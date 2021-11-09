軟銀大手筆加碼加密市場，DCG 完成 7 億美元融資 | 投融資週報

NFT 和遊戲賽道熱度繼續上升，本週該領域融資數佔總融資數過半。

據鏈聞統計，10 月 30 日至 11 月 5 日期間，加密市場共發生 27 筆投融資事件，較上週略有下降；已披露投融資總金額爲 13.098 億美元，爲今年四月以來次高點。

從賽道分類來看，NFT 和遊戲賽道熱度繼續上升，該領域融資數佔總融資數比例過半。本週共發生 3 筆億級大額融資。金額最高的一筆爲灰度母公司 DCG 以 100 億美元估值融資 7 億美元，軟銀願景基金二期與 Latin America Fund 領投；其次爲區塊鏈遊戲工作室 Mythical Games 完成 1.5 億美元 C 輪融資，a16z 領投；非洲跨境支付公司 Chipper Cash 以 20 億美元估值完成 1.5 億美元融資，FTX 領投。

除此以外，軟銀還在過去一週內領投了 The Sandbox 完成 9300 萬美元的新一輪融資，這也是元宇宙大火的當下備受市場關注的一則融資消息。軟銀願景基金是軟銀旗下科技投資基金，重點關注科技領域獨角獸，其在過去一週內的活躍表現展現了其押注加密領域的決心。

機構方面，本週持續活躍機構包括 a16z、Animoca Brands、Jump Capital 、Dragonfly Capital、Multicoin Capital、Huobi Ventures、Electric Capital 、FTX 、Hashed、Polychain Capital 、Delphi Digital 、DeFiance Capital、Tiger Global、DeFiance Capital 等，活躍機構普遍聚焦於 NFT 和 DeFi 等領域。

注：統計中融資筆數和總金額不包含投資基金融資和谷歌向芝商所投資。

NFT 和遊戲

區塊鏈遊戲工作室 Mythical Games 完成 1.5 億美元 C 輪融資，a16z 領投

區塊鏈遊戲工作室 Mythical Games 完成 1.5 億美元 C 輪融資，估值達 12.5 億美元，a16z 領投，D1 Capital、RedBird Capital、The Raine Group、Binance、FTX 參投，現有投資者 Galaxy Interactive、WestCap、01 Advisors、Javelin Partners、Struck Capital、Alumni Ventures 和 Signum Growth Investments 追投。

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區塊鏈沙盒遊戲 The Sandbox 完成 9300 萬美元融資，軟銀 Vision Fund 2 領投

區塊鏈沙盒遊戲 The Sandbox 完成 9300 萬美元融資，軟銀 Vision Fund 2 領投。

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遊戲工作室 Faraway 完成 Alameda Research 和 Alameda Research 領投的 2100 萬美元 A 輪融資，a16z 和紅杉資本等參投

遊戲工作室 Faraway 完成 2100 萬美元 A 輪融資，Alameda Research 和 Lightspeed Venture Partners 領投，a16z、紅杉資本、Pantera Capital、Jump Capital 和 Solana 參投。

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數字房產交易遊戲 Upland 完成由 Animoca Brands 領投的 1800 萬美元 A 輪融資

數字房產交易遊戲 Upland 完成 1800 萬美元 A 輪融資，Animoca Brands 領投，其他投資者包括 OneTeam Partners、Block.one、Alumni Ventures Blockchain Fund、Global Founders Capital、C3 Management、Michael Ronen （前軟銀管理合夥人）、Mike Vorhaus （Vorhaus Advisors）和 Michael Terpin （Transform Group CEO）等參投。

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板球 NFT 平臺 Faze 完成 1740 萬美元種子輪融資，Tiger Global 領投

板球 NFT 平臺 Faze 完成 1740 萬美元種子輪融資，Tiger Global 領投，Dapper Labs、Coatue、紅杉資本印度、SamsungNext、Courtside Ventures 以及薩克拉門託國王隊主席 Vivek Ranadive 參投。

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互動式內容體驗創意工作室 rct AI 完成超千萬美元的 A-3 輪融資，Zonff Partners 聯合投資

