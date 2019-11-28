台灣上班族平均現職年資近10年 多數人失業因待遇不符期望

主計總處今 (28) 日公布台灣 108 年人力運用調查報告，截至 5 月全台就業者共 1148.4 萬人，於 107 年間繼續原有工作者約占 90%，且平均現職 (主要工作) 年資 9 年 8 個月，5 年以上者占 60%，工作異動情形尚屬平穩；不過，失業者 43.7 萬人中，有 15 萬人曾遇有可以工作的機會卻未就業，主要原因「待遇不符期望」占 72.42%。

主計總處說明，至今年 5 月，失業人數共 43.7 萬人，尋找工作為「服務及銷售工作人員」者計 10.9 萬人或占 25.04%，「生產操作及勞力工」者計 10.2 萬人或占 23.28%，「技術人員」者計 9.2 萬人或占 21.05%。

而失業者尋職過程中，曾遇有工作機會者有 15 萬人，占失業人數 34.42%，未就業原因以「待遇不符期望」占比最高，達 72.42%，「工作地點不理想」也占 11.43%。