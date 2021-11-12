融資總額創近兩個月新低，a16z 領投 Matter Labs 5000 萬美元融資 | 投融資週報

億級大額融資首次缺席，總融資額相較上週下降近八成。

據鏈聞統計，11 月 6 日至 11 月 12 日期間，加密市場共發生 27 筆投融資事件，與上週持平；已披露投融資總金額爲 3.075 億美元，較上週大幅下降近八成，創近兩個月低點。

從融資規模看，本週無億級大額融資發生，僅發生幾筆千萬級融資。金額最高的爲擴容方案 zkSync 背後公司 Matter Labs 完成 5000 萬美元融資，a16z 領投，及以太坊礦商 CoreWeave 完成了由 Magnetar Capital 投資的 5000 萬美元融資。

從融資項目賽道看，仍集中在 DeFi 和 NFT 領域，佔據了總融資數近半。

機構方面，本週持續活躍機構包括 DeFiance Capital、Hashed、Dapper Labs、Pantera Capital、Coinbase Ventures、Animoca Brands、SkyVision Capital、Solana Ventures、紅杉資本、Three Arrows Capital、AscendEX、Jump Capital 等。

注：統計中融資筆數和總金額不包含投資基金融資。

DeFi

基於 Cosmos 的智能合約平臺 Agoric 完成 3200 萬私募輪融資，將推出 AMM 和原生穩定幣 RUN

基於 Cosmos SDK 的智能合約平臺 Agoric 通過代幣私募完成 3200 萬融資，投資方包括 Placeholder、NGC Ventures、Spartan Group、Compound VC、Acrew Capital、Figment 和 Chorus.One 等。

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Solana 生態借貸協議 Jet Protocol 完成 680 萬美元融資，Paradigm 等參投

Solana 生態借貸協議 Jet Protocol 完成 680 萬美元融資，Paradigm、Reciprocal Ventures、Solana Capital、GSR、Three Arrows Capital、AscendEX、SkyVision Capital、TPS Capital 參投。

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定製化衍生品開放協議 Clear Protocol 完成 250 萬美元私募輪融資，預計年底進行公測

定製化衍生品開放協議 Clear Protocol 宣佈完成 250 萬美元私募輪融資，Huobi Ventures、Kronos Research、SpringWind Ventures、Double Peak Group、Markarian Capital、Gate.io Labs、VRM、Hoo Cub Fund、AC Capital、DWeb3 Capital、Foresight Ventures、AlphaCoin Fund、NFVentures、Mintable Fund、NPC DAO 以及種子輪投資者 LD Capital 和 StillWater Research 參投。

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基於 Uniswap V3 的「流動性即服務」平臺 izumi Finance 完成 210 萬美元融資，Mirana Ventures 領投

支持 Uniswap V3 LP NFT 流動性激勵的跨鏈聚合交易平臺 izumi Finance 完成 210 萬美元融資，Mirana Ventures 領投，Everest Ventures Group、Youbi Capital、LucidBlue Ventures、Puzzle Ventures、WolfEdge、ICG、Adaptive Lab、Nothing Research 和 Tess Ventures 等參投。

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UNI-V3 NFT 借貸協議 Themis 完成 200 萬美元融資

DeFi NFT 借貸協議 Themis Protocol 宣佈完成 200 萬美元戰略融資，DAO Maker、NFX、Chain Financial 和 LD Capital 等參投。

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Solana 生態去中心化借貸及孵化平臺 Seeded Network 完成 125 萬美元融資

Solana 生態去中心化借貸及孵化平臺 Seeded Network 宣佈完成 125 萬美元種子輪及私募輪融資，參投方包括 Solar Eco Fund、X21 Digital、Athena Ventures、HG Ventures、Kangaroo Capital、ZBS Capital、Rainbow Three、Golden Shovel、Sunshine Dragon、Top 7 ICO、Bitcoin Addict、Dust Ventures、Mandy ICO Research。

