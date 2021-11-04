三分鐘速覽 XY Finance 即將推出的 NFT 項目 GalaXY Kats

去中心化跨鏈聚合器 XY Finance 將於 11 月 5 日推出結合 GameFi 與 DeFi 跨鏈服務的 NFT 項目 GalaXY Kats，未來還會陸續開放應用場景，以及爲 XY Finance 賦能和啓動 Play-to-Earn 遊戲。

撰文：Karen

Meta （原 Facebook）、推特等社交和科技巨頭紛紛搶灘元宇宙佈局，各類 NFT 項目也層出不窮，但與此同時，在當前階段中絕大多數 NFT 缺乏實際用途和應用場景，難免曇花一現。

今天我們要介紹的是去中心化跨鏈聚合器 XY Finance 即將要推出的 NFT 項目——GalaXY Kats。GalaXY Kats 共有 1 萬個狐獴 NFT （ERC-721 ），由 XY Finance 聯合臺灣一位獨立藝術家聯合共同策劃，會結合 GameFi 與 DeFi 跨鏈服務，未來還會根據在 OpenSea 上的累積交易量陸續開放應用場景，以及爲 XY Finance 賦能和進軍 GameFi 市場開發遊戲。

先簡單介紹下 XY Finance，XY Finance 創新性地引入了 X Swap 和 Y Pool 兩個主要組件，其中 X Swap 爲用戶提供跨鏈兌換服務，Y Pool 用來激勵用戶提供流動性，流動性提供者可以同時獲得兌換費用和治理代幣。

GalaXY Kats 的投資者和合作夥伴在行業內也有一定影響力，根據官網信息，包括 Infinity Ventures Crypto、Lemniscap、AppWorks、CoinUnited.io、Block Capital、Project Galaxy、Yield Guild Games、Animoca Brands 和 Morningstar Venture 等。

一個好的 NFT 遊戲項目離不開出色的劇本故事和有吸引力的遊戲機制。GalaXY Kats 的背景設計有點類似於熱門 NFT 項目 MoonCats，但 GalaXY Kats 在特徵、賦能 DeFi 跨鏈服務以及遊戲可玩性方面要略勝一籌。GalaXY Kats 的傳說主要圍繞着「收養狐獴，解救人類」行動，即，在地球上爆發傳染病大流行危機後，科學家來到了名爲 Harena 的行星上探索存在生命的可能性，在發現 Harena 不適合人類居住後，便將意識轉移到唯一可以在該行星上生存的狐獴身上。500 年後，狐獴繼承了人類意志並在 Harena 和附近 5 個行星上進化成了這個宇宙中最高級的生物。

另外，狐獴 NFT 由超 190 種特徵隨機生成。值得關注的是，這些毛色、服飾以及裝備等特徵皆代表持有者在使用母項目 XY Finance 時的跨鏈服務時被賦予的不同功能，例如代幣空投資格、兌幣手續費優化、質押利率加乘等。各特徵類別功能的強度，將視該特徵的稀有度而異，可以想象，這將爲該項目日後的 GameFi 遊戲角色設定埋下伏筆。

GalaXY Kats NFT 的正式發售時間定在 UTC+8 時間 11 月 5 日 9:00AM，單個鑄造價格爲 0.08 ETH。關於項目路線圖，GalaXY Kats 會向狐獴 NFT 購買者發送神祕贈品，另外，還會根據在 OpenSea 上的成交量達到特定的里程碑後逐步開放應用場景，如 6 個行星的地圖和故事、在 XY Finance 中可以獲得的獎勵或好處以及裝備揭示，在成交量達到 1000 個 ETH 後，所有狐獴 NFT 持有者將有資格獲得一個獨特朋友，在達到 5000 ETH 後將啓動製作 Play-to-Earn 遊戲。

無實質效用的 NFT 遊戲項目無法滿足大衆玩家的訴求，而 GalaXY Kats 在啓動 Play-to-Earn 遊戲之前，正在從 NFT 發佈開始來逐步搭建和深入探索，再加上之後還要賦能 XY Finance 的跨鏈 DeFi 服務，尤其是會獲得空投資格以及手續費抵扣，想象空間值得期待。