京華城今日熄燈謝幕 沈慶京哽咽落淚：感到無奈與感傷

京華城今 (28) 日舉辦感恩熄燈儀式，創辦人沈慶京表示，對於拆除京華城感到無奈與感傷，也是青少年時期的夢想幻滅，至於未來 126 位員工去向，除可退休的同仁已陸續辦手續外，也將與業界進行媒合。

回顧京華城經營過程，沈慶京表示，33 年前，因為在兒童時期都找不到一個可安全玩樂的地方，因此啟發建造老少咸宜的地方，同時滿足市民購物需求，在當時房地產熱絡的年代，放棄轉手土地獲利的機會，花 15 年時間讓夢想成真，也確實創造榮景。

沈慶京指出，京華城 2001 年開幕，但 2008 年經營不堪負擔，共虧損逾 130 億元，因此決定標售，不過標售案不斷拖延，直到去年 12 月中石化 (1314-TW) 旗下鼎越開發以 372 億 1 萬元得標，預計 2022 年完工，未來將可提供一萬個上班族方便安全的場所。