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Deri Protocol 獲幣安規模 10 億美元的增長基金投資

去中心化衍生品協議 Deri Protocol 獲規模 10 億美元的幣安增長基金投資，投資金額未披露。

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Parallel Finance 完成由紅杉資本和 Founders Fund 領投的戰略融資，投後估值 2.5 億美元

波卡生態 DeFi 項目 Parallel Finance 宣佈完成新一輪戰略融資，紅杉資本和 Founders Fund 領投，具體金額未披露。

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NFT 和遊戲

Web3 遊戲社區 GuildFi 完成 600 萬美元種子輪融資，DeFiance Capital 和 Hashed 共同領投

Web3 遊戲社區 GuildFi 完成 600 萬美元種子輪融資，DeFiance Capital 和 Hashed 共同領投，Pantera Capital、Coinbase Ventures、Alameda Research、Animoca Brands、Dapper Labs、Play Ventures、Coin98 Ventures 和 SkyVision Capital 參投。

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NFT 社交平臺 Pulsr 完成 200 萬美元融資，將於 11 月 11 日啓動

專注價格發現的 NFT 社交平臺 Pulsr 完成 200 萬美元融資，投資方包括 Spartan Group、紅杉基金（The Sequoia Fund）、Future Fund、Anthony Pompliano 以及 TokenSoft 首席執行官 Mason Borda 等。

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「Play-to-Earn」遊戲 Bemil 完成 165.5 萬美元私募融資，DAOMaker 等參投

「Play-to-Earn」遊戲 Bemil 完成 165.5 萬美元私募融資，Faraland、DAOMaker、IceTea Labs、Spark Digital Capital、X-21、FomoCraft、590 Ventures、Basics Capital、AVStar Capital 等參投。

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基於 Solana 的 P2E 鏈遊 MixMob 完成天使輪融資，Solana Ventures 等參投

基於 Solana 的 P2E （Play to Earn）鏈遊 MixMob 完成天使輪融資，具體融資額未披露，Solana Ventures、DeFiance Capital、QCP Capital、Merit Circle、Arthur Haye、The Daily Ape 創始人 Darren Lau、Nansen 首席執行官 Alex Svanevik、Ascensive Assets 合夥人 Oliver Blakey、Bluzelle Networks 創始人 Pavel Bains、QCP/PSV、Wilder World 首席執行官兼聯合創始人 Dave Waslen、DeZy Finance 首席執行官 Eric Dadoun 等參投。

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兵棋推演 GameFi 協議 KingdomX 獲 DAO Maker 和 LD Capital 種子輪投資

兵棋推演 GameFi 協議 KingdomX 宣佈獲 DAO Maker 和 LD Capital 種子輪投資，具體金額未披露。

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應用

印度短視頻社交應用 Chingari 在衆籌平臺 Republic 上通過發行 GARI 代幣融資 4000 萬美元

印度短視頻社交應用 Chingari 在衆籌平臺 Republic 通過發行 GARI 代幣融資 4000 萬美元。

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去中心化失能開關應用 Sarcophagus 通過出售代幣完成 180 萬美元融資，Placeholder Ventures 領投

去中心化失能開關應用 Sarcophagus 通過出售代幣完成 180 萬美元融資，Placeholder Ventures 領投，Greenfield One、Blockchain.com Ventures、Coral DeFi、Aragon 的聯合創始人 Luis Iván Cuende、Synthetix 創始人 Kain Warwick 參投。

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Web3.0 創作者經濟平臺 Darkblock 完成 170 萬美元種子輪融資， Greenfield One、A&T Capital 領投

Web3.0 創作者經濟平臺 Darkblock 完成 170 萬美元種子輪融資， Greenfield One、A&T Capital 領投，Smape Capital、Unpopular Ventures、Arweave、Arweave 開放式網絡孵化器 Open Web Foundry 參投。

