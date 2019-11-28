根留台灣再報捷 同欣電投資近百億八德蓋新廠

台商回台投資衝破 7000 億大關，根留台灣也同步報捷，經濟部投資台灣事務所今 (28) 日再通過 3 家企業，其中，高功率 LED 散熱陶瓷電路板大廠同欣電 (6271-TW) 將投入近百億在桃園八德新建廠房增加產能；截至目前，根留台灣方案累計已有 27 家企業響應，投資逾 661 億元。

經濟部指出，除了日韓 CIS (影像感測器) 公司的製造體系外，同欣電是唯一能提供大規模 CIS 晶圓測試、晶圓重組、封裝及成品測試服務的公司。為了提升陶瓷電路板、手機用影像感測器晶片後段製程的產能，以維持領先地位，同欣電將投入超過 97 億元在八德新建廠房增加產能，龍潭廠擴大建置產線進行新產能開發計畫，可望為桃竹苗地區帶來 588 個本國就業機會。

鐿鈦科技 (4163-TW) 是台灣微創手術器械關鍵零組件的先驅，營收近 6 成以醫療器材零件為重心，將擴大投資 15 億元，在中科后里園區投入智慧自動化生產研發製造，可望整合中部首屈一指的精密機械加工能力，讓高階醫療器材開發設計、製造能力根留台灣。