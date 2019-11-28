〈新光金法說〉淨值升至1921.8億元 新壽投資瞄準低波動高殖利率股、不動產

新光金 (2888-TW) 今 (28) 日舉辦線上法說會，截至 9 月底，新光金合併淨值提高到 1921.8 億元，每股淨值為 15.17 元，其中，新光人壽投資策略方面，持續佈建低波動高殖利率股票及優質不動產，以提升經常性收益。

新光金前三季合併稅後純益為 190.6 億元，EPS 為 1.55 元。總資產規模逾 3.9 兆元，較去年底成長 7.7%，合併淨值達 1921.8 億元，較前一年底增加 32.9%，每股淨值為 15.17 元

新光人壽初年度保費較去年同期成長 0.4% 至 842.2 億元，市佔率為 8.4%。受惠於經常性收益提升及負債成本持續改善，2019 年前三季合併稅後純益達 135.8 億元，合併淨值較去年底提高 53.1% 至 1075.1 億元。