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基於區塊鏈的 WiFi 共享網絡 Wicrypt 完成 150 萬美元融資，AU21 Capital 領投

基於區塊鏈的 WiFi 共享網絡 Wicrypt 完成 150 萬美元融資，AU21 Capital 領投，Polygon 創始人 Sandeep Nailwal、Inclusion Capital、Outlier Ventures、Chain Capital、Pluto Digital Assets、Omega Ventures、OccamFi、N7 Labs、PolkaFoundary 參投。

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CeFi

流動性提供平臺 WOO Network 完成 3000 萬美元 A 輪融資

流動性提供平臺 WOO Network 完成 3000 萬美元 A 輪融資，參投方包括 Three Arrows Capital、PSP Soteria Ventures、Gate Ventures、QCP Capital、Crypto.com Capital、AscendEX、AntAlpha、MEXC Global、LBank、Fenbushi Capital、BitMart、3Commas Capital、TokenInsight Research、AVATAR (Avalanche Asia Star Fund) 以及 ViaBTC Capital。

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巴林加密交易所 CoinMENA 完成 950 萬美元種子輪融資

總部位於巴林的加密貨幣交易所 CoinMENA 完成 950 萬美元種子輪融資，參投方包括中東創投機構 BECO Capital、Kenetic Capital、阿拉伯銀行（Arab Bank）的姊妹公司 Arab Bank Switzerland、Bunat Ventures、Alameda Research 和 Girnas Capital 等。

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加密貨幣投資服務提供商 Meow 完成 500 萬美元種子輪融資，Coinbase Ventures 參投

加密貨幣投資服務提供商 Meow 完成 500 萬美元種子輪融資，參投方包括 Coinbase Ventures、Gemini Frontier Fund 和 Lux Capital 等。

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日元穩定幣發行商 JPYC 獲超 440 萬美元 A 輪融資，Circle Ventures 參投

日元穩定幣發行商 JPYC 獲 5 億日元（約合 443 萬美元） A 輪融資，Headline Asia 領投，USDC 發行方 Circle 推出的風險投資基金 Circle Ventures 參投。

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工具

自動做市商工具 Saddle 完成 750 萬美元融資，Polychain 和 Electric Capital 領投

自動做市商工具 Saddle 完成 750 萬美元融資，Polychain 和 Electric Capital 領投，參投方包括 Nascent 和 Project Galaxy 等。

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基於 Solana 的支付工具 Zebec 完成 600 萬美元融資，Republic Capital 等領投

基於 Solana 的支付工具 Zebec 完成 600 萬美元融資，Republic Capital、Shima Capital 和 Breyer Capital 領投，Launchpad Capital、Meltem Demirors、Resolute Ventures、Infinity Ventures Crypto 和 Joe McCann 參投。

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基於 Substrate 的區塊鏈查詢節點框架 Subsquid 完成 380 萬美元融資，Hypersphere 領投

基於 Substrate 的區塊鏈查詢節點框架 Subsquid 宣佈完成由 Hypersphere Ventures 領投的 380 萬美元種子輪融資，其他投資方包括 Zeeprime Capital、Lattice Capital、Illusionist Group、Digital Finance Group （DFG）、Jsquare、SMAPE Capital、0xVentures、Signum Capital、Bware Labs、Signal Ventures、D1 Ventures、Faculty Group、DIA Association、Zeitgeist、Chainflip、Astar Network、Shiden Network、KodaDot 等。

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基礎設施

擴容方案 zkSync 背後公司 Matter Labs 完成 5000 萬美元融資，a16z 領投

以太坊二層解決方案 zkSync 背後公司 Matter Labs 完成 5000 萬美元 B 輪融資，Andreessen Horowitz （a16z）領投，其他投資方包括 Placeholder、Dragonfly 和 1kx 等，以及 Blockchain.com、Crypto.com、Consensys、ByBit、OKEx、Alchemy、Covalent 等戰略合作伙伴，另外，還有來自 AAVE、Paraswap、Lido、Futureswap、Gnosis、Rarible、Aragon、Liquity、Celer Network、Connext、Perpetual Protocol、Euler、Opium 等 70 多個項目的創始人或高管參投。

