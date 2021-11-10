【百達投顧】與經理人對談，挖掘俄羅斯新機會

1. 我們如何看待 Nord Stream II 的發展以及我們的投資組合中有哪些機會？

> 是否對 Nord Stream II 的發布日期有任何預測？ Nord Stream II 推出後，歐洲天然氣價格是否會因供應增加而面臨下行壓力？

德國政府正考慮加快批准程序以啟動 Nord Stream II，但我對於啟用日期還沒有具體的預測。從運營的角度來看，該管道已經完成並充滿了「技術氣體」，一旦獲得批准，供應將立即進入歐洲。獲得批准後，近月期貨價格應該會趨緩（當前現貨價格為 25 美元 / mmbtu，我們預計長期價格為 10 美元 / mmbtu）。即使如此，天然氣市場在冬季仍維持吃緊，全球液態天然氣價格昂貴加劇了這一趨勢。雖然目前極端昂貴的價格可能會趨緩，但天然氣價格長期仍應得到支撐。因此，Gazprom 展望仍然非常具吸引力，天然氣 10 美元 / mmtbu 意味著，其合理價格應有 100% 的上漲空間。

> 天然氣價格是否存在季節性效應？歐洲天然氣的主要供應來源無疑是俄羅斯，中國未來還會與俄羅斯合作嗎？

隨著大宗商品在全球能源轉型中發揮關鍵作用，我們在未來幾年對天然氣的結構性發展看法正面。 季節性效應可以歸類為夏季是建庫存的季節，而冬季則供不應求，因此庫存量對短期定價相當重要。目前歐洲低庫存的原因可歸納出幾個因素，如，2021 年初中國電力需求增加但水力發電不如預期；吸引歐洲大量運輸液化天然氣進入中國，使得歐洲國內天然氣供應疲軟、歐洲再生能源也表現疲軟等，加上俄羅斯處於補庫存週期，無法填補市場缺口；而中國命令能源公司不惜一切代價確保煤炭和天然氣供應，加劇了供應吃緊的局勢。

> 俄羅斯的哪些主要公司將受益於 Nord Stream II 的推出？他們的營收來源是怎麼來的？我們的戰略是否包括 / 將包括這些公司？

Gazprom 是 Nord Stream II 的營運商，透過管線向歐洲出口俄羅斯天然氣的唯一廠商。 Nord Stream II 的最初理由並非增加更多的天然氣供應，而是出口路線的多樣化（遠離效率較低的烏克蘭），以節省成本並向歐洲出口氫氣提供可選性。預計 Gazprom 每年可節省 15 億美元的成本（約佔 EBITDA 的 2%），可說是很重要，但無法稱作是營運的關鍵。 Gazprom 目前在本基金策略佔 10% 的權重，這也是最大上限比重。 從基本面上來看，10 美元 / mmbtu 的天然氣價格具有 100% 的上漲空間，為 Gazprom 的股價提供非常有吸引力的風險回報。

2. 升息對俄羅斯市場有何影響？金融產業會從央行的調節中受益嗎？

> 我們知道俄羅斯已經升息了幾次，未來還有升息的空間嗎？金融股的收益是否反映在股價上？

俄羅斯中央銀行正在訂定一種高度正統的貨幣政策方法。隨著通貨膨脹率上升（目前為 7.4%），中央銀行鷹派地將利率上調至目前的 7.5%，以將實際利率保持在正值區間，因此今年金融業表現良好。 Sberbank 和 VTB 的美元計價的報酬年初至今均上漲了 40-50%。 正向的獲利修正在這一表現中發揮了重要作用，Sberbank 的每股獲利從年初至今上調了 35%。

> 我們目前最看好金融股的原因是什麼？

金融股的價值面仍具有吸引力。今年大部分強勁的表現可以透過正向的獲利修正而非價值面調整來解釋。 例如，2021 年初時，Sberbanks 未來 12 個月預估的本益比和股利率為 6 倍和 9%。 目前而言，相同的預估未來個月本益比及股利率為 6.5 倍及 8%，確實有些微的調整。 在 25% 的股東權益報酬率和 50% 的股息配發率下，Sberbank 的每股獲利有能力以 每年 12.5% 的速度持續成長，並同時支付 8% 的股利率。這將成為未來投組績效表現的重要支撐。超額報酬將來自於市場風險溢酬縮減或是股票被正面的重新評價。

> 俄羅斯銀行股的貸款結構如何？主要是企業貸款還是消費貸款？我們可以用我們持有的個股來說明當前利率環境對其收入的影響嗎？

Sberbank 和 VTB 為該基金中持有的 2 家銀行。 Sberbank 對消費貸款的部位較高（零售為 42%，企業為 58%），而 VTB 對企業的佔比略高（零售為 31%，企業為 69%）。對於 Sberbank 而言，今年零售貸款收益率保持在 11%（2021 年第三季度的 11.1% 與 2021 年第一季度的 11.2%），而企業貸款收益率上升了 0.8%（2021 年第三季度的 7.1% 與 2021 年第一季度的 6.4%）。 對於 VTB，零售部門的情況類似，貸款收益率保持穩定在 10.1%（21 年第三季度 10.1% 與 2021 年第一季度的 10.1%），企業收益率上升 0.8% 至 6.8%（21 年第三季度 6.8% 與 21 年第一季度的 6.0%）。 整體而言，利率上升對淨利息收益率（ NIM） 的綜合影響使 Sberbank 的淨利息收益率（ NIM） 在 21 年第三季度從 21 年第一季度的 5.18% 提高至 5.36%，而 VTB 的 淨利息收益率（NIM） 在 2021 年第三季度提高至 3.9%，而 21 年第一季度為 3.7%。 總體而言，今年俄羅斯銀行業的零售貸款成長了 18-20%，企業貸款增成了 10-12%。

