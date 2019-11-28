【日盛投顧】高檔量縮震盪，輪動速度加劇

◆盤勢分析

1. 美國總統正式簽署「香港人權與民主法案」，對於美中貿易談判再生變數，也抵消美股前一日上漲的利多，亞股周四普遍呈現拉回整理，台股周四呈現量縮回檔整理，收盤仍守穩 10 日線之上，成交量萎縮至 1,100 億之下，櫃買 OTC 指數逆勢反彈小漲，盤面資金聚焦生技相關個股，終場指數下跌 30.38 點，跌幅 0.26%，收在 11,617.08 點，成交金額為 1,053.31 億元。三大法人合計賣超 1.17 億元：外資買超 14.62 億元、投信賣超 2.81 億元、自營商賣超 12.98 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：指數下跌且成交量量縮 1,100 億之下，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約 11,562 點附近)，上檔壓力 11,700 點附近。

（3）、技術指標：KD 向上開口閉合，短線高檔震盪。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩月線。