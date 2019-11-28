〈泰碩法說〉今年營收年增3成目標可達陣 明年續成長

散熱廠泰碩 (3338-TW) 今 (28) 日出席證交所 5G 業績發表會，業務副總暨發言人郭尚仁表示，訂單能見度看至明年 3 月，加上陸系與韓系廠商將陸續推出 5G 手機，幾乎採用散熱較好的均溫板(VC)，目標今年底每月總產能達 900 萬組，法人看好，今年營收年增 3 成可望達標，明年受惠 5G 需求，營運可望再成長。

泰碩今年前 10 月營收比重，熱管、均溫板占 24%，其中手機營收年增 5.5 倍；散熱器占 56%，通訊相關散熱器年增 96%；連接器占 20%，年增 27%。

據市場機構調查，今年 5G 手機出貨量約 1000 萬支，明年上看 1.8 億支，2023 年 5G 出貨占比將超越 4G 手機，郭尚仁表示，散熱效果較佳的均溫板，可解決多熱元，包括鏡頭、快速充電及晶片等，因此目前陸系與韓系手機品牌，針對 5G 手機多採均溫板，明年均溫板需求可期。