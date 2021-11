五分鐘讀懂 Blocksport：掌握豐富 IP 資源，搭建體育數字經濟元宇宙

Blocksport 嘗試通過融合 NFT、粉絲代幣、GameFi 的玩法,構建一個聯動俱樂部、明星與粉絲的體育數字經濟元宇宙。

撰文:Zoe Zhang

體育領域的粉絲經濟不容小覷,一件專屬於體育明星的簽名海報、球衣、球鞋都足以讓體育愛好者們陷入瘋狂,粉絲周邊的獨特性與 NFT 數字經濟市場天然融合,而在區塊鏈行業中,NFT+體育的玩法並不罕見。

在 Sorare 開發的夢幻足球遊戲中,足球愛好者可以通過購買、交易球員 NFT 卡牌組建最佳陣容球隊,參與平臺上的夢幻足球比賽;在 NBA Top Shot 遊戲中, NBA 愛好者購買、銷售、交易並收集著名籃球明星(例如凱文·杜蘭特)的賽季高光時刻 NFT 卡牌。以上項目都在區塊鏈行業取得不錯成績,這展現了體育數字經濟市場的巨大潛力,成立於 2019 年的瑞士體育科技公司 Blocksport 便瞄準了這一潛力市場。

在構建「體育數字經濟元宇宙」實現思路上:一方面,Blocksport 與世界多家知名電競俱樂部和體育俱樂部合作,掌握豐富的體育+電競 IP 資源;另一方面,Blocksport 旨在通過融合 NFT、Fan Token、GameFi 的玩法,構建一個聯動俱樂部、明星與粉絲的體育數字經濟元宇宙。

穩定運營三年以來,Blocksport 服務的俱樂部將近 100 家,其中不僅有已與 Bybit 和 Coinbase 達成戰略合作的世界知名電競組織 VIRTUS.PRO 和 BIG (柏林電競),也包含擁有 99 年悠久發展歷史的 ARIS BC (希臘塞薩洛尼卡 Aris 籃球俱樂部),與 Blocksport 建立合作的體育、電競明星也有數十位,分別來自皇家馬德里、曼聯、多特蒙德等世界知名足球俱樂部。隨着 GameFi 等更加多樣化玩法的推出,Blocksport 社區規模日益擴大。

Blocksport 三大核心業務模塊

在傳統的體育經濟市場中,粉絲單純的作爲消費者出現,購買俱樂部 / 贊助商發行的賽事衍生品或體育明星周邊,以表達對球隊 / 球星的支持。這樣的模式飽受詬病:

一方面,信息不透明導致僞造、增發等現象,數字商品還面臨「能夠被輕易複製」的困境,作爲購買者的粉絲整體處於弱勢地位。

另一方面,傳統體育領域紀念品跨國交易困難,粉絲需要等待漫長的時間完成跨境交易、結算等環節。

最重要的是,NFT 雖然解決了交易、版權等問題,NFT 產品流動性較差,大多數收藏者買入後只能被動「永久」收藏這些 NFT 產品,粉絲無法獲得更多附加收益。

在體育科技領域深耕多年,Blocksport 爲了解決上述問題,推出了 NFT、Fan Token、GameFi 三大核心業務板塊,希望在俱樂部、明星選手、粉絲之間構建一個點對點的數字經濟體系,實現更緊密的聯繫、更透明公平的價值交換和更多元的收益途徑。

垂直領域的 NFT 交易市場

Blocksport 的 NFT 業務板塊分爲鑄造、收藏、拍賣、交易及粉絲互動等功能。

平臺初期爲了保證 NFT 質量和粉絲權益,在 NFT 鑄造和首發的准入機制上採用了和幣安 NFT 平臺類似的做法,只有獲得 Blocksport 授權的俱樂部 /IP 持有者 / 明星才能鑄造和發售 NFT。

作爲資產 / 權益的表現形式,多種形式的鏈下資產都可以轉化成爲鏈上 NFT,也就是意味着俱樂部 /IP 持有者 / 明星鑄造的這些 NFT 可以有多種形式以及豐富的用途:它可以是運動員形象收藏卡、賽事紀念品、運動員高光時刻視頻、圖片、皮膚等,可以由粉絲永久收藏;它也可以是粉絲見面會的門票、重要賽事的通行證或者是一組球隊的 NFT 卡包。

俱樂部 /IP 持有者 / 明星還可以在 Blocksport 上爲自己的粉絲羣體鑄造「僅訂閱者可見」的特定 NFT,進一步提升購買者的權益體驗。這類獨家發售的 NFT 會有一個特色勳章,以彰顯作品的正統性,同時也更有利於粉絲們的二次交易。

