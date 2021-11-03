專注於行業基礎設施的 ViaBTC Capital，如何成爲加密世界的「造雨人」？

ViaBTC Capital 依託 ViaBTC 的全鏈條生態，旨在整合多方資源優勢提供許多傳統投資機構不具備的一站式投融資服務，從而成爲加密世界基礎設施領域不可或缺又並非人人可做的「造雨人」。

撰文：一棵楊樹

在傳統互聯網投資世界中，一直有「造雨人」的說法，譬如一手促成京東和騰訊這兩個行業重量級對手握手合作，並最終實現業務協作雙贏的高瓴資本（張磊）。



簡言之，「造雨人」就是可以改變行業內某個區域的「天氣」，撮合、創造出新的交易或協作，從而產生奇妙的化學反應，實現「1+1＞2」的效果。

而作爲「行業老兵」 ViaBTC 集團旗下集資本、資源、投後服務爲一體的投資平臺，新成立的 ViaBTC Capital 旨在依託 ViaBTC 豐富的行業資源，聚合全球相關行業的技術、人才、項目和資金，從而成爲區塊鏈世界底層基礎設施的「造雨人」。

加密行業投融資進入深水期

Blockdata 統計數據顯示，2021 年三季度期間，加密行業已披露的公司融資額達到 65.86 億美元，數量爲 339 筆，相比二季度續創歷史新高。



相對應的則是此前第一、第二季度分別爲 38.3 億美元和 51.31 億美元，雖然這相比去年已經是創下歷史新高——2020 全年融資額僅爲 38.02 億美元，但相比三季度仍是小巫見大巫，足見今年以來整個行業投融資賽道的井噴之勢。





而三季度最活躍的投資者爲 Coinbase Ventures，共參與 18 筆交易，其次爲 Animoca Brands 和 Polychain Capital，分別參與 10 和 11 筆交易。



其中截至目前業內最大的一筆融資自然是 7 月份 FTX 以 180 億美元估值完成的 9 億美元 B 輪融資（最近 FTX 又以 250 億美元估值完成 4.2 億美元融資，紅杉、淡馬錫等 69 家機構參投），短時間內難以讓其它項目望其項背。

總的來看，投資機構們不僅總金額和出手頻次呈明顯的上升態勢，單筆的大額融資也開始屢次出現，這也意味着原先加密行業投融資領域小打小鬧的時代正在逐步向機構化的「正規軍」時代轉移。



正如前不久衆籌平臺 Republic 完成 1.5 億美元 B 輪融資，代幣發行及融資平臺 CoinList 完成 1 億美元 A 輪融資。大風起於青萍之末，從 Republic、CoinList 這兩個專注於投融資項目所受的市場熱捧之中，也可一窺行業投資的整體趨勢偏好和資本的佈局思路：



在加密行業本身的發展路徑逐步向主流金融世界對接的背景下，伴隨着加密行業的持續發展和體量的不斷膨脹，對於每天都相繼湧現出來的行業創新項目而言，加密投資領域已經成爲直接分享行業發展紅利等的最前排。

ViaBTC Capital 的同與不同

10 月 23 日，ViaBTC 集團旗下全資投資機構 ViaBTC Capital 正式成立，並設立了 5000 萬美元專項風投基金，主要聚焦支持 Web3.0、Layer2 等基礎設施項目以及 DeFi、NFT 和 DAO 等應用類項目，旨在實現基礎設施業務的協同效應和概念應用落地。

作爲加密世界的老兵，ViaBTC 集團本身成立於 2015 年，早期主要從事加密貨幣礦池業務，近幾年裏除了深耕加密貨幣礦池，同時也陸續在區塊鏈行業各細分領域有所佈局，構建了礦池、錢包和公鏈等板塊的區塊鏈產業生態，爲大衆所熟知。



這也爲它在行業內積累了豐富的資源和人脈，因此作爲 ViaBTC 集團旗下的全資投資品牌，ViaBTC Capital 等同於是 ViaBTC 集團對外進行區塊鏈項目投資和孵化的窗口，通過投資實現 ViaBTC 集團的願景佈局：



ViaBTC Capital 旨在通過投資對公司已有業務形成協同效應的創新項目，同時藉助強大的海外社區和紮實的技術，實現爲所投資的項目賦能，助力投資組合成長並直接分享行業紅利。



這也是 ViaBTC Capital 相比其他傳統傳統投資機構的差異化定位——不只是一個簡單的投資機構，藉助背後的「ViaBTC 生態」，意味着 ViaBTC Capital 連接着涵蓋公鏈生態 (CSC)、錢包（ViaWallet）等在內幾乎全維度的行業生態，可整合自身多方資源優勢提供許多傳統投資機構不具備的一站式投融資服務。



簡言之，不只是把錢給到位，還提供覆蓋項目整個發展鏈路的一條龍行業資源，這也是 ViaBTC Capital 相比行業內其它投資機構最大的不同與優勢所在。



專注行業基礎設施，深耕 GameFi 賽道

從去年的 DeFi 到今年的新公鏈生態、Layer2 方向的擴容解決方案、Web3.0 和元宇宙，整個行業投資賽道快速迭代，從早先的幣圈與鏈圈之爭進化爲逐步鏈接真實世界，且通過 DeFi 構築金融模型，使更多的人和機構開始接受這種虛擬資產範式。