3. 投資團隊持續關注俄羅斯國內產業的發展。他們如何受到大流行的影響，我們在這裡看到了什麼樣的機會？

> 各國疫情形勢開始緩和，但俄羅斯目前的疫情形勢依然十分嚴峻。近期，更宣布封城。這是否會影響內需市場？

在俄羅斯，人民疫苗的施打率很低，因此隨著天氣開始變冷，我們看到新的封城消息也就不足為奇了。 雖然這可能會影響那些易受到封鎖的產業，如飯店業等。但相反的，電子商務和線上服務系統因此將受惠。

> 在零售消費類股票中，我們的部位並不多。是不是因為疫情和通貨膨脹，不利於消費？

我們在俄羅斯看到少數競爭激烈的領域之一是零售業，消費者對物價變化相當敏感。 這種激烈的競爭給一些零售商的成長帶來了壓力，因此相關產業相較於出口商的股價表現一直落後。 然而，隨著價值面再次看起來具吸引力，且實體店面大量擴店的趨勢可能已經過去，這可能有利於未來的資本控管和更高且更持續的現金流產生。

> 在俄羅斯內需市場，除了零售股，還有哪些公司可以特別關注？隨著線上購物或數位支付的興起，有哪些值得一提的公司？

隨著網路的高滲透率和投資成本的下降，我們開始看到線上的競爭日益激烈，包括電子商務、數位金融、支付、分類廣告、線上廣告、叫車服務等。俄羅斯的競爭通常來自本地企業，而非跨國公司。由於更穩定的盧布和更低的資金成本，俄羅斯國內股票市場的參與者持續增加中，而他們多是透過線上券商服務。數位服務系統正加速國內投資者參與度，進而鼓勵更多公司進行 IPO。近期，除了數位領域的 IPO 包括 Ozon（電子商務）、HeadHunter（工作分類廣告），投資團隊觀察到在不久的將來還有兩個與分類廣告和汽車共享平台相關的公司將上市。在零售領域，我們再次看到國際上對優質運營商的愛好，投資者願意支付國際價格。 Fix Price（類似於美國的 Dollar General）是最近的數十億美元等級的 IPO，還有另一個數十億美元的折扣便利零售店 IPO 正在籌備中。除了這些新公司之外，另外兩個值得一提，正在建立非常成功的數位生態的股票是 Yandex 和 TCS Group。兩者都是百達 - 俄羅斯股票基金的持股。

4. 俄羅斯股市是一個長期被低估的市場。您是否預計我們會在未來幾年內會出現重新評價？

> 總體市場對俄羅斯的關注主要集中在能源上。現在俄羅斯有沒有不同的投資主題，投資團隊已經率先佈局了？

市場仍將俄羅斯與石油的題材連結，但我們認為目前的狀況有些變化。主要原因為盧布不再與石油具高度相關性。到 2020 年和 2021 年，油價一直處於波動，從 Covid 前的 60 美元 / 桶跌至大流行初期的 20 美元 / 桶以下，現在升至 80 美元 / 桶以上，而且價格可能會繼續上漲。在此期間，盧布保持相對的穩定，並未跟隨油價下跌或上漲。

在之前的周期中，情況並非如此，俄羅斯作為一個經濟活動與週期性高度相關的國家，繁榮和蕭條週期是常見的。俄羅斯能源公司確實會從高油價中受益，反過來又會因價格下跌而受到傷害，但重要的是，以盧布為基礎的內需產業（金融、科技、消費者）不會有那麼高的周期性，未來投資者能夠獲得更穩定且長期現金流，市場可望給予重新評價，這有利於帶動股市的成長。對於出口產業而言，則不認為有很大重新評價的可能，由於俄羅斯公司具高股息收益率特色，因此不一定要重新評價才能產生可觀的報酬，在大多數情況下，會以股息再投入的方式參與雙位數的股利率。

> 歐洲積極進行能源轉型，天然氣和一些大宗原材料發揮著重要的轉型作用。這是否意味著俄羅斯將在未來幾年吸引更多的外國投資？

如果俄羅斯 IPO 的步伐持續，一些令人興奮的成長和科技公司將持續在俄羅斯出現。對於能源和原物料公司而言，顯而易見的是，這些公司不需要外部資金來營運和擴大生產。目前的大宗商品價格環境下，俄羅斯公司的負債比率很低，並且在高品質的資源基礎上創造大量現金流。俄羅斯股票市場目前提供兩種不同類型的公司； 週期性且便宜和高股息的出口產業，以及結構上具吸引力的成長型公司，這些公司也相對成熟市場和整體新興市場提供更具吸引人的股價及基本面。

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