Gnosis 將與 xDai 合併爲「Gnosis Chain」？速覽 GnosisDAO 的 GIP 16 新提案

Gnosis 和 xDai 社區合併提案 GIP 16 中提到了技術路線、代幣合併、生態激勵等關鍵信息。

撰文：Martin Köppelmann，Gnosis 創始人

編譯：一棵楊樹

11 月 9 日，預測市場平臺 Gnosis 創始人 Martin Köppelmann 在由 Gnosis 推出的去中心化自治組織 GnosisDAO 發起 GIP 16 社區提案，建議 Gnosis 和 xDai 社區合併代幣，並在「Gnosis Chain」的名義下開發 xDai 區塊鏈，同時計劃制定雄心勃勃的技術路線圖。

這篇文章我們就來簡單速覽一下該提案中涉及的代幣合併細節、合併後的技術路線規劃等關鍵信息。

技術路線圖

Gnosis Chain 的技術路線圖將鼓勵項目的長期承諾，要點包括（按順序）：

兼容以太坊，且遷移到以太坊 2.0 時也保證安全；

使用 Rollup 技術以降低成本；

儘可能去中心化；

儘可能信任最小化；

低成本和以太坊兼容是兩個主要的賣點，鑑於這些，Gnosis Chain 將努力實現去中心化（例如具有儘可能大且多樣化的驗證節點的信標鏈），並實現信任最小化（例如由像 ZK-EVM 這樣的結構控制資產橋）。

代幣合併規範

STAKE 代幣

STAKE 的總供應量 + 合併結束前的累計釋放量可用於兌換。

其中總供應量被定義爲 8653872 STAKE + 從所有抵押代幣中獲得的最多 15% 的獎勵。作爲參考，目前在 POSDAO 和 EasyStaking 協議中質押了約 1856500 枚 STAKE 代幣，最大收益率爲 15%，有效收益率爲 10%。

假設所有 STAKE 持有者在 6 個月的合併期內將所有 STAKE 保留在這些協議中（不太可能，因爲一些持有者將退出並將 STAKE 遷移到 GNO），最大額外應計爲約 92825 枚 STAKE，從而導致理論最大供應量爲約 8746697 枚 STAKE。

此外，在將提案發布到論壇討論之前，已通過評估 GNO （幣安）、 STAKE （火幣）的 14 天 TWAP （時間加權平均價格）來預先確定代幣兌換匯率：

該比率的測量值爲：0.02966 GNO/Stake，同時建議在此匯率基礎上再增加 10%，從而使本提案中的匯率設置爲 0.0326292707 GNO/STAKE。

因此在兌換合約部署和公告之後，STAKE 代幣的持有者將有 6 個月的時間在兌換合約內按該比率將 STAKE 兌換爲 GNO，且兌換將在以太坊主網和 xDai 上進行。

鑑於上述理論最大值爲 8746697 枚，GnosisDAO 需要爲此提案分配的 GNO 數量將是 285398 枚 GNO，相當於當前 150 萬枚 GNO 循環供應量的 19%，所以新的循環供應量將設置爲 1785398 枚 GNO。

其中 EasyStaking 和 POSDAO 將繼續接收來自 staking 的釋放量，直到 xDai 併入信標鏈，之後 POSDAO 質押獎勵將被關閉，EasyStaking 將無限期運行，但當兌換到期時獎勵將歸零。

xDai 代幣和交易費用

在 Gnosis Chain 上激活 EIP-1559 將直接影響 xDai 穩定幣。

當 EIP-1559 實施時，xDai 基礎費用將在協議內銷燬，這將導致網絡上的 xDai 餘額與鎖定在 xDai 橋中的以太坊的 DAI 餘額之間存在差異。

爲了解決這種不平衡，還需要使用主網上相應數量的 DAI，此 DAI 將累積並可以以 TBD （待定） 方式使用以支持鏈上操作（一個最初的想法是使用這個 DAI 進行回購和銷燬，替代用途可能是補貼過橋成本）。

自成立之初（可追溯到 2018 年） xDai 鏈一直以 20 Gwei 的 Gas 價格運行，但用戶通常也可以在 1 Gwei 的低 Gas 價格下進行交易，不過將來那些非常低的 Gas 價格是不可持續的，因此該鏈的目標是 100 Gwei 的 Gas 價格（即便如此消耗 10 萬 Gas 也只需 0.01 美元）。

此外對於需要更低費用的應用（如遊戲），則推薦使用 Gnosis Chain 上的 Rollup （例如 Arbitrum 之類的）。

開發 Gnosis Chain 生態的激勵安排

Gnosis DAO 準備以各種激勵的形式提供 40 萬枚 GNO （約 1.9 億 美元），以幫助開發「Gnosis Chain」，吸引新的協議，並擴大用戶基礎。

UBI/Circles

Circles UBI 是此前 Martin Köppelmann 公佈的全新通用基本收入項目，旨在基於區塊鏈技術做「更好的貨幣」（延伸閱讀《Gnosis 創始人公佈新項目 Circles UBI，簡單瞭解其核心設計》）。

雖然 Circles 目前的形式是純 P2P 的，但可以建立另一個「Group」，對於如何成爲成員，這些 Group 可以有自己的流程（例如通過電話進行身份驗證或其他方式）。

這些可信 Group 可以以有效方式大規模應用激勵措施，GNO 也將用於爲那些「Group Circles」提供流動性， 用戶將獲得具有即時實際價值和流動性的 Circles。

