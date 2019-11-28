歐洲央行將可能修訂通膨目標 採取「對稱性通膨目標」

據《彭博》報導，歐洲央行 (ECB) 預計將會在近日舉行的政策檢討會議中，針對歐盟地區的低通膨問題進行討論，並且有可能調整目標通膨率。歐洲現行設定的通膨目標為「接近但略低於 2%」，部份央行官員建議將目標修改為，維持中期的平均通膨率在 2%。

目前美國聯準會、以及日本央行，皆將目標通膨率設定在 2%，部份歐洲央行官員建議，若將目標通膨率設定在 2%，相較於「接近但略低於 2%」，可避免當通膨成長率上升時，央行需要採取緊縮政策的壓力。

世界各國央行目標通膨率 (圖：Bloomberg)

歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 提倡「對稱性通膨目標 (symmetrical inflation goal)」，意指通膨目標應為「對稱的」，而對於高於目標、或是低於目標的通膨率，央行都應該同等重視。