旨在運用分佈式學習和人工智能打造下一代交互式體驗的創意娛樂工作室 rct AI 完成超千萬美元的 A-3 輪融資，Zonff Partners 聯合投資，原股東 Galaxy Interactive 以及元宇宙資本、Springwind Ventures、Bonfire Union、Everest Ventures Group、FBG Capital、Folius Ventures、HashKey Capital、Hash Global、復星集團聯合創始人梁信軍、Lucid Blue Ventures、Mask Network、PKSHA SPARX Algorithm Fund、SNZ 等參投。

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NFT 數據市場 Hawku 完成 400 萬美元種子輪融資，光速創投領投

NFT 數據市場 Hawku 宣佈完成 400 萬美元種子輪融資，本輪融資由光速創投領投，Dragonfly Capital、Multicoin Capital、Alameda Research、Animoca Brands、Solana、Virtual Human Studio、e^{i} Ventures 等參投。

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ARPG 遊戲 Project SEED 完成 310 萬美元私募融資，Huobi Ventures 等參投

ARPG （動作角色扮演類）遊戲 Project SEED 完成 310 萬美元私募融資，Huobi Ventures、Solar Eco Fund、Cipholio、Solana Capital、BlackEdge Capital、Basics Capital、UG Ventures、Exnetwork Capital、Minted Lab 等參投。

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NFT 社交平臺 Monaco Planet 完成由 Three Arrows Capital 和 IMO Ventures 投資的 300 萬美元種子輪融資

NFT 社交平臺 Monaco Planet 完成 300 萬美元種子輪融資，本輪融資由 Three Arrows Capital 及 IMO Ventures 共同投資。

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Solana 生態 NFT 社交平臺 Only1 完成超 300 萬美元融資，將推出 NFT 市場

Solana 生態 NFT 社交平臺 Only1 （LIKE）宣佈獲 A41 Ventures、Satori Research 和 Ellipti Ventures 戰略投資，Only1 已經完成了超過 300 萬美元的融資。

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多鏈遊戲基礎設施開發商 Koi Labs 完成 260 萬美元 Pre-A 輪融資

多鏈遊戲基礎設施開發商 Koi Labs 宣佈完成 260 萬美元 Pre-A 輪融資，本輪融資由 AU21 Capital、Titans Ventures、CryptoDiffer、X21 Digital、Maven Capital、Encrypt Club、Kyros Ventures、Exnet Capital 等參投。

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基於 Solana 的遊戲 Nyan Heroes 完成 250 萬美元融資，Three Arrows 等領投

基於 Solana 的射擊類遊戲 Nyan Heroes 宣佈完成 250 萬美元種子輪融資，由 Three Arrows Capital、Mechanism Capital 和 DeFiance Capital 領投，Sino Global Capital、Infinity Ventures Capital、Solana Ventures、Skyvision Capital、Yield Guild Games 和 Merit Circle 參投，天使投資人包括 Kevin Lin （Twitch）、Thomas Vu （Riot Games）、吳忌寒（Matrixport）、Darren Lau （The Daily Ape）和 Mr.Block。

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元宇宙土地信息聚合器 WeMeta 完成 110 萬美元首輪融資，DCG 等參投

元宇宙數字土地信息聚合器 WeMeta 完成 110 萬美元首輪融資，Delphi Digital、DeFi Alliance、Digital Currency Group、Galaxy Interactive、Hashed、SkyVision Capital 和 Tribe Capital 參投，其他天使投資者包括 Andy Chorlian （Fractional）、Darren Lau （The Daily Ape）、John Fiorelli （Kenetic）和 Navi Singh （Antler）。

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區塊鏈遊戲初創公司 Star Sharks 獲 Binance Labs 戰略投資

區塊鏈遊戲初創公司 Star Sharks 獲 Binance Labs 戰略投資，投資金額未披露。Star Sharks 是一款建立在幣安智能鏈（BSC）上的，以海洋世界爲背景的 3D NFT 遊戲，用戶可以通過持有、繁殖、交易其鯊魚寵物 NFT 來獲取收益。