Fan Token 聯動明星、俱樂部與粉絲

Blocksport 認爲未來優秀的俱樂部需融入粉絲羣體,在組織形式和決策方式方面都將更加接近區塊鏈領域的 DAO 形態。幣安也於今年上線了 Fan Token 平臺,幫助拉齊奧俱樂部發行了粉絲代幣並獲得市場的熱烈迴應。不難看出,趨勢已悄然到來。

自成立以來,Blocksport 服務和幫助近 100 家體育和電競俱樂部推出自己的 App,通過 App 廣告、粉絲管理、粉絲互動、粉絲投票以及體育收藏品的售賣等功能,不僅積累收穫了龐大的粉絲羣體,也收穫了俱樂部以及體育巨星的諸多支持。

基於豐富的體育 / 電子競技俱樂部資源,Blocksport 業務規劃向着更深層次的「數字經濟」領域探索,推出了「粉絲代幣」核心業務模塊。

Blocksport 協助俱樂部發行 Fan Token,持有 Fan Token 的體育 / 電競愛好者享有各類權益,並且能夠深度參與俱樂部決策,包括但不限於:

球衣設計:球迷可以投票決定他們最喜歡的球隊的球衣設計。

賽事細節優化:球迷可以投票指導俱樂部,如比賽模式、首發陣容、換人名單等。

團隊球員:球迷可以投票決定哪些種子選手能被選中加入球隊。

俱樂部治理:球迷可以投票決定俱樂部費用支出、周邊衍生品製作或新的業務模式等。

持有 Fan Token,不僅可以自由交易,粉絲們還能夠在豐富的場景中行使決策權力,進一步提升粉絲與明星、俱樂部之間的互動,增強粉絲對明星和俱樂部的依賴與信任的同時,也推動俱樂部業務發展走向 DAO 化,更加民主、透明。

GameFi 實現邊玩邊賺

從「Play to Pay」、「Free to Pay」再到「Play to Earn」的階段性改變中,我們不難發現用戶體驗閾值的不斷提高,也更容易發現行業對於用戶體驗的不斷升級:在去中心化的世界中,我們需要更加尊重個體訴求,維護個體利益。

GameFi 模塊便是 Blocksport 項目「Play to Earn」思維的突出體現。結合 Game、DeFi 和 NFT,用戶不僅可以被多種趣味性玩法吸引,更能獲得多元化的遊戲收益。Blocksport GameFi 具體玩法細分爲三個場景:

Staking

Blocksport 設置多個類型流動池,不同流動池的收益不同:

質押 NFT 獲得收益:NFT 卡牌分爲不同星級,粉絲可以收集不同星級的明星 NFT 卡牌,並組成一個隊伍,將這一組 NFT 卡包質押獲得獎勵;星級越高收益也會越高。

質押 Fan Token 獲得獎勵。

賽事競猜

Blocksport 將基於區塊鏈技術構建去中心化預測市場,比如在英超曼城和曼聯的同城比賽中,粉絲可以在比賽前使用 Blocksport 發行的 BSPT 代幣預測勝負,粉絲投入的 BSPT 將作爲競猜獎池。平臺和預測獲勝方都可以獲得收益。

俱樂部養成類遊戲:組建夢幻隊伍

用戶可以通過收集 NFT 卡牌組建自己心目中的最佳陣容隊伍,並投入 Blocksport 原生代幣 BSPT 參與 Blocksport 的線上虛擬體育 / 電競賽事,BSPT 將自動形成獎池。隊員的數據來自於現實的表現,根據這些數據來決定你夢想球隊的最終成績,最後根據球隊表現決出最後勝負,最終取得勝利的隊伍獲得獎池收益。

作爲合成資產賽道的應用場景之一,組建夢幻隊伍爲用戶創造了更多賺取收益的機會。

未來 Blocksport 還將圍繞體育+電競推出更多 GameFi 玩法,讓持有 NFT、Fan Token 和 BSPT 的用戶不再只是單純的購買和交易者,多種收益途徑也讓粉絲更有動力參與其中,塑造多方受益的體育數字經濟市場。

競爭優勢:優質團隊+豐富 IP 資源

由區塊鏈技術開發專家、行業深度投資者、明星項目經濟模型顧問和巨頭企業高管組成的核心團隊是 Blocksport 推動繁榮穩定發展的後盾力量。

創始團隊介紹

作爲 Blocksport CEO 兼聯合創始人,Vladimir Liulka 在 2005 年獲得基輔國立大學計算機科學的碩士學位,在區塊鏈和數據分析領域積累了豐富的工作經驗。與此同時,Vladimir 還是一位資深投資人,曾創立 Intellica,也是 BrainBasket 基金會的董事會成員。

