港股長投價值浮現 中國基金經理人加碼興趣濃

相對於全球主要股市今年漲幅呈現雙位數的亮麗表現來看，截至 11 月 26 日止，恒生指數今年以來漲幅只有約 4%，表現明顯落後。不過也突顯出港股長期投資價值慢慢浮現。有不少中國的基金經理人表示，開始加碼港股，為未來 1 至 3 年的行情佈局。

根據 Choice 數據顯示，9 月以來，20 檔滬港深基金全數上漲，其中有 5 檔漲幅超過 10%。此外，南向資金近一月淨流入人民幣 309.06 億元，也顯示出資金抄底港股的濃厚興趣。

銀華心怡基金經理李曉星認為，港股與全球主要市場相比，PE 和 PB 均在最低水準，吸引力正逐漸擴大，將擇機增加港股配置比例。

(資料來源: Bloomberg) 恒生指數估值走勢

分析師指出今年以來滬深 300 上漲約 30%，而恆生國企指只上漲約 5%。AH 股折溢價水準處於歷史高檔，價差的差異是市場認為後期港股表現將追上 A 股的重要因素之一。