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在 Solana 上構建 EVM 開發環境的 Neon Labs 獲 Jump Capital 領投的 4000 萬美元融資

在 Solana 上構建 EVM 開發環境的項目 Neon 的開發團隊 Neon Labs 獲 4000 萬美元融資，Jump Capital 領投，Three Arrows Capital、Solana Capital、IDEO CoLab Ventures 等參投。

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礦業

以太坊礦商 CoreWeave 完成了由 Magnetar Capital 投資的 5000 萬美元融資

以太坊礦商 CoreWeave 完成了由 Magnetar Capital 投資的 5000 萬美元融資，CoreWeave 首席執行官 Michael Intrator 表示，該筆融資將用於擴展服務範圍。

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其他

資管公司 Fin VC 完成 3 支總籌資達 4 億美元的新基金，並計劃成立一家 2 億美元的 SPAC 上市公司

專注於 B2B 金融科技初創企業的資產管理公司 Fin VC 完成 3 支總籌資達 4 億美元的新基金，並計劃成立一家特殊目的收購公司（SPAC）上市公司，規模爲 2 億美元。

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LD Capital 成立 1 億美元 Metaverse 生態基金「Meta Fund」

LD Capital 成立 1 億美元的 Metaverse 生態基金「Meta Fund」，同時將持續注入所投 Metaverse 項目的收益資產，預計總規模超過 5 億美元。

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Merit Circle 在 Copper 籌集到 1 億美元，正在創建去中心化自治組織

元宇宙去中心化自治組織（DAO） Merit Circle 在 Copper 平臺通過 Balancer LBP （Liquidity Bootstrapping Pool，一種降價拍賣募集資金的形式）籌集到 1 億美元，目前正在創建 DAO 去中心化自治組織，計劃爲建設元宇宙的開發者提供「邊玩邊賺」（play-to-earn）機制。

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Arrington XRP Capital 推出 1 億美元針對非加密貨幣領域合格投資者的基金，可獲得 Anchor Protocol 的收益率

Arrington XRP Capital 宣佈推出基金 Arrington Anchor Yield Fund，使得非加密貨幣領域的投資者享受 DeFi 固定利率協議 Anchor Protocol 的收益率。

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加密風投基金 Cadenza Ventures 完成 5000 萬美元基金募資，用於投資加密平臺和區塊鏈技術

加密風險投資基金 Cadenza Ventures 宣佈已籌集了 5000 萬美元的早期風險基金，由 Van Eck Associates 提供支持， Solana、Dapper Labs、WorldQuant Ventures、Mirana、TRON、Lennertz、Babel Finance、Social Leverage 參與募資。

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加密合規服務公司 Notabene 完成 1020 萬美元 A 輪融資，F-Prime Capital 和 Jump Capital 領投

加密合規服務公司 Notabene 完成 1020 萬美元 A 輪融資，Jump Capital 和富達集團旗下投資基金 F-Prime Capital 領投，Luno、Bitso、BlockFi、Gemini Frontier Fund、Illuminate Financial、CMT Digital、Fenbushi Capital、 Castle Island Ventures、Green Visor Capital、Charlie Delingpole （ComplyAdvantage CEO）參投，投後估值達到 4500 萬美元。

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穩定幣 TUSD 及無抵押貸款協議 TrueFi 運營商 TrustToken 投資 Watr 基金會，並將擔任 Watr 生態系統建設顧問

穩定幣 TUSD 及無抵押貸款協議 TrueFi 的運營商 TrustToken 宣佈投資瑞士註冊的全新基金會 Watr，具體金額未披露。

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