Semih Kacan 是 Blocksport 的董事會主席兼聯合創始人,曾在蘇黎世推出歐洲最大的區塊鏈創新中心 TrustSquare,在資產管理、業務發展、數字化、區塊鏈方面擁有 15 年以上的經驗。

顧問團隊介紹

前 NBA 副總裁 Sam Li 是 Blocksport 項目顧問成員之一,同時也是知名項目 CHZ 的顧問,Ludis Capital 合夥人之一,在籃球體育 IP、籃球巨星 NFT 發行方面擁有豐富資源。

劉玉林教授目前擔任 Blocksport 首席經濟學顧問,他曾就職於瑞士國家銀行,並曾擔任 Dfinity 首席經濟學顧問,在區塊鏈、去中心化金融、貨幣政策方面擁有深刻見解。

世界知名電子競技組織 BIG Clan (Berlin International Gaming)和 Mousesport 的聯合創始人 Tom Lemke 是電競方面的專家,旗下擁有 CS:GO、英雄聯盟、星際爭霸、Trackmania、鐵拳和雷神之錘的世界級玩家,同時他也是 Blocksport 的顧問成員。

世界最大電競賽事組織者 ESL 的聯合創始人、Blockchain Valley Ventures 創始人 Heinrich Zetlmayer 同樣作爲 Blocksport 的顧問成員,在電競 IP 和區塊鏈項目投資方面經驗豐富。

另外,曾擔任國際足聯 (FIFA) 總經理 Mark Goddard 和克羅地亞職業足球運動員 Mladen Petric 同樣也是 Blocksport 的顧問成員:曾組織籌辦過世界盃並曾擔任悉尼奧組委的現場技術經理,後者於 2007 年加盟德甲多特蒙德隊,是世界級優秀足球運動員之一。

IP 資源豐富

Blocksport 業務發展的一大優勢在於擁有豐富且強大的俱樂部 / 體育明星 / 電競明星等 IP 資源。例如:

在自行車方面,Blocksport 與比利時皇家自行車聯賽管理機構建立合作;

在排球方面,Blocksport 與瑞士頂級排球俱樂部蘇黎世沃萊羅俱樂部建立合作;

在橄欖球方面,Blocksport 與塞爾維亞頂級橄欖球聯盟球隊貝爾格萊德紅星橄欖球俱樂部建立合作;

在電競方面,Blocksport 與 VIRTUS.PRO、BIG (柏林電競)、REXPECT、等頂級電競團隊合作…

通過與傳統世界大品牌、IP 合作吸引主流流量,Blocksport 積累了大量粉絲,並實現了將主流市場用戶無感知的帶入區塊鏈世界。

優秀的團隊陣容和項目創新模式爲 Blocksport 吸引了包括 Spark Digital Capital、LD Capital、Aves lair、YFX、CV VC、Calvert Drive Ventures、Signal Ventures、BIP32、Panda Capital 等多家投資機構的投資。

BSPT 代幣經濟模型

BSPT 是 Blocksport 發行的生態代幣,最初在以太坊鏈上發佈,未來會跨到 BSC 、ploygon 等鏈上,是 Blocksport 構建 NFT 平臺的重要組成部分。

作爲 NFT 平臺內交易和互動的基礎,BSPT 具有以下功能:

使用 BSPT 參與拍賣 / 購買 NFT

購買俱樂部發行的 Fan Token

使用 BSPT 參與 GameFi

持有 BSPT 參與社區投票治理

BSPT 的總髮行量爲 10 億,其具體分配規則如下:

種子輪:3%

私募:11%

公募:1%

顧問團隊:3%

項目團隊:20%

市場戰略:10%

市場營銷:12%

質押收益:40%

未來發展規劃

在 2021 第四季度, Blocksport 將推出 NFT 平臺測試版,並面向社區進入試運行後,推出正式版,開放 B 端用戶鑄造 NFT 通道,上架更加豐富多元的 NFT 產品。

等到 2022 年第一季度,Blocksport 將上線 Fan Token 功能模塊,並聯合俱樂部推出 Fan Token。

與此同時,Blocksport 還將繼續推出更多類別 NFTs,推出更多體育相關的遊戲,豐富 Blocksport 生態玩法。

站在 Web 3.0 的建設開端,我們正處於數字空間的全面轉型階段,在這一數字空間將會催生各類滿足不同文化、喜好、價值觀需求的數字商品,Blocksport 選擇的 NFT 數字經濟市場擁有廣闊發展空間。作爲體育、電競這兩大流量領域的 NFT 聚合平臺,Blocksport 未來發展值得期待。