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DeFi

Cardano 生態 DeFi 協議 Ardana 完成 1000 萬美元戰略融資，Three Arrows、Ascensive Assets 領投

Cardano 生態 DeFi 協議 Ardana 完成 1000 萬美元戰略融資，Three Arrows Capital 和 Ascensive Assets 共同領投，cFund、Morningstar Ventures、Mechanism Capital、Kronos Research、FMFW、MGNR、Selini Capital、Skynet Trading 和 Portico Ventures 參投。

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加密衍生品市場 Beta Finance 通過私募融資和公開代幣銷售籌集 575 萬美元資金

由 DeFi 平臺 Alpha Finance Lab 孵化的加密貨幣衍生品市場 Beta Finance 宣佈通過私募融資和公開代幣銷售籌集了 575 萬美元資金，私募輪融資由紅杉資本印度領投，ParaFi Capital、DeFiance Capital、Spartan Group、GSR、Delphi Digital 和 Multicoin Capital 參投。

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Tempus 完成 400 萬美元新一輪融資，計劃於 11 月底在以太坊主網上線

未來收益率代幣化和固定利率協議 Tempus 完成 400 萬美元新一輪融資，Distributed Global、Jump Capital、 Koji Capital 參投，現有投資者也參與了該輪投資。

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DeFi 質押和流動性策略平臺 xToken 完成 200 萬美元融資，Lattice Capital 等參投

DeFi 質押和流動性策略平臺 xToken 完成 200 萬美元融資，Lattice Capital、Zeal Capital 創始人 Joe Buttram、Cygni Capital 聯合創始人 Thomas France、Kyber Network 聯合創始人 Loi Luu 及其團隊、Synthetix 創始人 Kain Warwick 等參投，所籌資金將用於發展 xToken 的去中心化資產管理平臺。

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YieldFi 平臺 Entropyfi 通過 Deversifi 上的 IDO 融資 160 萬美元

YieldFi 平臺 Entropyfi 通過 Deversifi 上的 IDO 融資 160 萬美元，將上線 Deversifi、Uniswap 和 QuickSwap。

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YieldFi 平臺 Entropyfi 完成 150 萬美元種子輪及私募輪融資

YieldFi 協議 Entropyfi 宣佈完成 150 萬美元種子輪及私募輪融資，4RC 領投，Crypto.com、Hotbit、Woo Ventures、LD Capital 以及極客投資團隊和天使投資人 ChainIDE、DeFi Dad、區塊先生、Justin Bram 參投。

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應用

虛擬交互視頻聊天平臺 Gather 完成 5000 萬美元 B 輪融資，紅杉資本和 Index Ventures 領投

專注於虛擬交互的視頻聊天平臺 Gather 完成 5000 萬美元 B 輪融資，紅杉資本和 Index Ventures 領投，Dylan Field （Figma）、Jeff Weiner （LinkedIn）、Juan Benet、Lachy Groom、Elad Gil、YC Continuity、Neo、Haystack 參投。

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數字身份認證公司 Spruce 完成 750 萬美元融資，Ethereal 和 Electric 領投

數字身份認證公司 Spruce 宣佈完成 750 萬美元融資， Ethereal Ventures 和 Electric Capital 領投，其他投資方包括 BITKRAFT、Coinbase Ventures、Alameda Research、A.Capital Ventures、SV Angel、Protocol Labs、Future Positive、Third Kind Venture Capital、Gemini Frontier Fund 以及 Parity Technologies 聯合創始人 Jutta Steiner 等。

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Cosmos 生態隱私一層網絡 Penumbra 完成 475 萬美元種子輪融資

Penumbra Labs 完成 475 萬美元種子輪融資，Dragonfly Capital 領投，Interchain Foundation、Lemniscap、Robot Ventures、Volt Capital、Figment、Strangelove Ventures、Informal Systems 和 ZKValidator 參投。

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澳大利亞加密投資應用 Bamboo 完成 400 萬美元 A 輪融資，Orthogonal Trading 等參投

澳大利亞加密投資應用 Bamboo 完成 400 萬美元 A 輪融資，Orthogonal Trading、Mountain Ash Investment Management 和 VP Capital 等參投。

