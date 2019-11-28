〈兆豐投資展望會〉滿足二個前提 明年至少看12400點 甚至有望寫新紀錄

兆豐證券和兆豐國際投顧今 (28) 日共同主辦 2020 年投資展望說明會，兆豐投顧董事長李秀利高度樂觀看待台股，認為在美中貿易戰協商取得共識以及美國持續強化寬鬆貨幣政策的前提下，明年加權指數高點初步上看 12400 點，不排除挑戰歷史高點 12682 點，甚至衝上 12800 點，而高點最快將在第二季至第三季見到。

李秀利指出，明年上看 12400 點為初步位置，而基本假設前提是，美國和中國對於貿易戰至少有初步的協議，若有談好更深度的協議，「就會有更高的彈性空間」。

另一方面，美國聯準會 (FED) 啟動購債計畫，10 月中旬起以每月約 600 億美元的速度購債，預計將延續至明年第二季，資金面更加寬鬆，有助股市續攻高點，但李秀利也提醒，台股繼續攻高的前提是資金動能，事實上聯準會購債有但書，期間仍可能改變購債速度和期限，仍要關注其政策變化。