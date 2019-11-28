就是不喝！10月日本啤酒對韓出口掛零

日本在 7 月時，針對輸韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、高純度氟化氫等三種化學品，進行嚴格的出口管制。由於這些原料是半導體及 OLED 面板製程的關鍵原料，恐嚴重影響南韓相關產業出口，也因而在該國引發一陣騷動，當地民眾更發起各種抵制措施，包含拒買日貨、拒絕到日本旅遊等種種作法。

南韓抵制日貨的影響擴大，廣受南韓民眾喜愛的日本啤酒，從日本財務省的統計資料中得知，在上 (10) 月出現出口掛零的驚人現象。這是由於日本在 2019 年 7 月時，針對出口至南韓的先進化學品實施嚴格出口管制措施，而這項舉動在南韓引發一片譁然，也引發了日貨抵制運動。

在南韓，自從日本啤酒在 2009 年 1 月，於當地市場超越美國啤酒奪下銷售冠軍後，至 2019 年 6 月止就一直穩坐進口啤酒的冠軍寶座。

根據日本財務省的統計資料，2019 年 10 月日本出口至南韓的啤酒金額為零，而在去年同期則是高達了 8 億 34 萬日圓。

南韓是日本啤酒最主要的出口國。以國別來看，南韓在 2018 年更是位居日本啤酒的出口榜首。然而在今年 9 月時，已較去年同期大幅滑落 99.9%，到了 10 月更是出現直接歸零的驚人結果。

而同樣的現象也出現在日本泡麵的對韓出口，在 10 月時也出現掛零慘況。而在去年同期，則有 3254 萬日圓的出口成績。

其他方面，10 月日本清酒的對韓出口年減 98.7%，從去年同期的 2 億 852 萬日圓減少至 250 萬日圓。日本燒酒亦出現年減 91.6% 的現象，對日本的食品出口影響甚鉅。

不過在其它飲料類的出口方面，雖然 10 月出現年減 86.3% 的結果，但是金額已從 9 月的 0 日圓增長至 195 萬日圓。此外，同期醬油出口雖然年減 67.6%，也較 9 月時出現了些微回復。