台企自評數位轉型不及格 平均願拿4.1%營收投資

全球各行各業面臨數位轉型時代的挑戰，《遠見雜誌》今 (28) 日公布調查發現，台灣企業自評成績不及格，平均僅 55.5 分，距離成功至少還得努力 3 年；而企業平均願拿 4.1% 營收投資數位轉型，其中有 4 分之 3 是由董總御駕親征。

《遠見》攜手 SAP (思愛普軟體系統) 針對全台上市櫃企業數位轉型現況進行調查，結果顯示，近 9 成企業已啟動思考，不過，進入數位轉型成熟期，已帶來新產品、服務並有營收的企業僅有 10.1%，相較全球 13% 的比率，台灣落後近 3 個百分點。

根據調查，數位轉型的最高主帥，有 75.6% 由董總御駕親征，尤其科技服務業，清一色由 CEO 操盤，對數位轉型的重視程度最高。

數位轉型工程平均需要花 5.9 年，目前全台企業平均已啟動 2.88 年，換言之，要完成數位轉型，還要再努力 3.02 年。其中，最早啟動的是科技服務業，早於 4 年前就開始，最後起跑的則是零售業，1.83 年前才正式鳴槍。