同時，這也將允許這些團體作爲驗證者在運行 Gnosis Chain 的基礎設施方面發揮重要作用， Dappnode 甚至爲只有一些技術專長的 Group 提供框架，以促進 Gnosis Chain 的去中心化。

DeFi

CowSwap

目前 xDai 的流動性有限，不可能在不發生重大滑點的情況下進行 10 萬美元級別的大額交易。

雖然在 TVL 中支付大量的獎勵以吸引更多的資金，是其他區塊鏈網絡用來吸引所需流動性的方法，但 Cowswap 可以提供一個額外的途徑：

在 Cowswap 中可以直接整合專業的做市商，對於前 30 個代幣，GnosisDAO 可以在不需要大量資金的情況下建立流動性。

其它 DeFi 協議

Gnosis DAO 可以考慮在 xDai 鏈上爲各種感興趣的 DeFi 協議添加流動性，以支持它們的採用。

此外 Gnosis Chain 將創建一個內部團隊，通過開源協議部署來補充和擴展現有的生態系統，這些協議將優先考慮激勵措施，並採用在其他區塊鏈網絡上已被證明成功的類似策略（例如 BSC 鏈上的 PancakeSwap）。

非 DeFi 場景

遊戲

NFT 項目和交易市場

DAOs

存儲

鏈上分析

碳中和

公共產品

公共產品

Gnosis Chain 將分配其激勵資金的 5% （20000 枚 GNO）作爲永久鎖定的代幣，用於獎勵符合 Gnosis Chain 總體願景的項目。

這些項目需滿足提交給 GnosisDAO 的公開起草的標準，這些標準涉及提供公共產品——無論是與以太坊生態系統相關的，還是與更廣泛的倡議相關的都可以。

滿足條件的項目可以使用這些永久鎖定的權益代幣來賺取權益獎勵並參與網絡治理（該模型借鑑了 Regen Foundation 的 Community Staking DAO 程序）。

核心基礎設施

Gnosis Chain 將尋求吸引目前在 xDai 鏈上不可用的核心以太坊基礎設施項目，並承擔與此類部署相關的成本，示例包括（目前這些項目僅用於說明目的，尚未接觸或開始部署）：

Etherscan，Beaconcha.in；

Infura，Alchemy，Covalent；

Nansen；

Zapper，Zerion；

Opensea，Zora；

產品戰略

xDai Chain

xDai Chain 將更名爲 Gnosis Chain；

Gnosis Chain 將作爲一個分片合併到即將到來的 Gnosis Chain 信標鏈中，該鏈將由 Gnosis Beacon chain 驗證節點來保護，而不是 xDai POSDAO 驗證節點；

xDai 代幣仍然是 Gnosis Chain 的原生代幣；

xDai 上的 POSDAO Staking 將被棄用，Gnosis Chain 驗證者將有機會成爲 Gnosis Beacon Chain 驗證者；

POSDAO Staking 的委託將被棄用，委託人可以繼續參與信標鏈共識；

Gnosis Chain 將繼續專注於爲各種協議提供基礎設施，以涵蓋所有流行的領域：DEX、借貸、抵押、複合保險、預測市場、遊戲、UBI、NFT、DAO、分析等以及支持工具，如資產橋、瀏覽器、錢包、客戶端、節點提供商等；

Gnosis Chain 的採用需要在業務開發和營銷方面進行額外的推動： 將創建一個新的以營銷爲中心的資源組織，以推動 Gnosis Chain 的業務發展和營銷活動，此類活動將包括吸引性能良好且知名的多鏈協議在 Gnosis Chain 上部署集成； 新項目及其用戶的使用初體驗，將通過對用戶入口、資產橋和開發人員工具的升級得到進一步改善； Gnosis 可能會考慮爲 Gnosis Chain 上感興趣的各種 DeFi 協議增加流動性以支持其被採用；



Easy Staking

EasyStaking 獎勵將歸零，以配合 GNO/STAKE 的兌換交易到期。

BlockScout、橋、新產品

BlockScout Block Explorer、xDai Bridge、Omni Bridge、NFT Bridge 和 zkBob 可以通過向 GNO 代幣持有者分發協議代幣來進行分拆。

品牌戰略

xDai Chain 將更名爲 Gnosis Chain；

Gnosis Chain 將採用 Gnosis 的品牌願景；

Stake Beacon Chain 將更名爲 Gnosis Chain 的新版本，例如 2.0；

xDai 代幣將成爲 Gnosis 鏈的原生代幣；

決策過程

發起合併的步驟具體爲：

GnosisDAO/GNO 持有者。目前的提案將公佈並供 GNO 持有人討論和投票，且遵循 Gnosis 治理過程；

STAKE 持有者。目前的提案將公佈並供 STAKE 持有人討論和投票，且遵循 xDai 治理過程；

溝通計劃

快照投票完成後，將在 1 個月內發佈官方公告，新聞稿將作爲官方公告的一部分準備併發送給感興趣的各方。

交易時間

雙方將遵循各自的治理流程，該提案將作爲論壇帖子提交給兩個社區，並進行爲期三週的公開討論。

在三週的討論期之後，將進行快照投票，每個團隊都有自己的投票權，STAKE 和 GNO 持有者可以參與其中，投票將持續 7 天。

如果提案得到兩個社區的支持，合併工作就將由兩個團隊優先考慮進行。