JDI展示Micro LED產品 明年投入透明液晶面板量產

日本經營重建中的中小尺寸面板廠 JDI (6740-JP) 週四 (28 日) 宣布正在進行「Micro LED」的研發，並向外界公開展示了試作產品，Micro LED 是在基板上經由紅、綠、藍三色的微型 LED 排列來作畫面顯示，JDI 在產品上採用了瑞典「glo」公司出品的 LED 晶片。

JDI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Micro LED 的產品特色在於畫面亮度與寬廣的視角，在材料特性上與 OLED 面板相同，同為自體發光不需背光模組。由於採用耐得起環境變化的無機材料，在構造上也較為簡單。