從這個角度看，ViaBTC Capital 對 DeFi、GameFi 等賽道的看好也就有了清晰的邏輯脈絡：

去年下半年以來，以太坊擴容問題的出現使得以幣安智能鏈爲首的新公鏈開始嶄露頭角、百花齊放，先後爆火了 Solana、Matic、Fantom 和 AVAX 等競爭公鏈，同時二層明星 Arbitrum 在 8 月的正式上線也吸引了大批資金流向二層。



而遊戲行業也探索出了以用戶創作主導、經濟系統爲核心的 Roblox 模式，遊戲 UGC 模式廣受市場認可，而新樣式的 NFT 也逐漸受資本熱捧，同時遊戲本身是一個非常成熟的賽道，並且遊戲和金融的結合具有天然的優勢。



所以 ViaBTC Capital 專注於投資及挖掘 Web 3.0、Layer2、DeFi 應用及基礎設施、NFT、 GameFi 和 DAO 等 DApps 的早期潛力項目。

截至目前的公開報道，ViaBTC Capital 也已相繼完成對 Qredo、Lunarcrush、Pianity、Solster 等項目的投資，投資風格涵蓋 Web3.0、Layer2 等行業基礎設施。

同時 ViaBTC Capital 也透露，在具體的行業細分賽道投資時，ViaBTC Capital 不只拘泥於發掘新模式的早期項目，也包含行業公認的、產品相對成熟的熱門項目。



也即 ViaBTC Capital 篩選項目的標準主要是看團隊和產品，「投資項目其實就是投資人」，其次要看產品及其創新性：譬如目前 ViaBTC Capital 已經投出的去中心化跨鏈資管協議 Qredo、加密貨幣數據平臺 LunarCRUSH 和音樂 NFT 平臺 Pianity 等，都是團隊綜合背景很強，而且有比較成熟的產品。



此外 ViaBTC Capital 已經投資的項目中，比如 NFT 瀏覽器、Web3.0 索引服務以及 Investment DAO，雖然產品比較早期，但是團隊綜合背景和行業經驗都不錯。



總的來看，ViaBTC Capital 傾向於挖掘新模式的早期項目，此外一個優秀的團隊如有好的想法也很樂意去支持，且一旦選定目標之後，便致力於通過投後的全生態賦能去陪伴項目成長。



壯大的「朋友圈」

「獨行快，衆行遠」，加密行業在突破萬億市值體量之後，整個行業賽道愈加細分化，各種創新項目層出不窮，迭代速度極快，單憑一家之力很難覆蓋全行業的項目追蹤研究，難免力有不逮。



所以最近有些頭部、明星投資機構的投資步調明顯趨於一致，很多時候呈現出抱團投資的態勢。在這方面，ViaBTC Capital 表示也非常願意與業內專業投資人士交流和分享，以提前捕捉市場信息。



ViaBTC Capital 則認爲強大的投資關係網也是助力投資組合成長的一大優勢，如果能與合作的投資機構共同投資一個項目，就會發揮各自的資源與優勢，爲項目成長賦能。



所以 ViaBTC Capital 也在加深拓展自己的投資關係網絡，目前就已經與 Pantera Capital、IOSG Ventures、Shima Capital 等多家機構已經達成戰略合作，建立了 ViaBTC Capital 全球加密生態聯盟，致力於爲加密生態黑馬項目提供資本支持、經濟模型建議、國際化商務資源以及營銷建設等服務。



此外，雖然是剛剛成立不久的新秀，但 ViaBTC Capital 「朋友圈」裏的機構合作伙伴也在逐步擴大，如 WOO Ventures、Blofin、TokenInsight、Foresight Ventures 等：

加密行業的生態端，ViaBTC Capital 廣結盟，致力於實現推動行業創新的「硬核投資聯盟」；

加密行業的市場端，ViaBTC Capita 倡導打造一個去中心化的資本市場生態體系，聚合行業衆人之力，加速創新項目的誕生；

加密行業的應用端，ViaBTC Capital 則專注於佈局行業痛點解決項目、發掘潛在的黑馬應用；

據官方透露，接下來 ViaBTC Capital 也會有重量級的合作拓展計劃，目前正在規劃中。



做加密世界的「造雨人」

「造雨人」雖然不可或缺，但又並非人人可做，因爲它要創造出全新的交易和協作機會，就必須自己擁有全鏈條的生態服務支持能力。



而對於 ViaBTC Capital 來說，或許依託於 ViaBTC 集團一條龍式的行業資源支持，也可以做並且也致力於做這樣的一個加密世界的「造雨人」：



* 一方面它會進行戰略投資，形成像騰訊這種類型的業務協同效應；

* 另一方面，它也會像高瓴、紅杉資本等，有一級和二級業務的投資板塊；



此外，ViaBTC Capital 秉持「戰略投資+財務投資」雙輪驅動業務模式，持續關注和佈局區塊鏈領域。



其中戰略投資以長期持有爲目的，聚焦於戰略方向購建和優化資產組合，對 ViaBTC Capital 已有業務形成協同效應；而財務投資以財務回報爲導向，選擇合適的標的組合投資。

最後 ViaBTC Capital 也希望能成爲區塊鏈世界中創業和創意實施的首選資本之一，通過投資賦能加速整個加密行業的生態發展。

所以這麼來看，ViaBTC Capital 的核心願景，正是依託 ViaBTC 集團，深耕投資行業基礎賽道，實現基礎設施業務的協同效應，從而成爲區塊鏈世界基礎設施的「造雨人」。