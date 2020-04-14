 1

家具活起來了！呼吸感木材、記憶廚房打造有溫度的家

設計家 - Designer
Tag
家具廚房打造溫度木耳藝術充滿營造自在自由的美學無毒永續傳承堅持建材塗料風格選用不易重視尤其空氣木質收納訂製材質

什麼是家的溫度？對於木耳生活藝術來說，即是讓空間充滿「有機感」，營造自在、自由的生活感覺－－

什麼是家的溫度？對於木耳生活藝術來說，即是讓空間充滿「有機感」，營造自在、自由的生活感覺－－

在「二分之一設計、二分之一生活」之中，木耳生活藝術挹注減法思維，不讓設計過度搶走生活本質，且達成「情感與溫度」、「生活與美學」、「無毒與健康」、「永續與傳承」的生活理念。同時堅持使用無毒木建材與塗料，提出合理的價格，減少利潤，利用拉高生產量來降低成本，以高品德堅持向工藝美學致敬。

在木耳生活藝術的思維中，著重營造「空間溫度」，希望打造每個有故事的設計，並創造與使用者之間的連結，使每一位業主都能坐擁專屬的獨特風格，體現美學價值及創造更多可能。

木耳生活藝術溫度美學 Key Point x 4

1. 選用歐洲永續造林認證的實木建材
善於發揮木建材優點的木耳生活藝術，使用的並非一般的木頭，而是選用歐洲永續造林認證的樹種，且嚴選「硬木」木種，更耐久且不易變形，且堅持不使用東南亞的血汗木材，重視「使用者與施作者同等重要」的理念。

同時，木耳生活藝術亦坐擁自己的製作工坊，從設計到製作皆不委外一手包辦，在這樣的客製化前提之下，每一件家具都顯得獨一無二，尤其全程使用德國 Festool 無塵設備，不但大量減少塵屑污染，在保持環境及產品的乾淨之餘，同時也保護施作者的健康。

2. 堅持礦物塗料及無毒塗料
裝潢常見木心板、夾板、塑合板、矽酸鈣板、PVC 塑膠、乳膠漆、油漆、壁紙等充斥劣質的黏著劑、溶劑的建材，木耳生活藝術選用歷史悠久的 KEIM 德國凱恩礦物塗料，具有不剝落、不褪色、淨化空氣的特性，耐髒且不易沾塵，更符合永續環保減碳的要求。

而客製化的木頭家具，則使用天然品牌 Livos 護木油，取代一般市面用上漆封死木質毛細孔的方式，還給木質能自我調節的功能，並透過護木油保有木質天然的觸感，讓家具不再只是物品，而是具有生命力地與使用者共同生活。

3. 重視空間採光跟空氣流動
杜絕「收納無用」，當櫃體過度鋪陳而不考量動線時，反而造成拿取不便，且容易形成視覺窒礙，失去收納的意義。木耳生活藝術將收納機能落實在生活習慣中，並以簡單實用作為主要原則。尤其重視光線的傳遞、空氣的流動，讓空間充滿「有機感」，營造出溫度、自在、自由的空間觀感。

4. 打造傳承故事與回憶的好廚房
將廚房視為家中最重要的場域，打造出耐久、經得起時間考驗的訂製廚具設備，讓餐廚空間成為家的傳承角色，延續一代一代的回憶。尤其重視廚房的通風與光線，保有廚櫃下方簍空，除了預留管線空間，也避免鼠蟲孳生與陰濕問題。不僅使用實木建材，也堅持使用訂製抽頭、德國進口五金，耐用美觀、不易刮手與生鏽，在每一處細節落實永久使用的初衷。

Designer Data

  • 木耳生活藝術
  • 主持設計師：馮正興
  • Email：art.more6577913@gmail.com
  • 網址：www.artmore.com.tw
  • 電話：+886-0936877383、+886-03-6577913
  • 地址：新竹縣竹北嘉政九街九號 1 樓

圖片提供 木耳生活藝術

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 

 