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CeFi

灰度母公司 DCG 以 100 億美元估值融資 7 億美元，軟銀願景基金二期與 Latin America Fund 領投

灰度母公司 Digital Currency Group （DCG）以 100 億美元估值融資 7 億美元，軟銀願景基金二期與 Latin America Fund 領投，GIC Capital、Ribbit Capital、谷歌母公司 Alphabet 旗下私募股權投資機構 CapitalG 參投。

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非洲跨境支付公司 Chipper Cash 以 20 億美元估值完成 1.5 億美元融資，FTX 領投

非洲跨境支付公司 Chipper Cash 完成 1.5 億美元 C 輪延期融資，加密貨幣交易平臺 FTX 領投，現有投資者 SVB Capital 、Deciens Capital、Ribbit Capital、Bezos Expeditions、One Way Ventures 和 Tribe Capital 以及一些新投資者參投，此輪融資後該公司估值達 20 億美元。

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加密貨幣交易所 AscendEX 完成 5000 萬美元 B 輪融資，Polychain Capital 和 Hack VC 領投

加密貨幣交易所 AscendEX 完成 5000 萬美元 B 輪融資，Polychain Capital 和 Hack VC 領投，Jump Capital、Alameda Research、Uncorrelated Ventures、Eterna Capital、Acheron Trading、Nothing Research 和 Palm Drive Capital，AscendEX 在 B 輪融資中的估值達 4.55 億美元。

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其他

谷歌向芝商所投資 10 億美元，芝商所核心清算和交易系統將遷移到谷歌雲

芝加哥商品交易所（CME）與谷歌雲（Google Cloud）簽署爲期 10 年的合作伙伴關係，谷歌已向芝商所投資 10 億美元，芝商所的核心清算和交易系統也將遷移到谷歌雲，從而通過採用雲來改變全球衍生品市場。

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區塊鏈遊戲開發平臺 Enjin 成立 1 億美元 Efinity 元宇宙基金，將用於元宇宙生態建設

區塊鏈遊戲開發平臺 Enjin 成立 1 億美元 Efinity 元宇宙基金（Efinity Metaverse Fund），以正式支持 Enjin 的生態系統合作伙伴，並幫助實現去中心化的 Metaverse。

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Avalanche 基金會啓動 2 億美元專項投資基金「Blizzard」

Avalanche 基金會啓動 2 億美元專項投資基金「Blizzard」，該基金的初始投資者包括 Avalanche 基金會、Ava Labs、Polychain Capital、Three Arrows Capital、Dragonfly Capital、CMS Holdings、Republic Capital、R/Crypto Fund、Collab+Currency、Lvna Capital、Finality Capital Partners。

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NFT 生態投資公司 Sfermion 旗下風投基金 Fund II 完成 1 億美元募資，DCG、Animoca Brands 等參投

NFT 生態投資公司 Sfermion 旗下風投基金 Fund II 完成 1 億美元募資，DCG、CMT Digital 和 Animoca Brands 參投，個人投資者包括 a16z 合夥人 Marc Andreessen、Gemini 創始人 Winklevoss 兄弟以及 Bloq 聯合創始人 Matthew Roszak。

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加密風險基金 Collab+Currency 爲新基金募資 6000 萬美元，將繼續投資早期加密項目

加密貨幣風險基金 Collab+Currency 宣佈完成一隻新的 6000 萬美元基金募資，將繼續投資於早期加密項目，此外 Collab+Currency 在推出的新網站上列出其投資組合。

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區塊鏈投資機構 Sanctor Capital 首隻基金已籌資 2000 萬美元，將專注於 GameFi 等領域

區塊鏈投資機構 Sanctor Capital 已爲其首隻基金籌資 2000 萬美元，將專注 GameFi、DeFi 和跨鏈基礎設施開發。

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SocialFi 平臺 Torum 獲 Kucoin Labs 基金投資，具體金額未披露

SocialFi 平臺 Torum 獲 Kucoin 旗下 Kucoin Labs 基金戰略投資，具體投資金額未披露，此次合作將賦予 Torum 與獨家合作伙伴的聯繫，並獲得 KuCoin 生態系統提供的區塊鏈技術支持、法律諮詢等服務，以專注於發展社交網絡元宇宙。。

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