3500 萬美元 A 輪融資，Tiger Global 領投

區塊鏈開發平臺 QuickNode 完成 3500 萬美元 A 輪融資，Tiger Global 領投，Reddit 聯合創始人 Alexis Ohanian 旗下 Seven Seven Six、Soma Capital、Arrington XRP Capital、Crossbeam 和 Anthony Pompliano 參投。

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社交體育遊戲開發商 GreenPark Sports 完成 3100 萬美元 B 輪融資

社交體育遊戲開發商 GreenPark Sports 完成 3100 萬美元 B 輪融資，Terraform Capital 領投，現有投資者 Galaxy Interactive、Sapphire Sport、SignalFire 和 Advantage 以及主要新戰略合作伙伴 Nassef Sawiris 的 NNS Group、Gaingels、DH.VC 和 Alameda Research 等參投。

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區塊鏈開發平臺 Moralis 完成 1150 萬歐元種子輪融資，EQT Ventures 領投

總部位於斯德哥爾摩的區塊鏈開發平臺 Moralis 宣佈完成 1150 萬歐元（約 1345.5 萬美元）的種子輪融資，EQT Ventures 領投。

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多鏈身份錢包 Safle 完成 90 萬美元種子輪融資，Draper Dragon Fund 參投

多鏈身份錢包 Safle 宣佈完成 90 萬美元種子輪融資，獲 Draper Dragon Fund、Woodstock Fund、JD Kanani 和 Sandeep Nailwal （Polygon 聯合創始人）投資。

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CeFi

CoinList 完成 1 億美元 A 輪融資，Accomplice 和 Agman 共同領投

代幣發行及融資平臺 CoinList 完成 1 億美元 A 輪融資，該輪融資使 CoinList 估值達到 15 億美元，Accomplice 和 Agman 共同領投，Access Ventures、Alphome Capital、Broadhaven Ventures、Continue Capital、CMT Digital、DFG、FBG Capital、Fenbushi Capital 以及來自 GoldenTree Asset Management、Hack VC、HashKey Capital、Jsquare、LD Capital、Metaplanet、Perpetual Value Partners、Rising Tide Fund 和 Taavet+Sten 的高管等參投。

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加密交易平臺 Voyager Digital 獲 Alameda Research 的 7500 萬美元戰略投資

在加拿大上市的加密交易平臺 Voyager Digital 宣佈獲得 Alameda Research 的 7500 萬美元的戰略投資，雙方的合作關係將專注於執行、資產管理和更廣泛的加密貨幣計劃。

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Telegram 應用內加密貨幣 P2P 交易平臺 Chatex 獲 Polygon 旗下 DefiForAll 基金投資

Telegram 應用內加密貨幣 P2P 交易平臺 Chatex 宣佈獲 Polygon 旗下 DefiForAll 基金投資，投資金額未披露。

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工具

區塊鏈數據分析公司 Elementus 完成由 Velvet Sea Ventures 領投的 1200 萬美元 A 輪融資，用於開發數據搜索和分析平臺

區塊鏈數據分析公司 Elementus 完成 1200 萬美元 A 輪融資，Velvet Sea Ventures 領投，Alameda Research、BlockFi、Pomp Investments、Lightspeed、Gemini Frontier Fund、Blockchain.com 和 Avon Ventures 參投。

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去中心化存檔與驗證網絡 KYVE 完成 280 萬美元融資，Permanent Ventures、Hypersphere Ventures 領投

去中心化存檔與驗證網絡 KYVE 完成 280 萬美元的第二輪融資，Permanent Ventures、Hypersphere Ventures 領投，Volt Capital、Mechanism Capital、Coinbase Ventures、Distributed Global、4SV、Compute Ventures、Zee Prime、CMS Holding、Ternary Capital、Flori Ventures （Celo 的風險投資部門）、Mina Foundation、Octopus Network、Twitch 創始人 Justin Kan、Robin Chan、Santiago Roel Santos、Nifty’s 聯合創始人 John Scianna、Covalent 聯合創始人 Ganesh 和 Erik 以及 NEAR 產品經理 Alex Shevchenko 參投，此外還獲得了 Moonbeam Foundation 的資助。

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Solana 生態 DAO 創建工具 Squads 完成由 Collab+Currency 領投的 150 萬美元種子輪融資，項目預計 11 月 9 日主網上線

Solana 生態 DAO 創建工具 Squads 完成 150 萬美元種子輪融資，Collab+Currency 領投，Reciprocal Ventures、Volt Capital、Chaotic Capital、6thman Ventures、Republic Capital、8186 Capital 和 Solana Capital 參投。

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應用

智能合約漏洞賞金平臺 Immunefi 完成 550 萬美元融資，Electric Capital、Framework Ventures 等參投

智能合約漏洞賞金平臺 Immunefi 完成 550 萬美元融資，Blueprint Forest、Electric Capital、Framework Ventures、Bitscale Capital 等 11 家機構投資者以及一系列私人投資者參投。

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Mask Network 獲 Arweave 戰略投資，雙方將互換代幣

Web 3.0 項目 Mask Network 宣佈獲得區塊鏈存儲協議 Arweave 的戰略投資，以支持 Mask 的未來戰略發展，Mask 稱此次投資的方式是雙方互換協議代幣。

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其他

NEAR 推出 8 億美元生態發展基金，將重點關注 DeFi 領域

NEAR 宣佈推出 8 億美元生態發展捐贈計劃，其中 2.5 億美元的生態基金將於 4 年內分配完成；1 億美元將用於區域基金；1 億美元將專門用於初創公司。

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Sino Global Capital 推出 2 億美元的基金 Liquid Value Fund I，將投資於 DeFi 與 NFT 基礎設施

Sino Global Capital 在 FTX 的支持下推出 2 億美元的基金 Liquid Value Fund I，Sino Global Capital 首席執行官 Matthew Graham 表示，FTX 和其他合作伙伴已承諾的投資已佔到了該基金「很大一部分」。

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Web3 基礎設施平臺 Ankr 推出全新協議 Ankr Protocol，並啓動 1000 萬美金資助計劃

Web3 基礎設施平臺 Ankr 宣佈推出全新協議 Ankr Protocol，該協議包括 Ankr 公共 RPC 服務、區塊鏈實時瀏覽與分析、質押解決方案和開發者工具，目前已支持 Ethereum, Avalanche, Solana, FTM 和 Polygon。

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Avalanche 生態項目孵化器 Colony 完成 100 萬美元種子輪融資，將爲該生態早期項目提供資金

Avalanche 項目孵化器 Colony 完成 100 萬美元種子輪融資，GBV Capital、Foresight Ventures、Avalanche Foundation 領投，Avalaunch、Avatar、Yield Yak、NGC Ventures、Spark Digital Capital、MEXC Global、Synaps 和 ZBS Capital 參投。

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a16z 宣佈投資社交 DAO「Friends with Benefits」 ，投資金額未公佈

a16z 宣佈投資社交 DAO「Friends with Benefits」，投資金額未公佈。a16z 稱將對其提供指導，並計劃通過授權賦予主要社區成員權力積極參與治理。

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