兩檔CCL廠因疫情大漲

美國確診人數呈放緩趨勢，川普政府 5 日也指出，住院率也趨於穩定，有助於提升華爾街情緒，同時，紐約州 5 日報告有 594 例新增死亡案例，少於 4 日的 630 例，這是與冠狀病毒相關的每日死亡人數首次出現下降，而歐洲多國感染和死亡速度也都有放緩的跡象。而各國實施降息加 QE 的政策，也使熱錢到處亂竄，清明連假後，國際股市紛紛站穩月線之上，台股本周也跟上補漲行列，大盤、櫃買指數雙雙站穩月線之上，台股有很多本低本益比的超跌好公司，自然也展開落後補漲，我認為這一波反彈回季線的機會很大，而且將由超跌低本益比的公司帶頭補漲，投資人當然不可以錯過這麼好的行情。

哪些股票是低基期、低本益比的公司，過去我說的汽車零組件股，本周已經展開大漲，貿聯 - KY(3665-TW)、勝麗 (6238-TW)、劍麟(2228-TW)、皇田(9951-TW)、胡連(6279-TW)、廣華 - KY(1338-TW)、東陽(1319-TW)、堤維西(1522-TW) 等等，股價都已站上月線，逐漸往季線靠攏，請投資朋友此時不要追高，好股票是在拉回時買入，因此不必在此時追高。

疫情肆虐 加速伺服器、網通發展

超跌低本益比的公司帶頭補漲，其中業績佼佼者當屬 CCL 族群的台光電 (2383-TW) 了，銅箔基板廠台光電過去終端產品以手機為主，近年來加重在網通、伺服器及車用市場，並於去年下半年開始發酵。今年 3 月營收較上月增長 22.1％，為今年單月營收新高，法人預估台光電大陸廠區將陸續復工，會回到以往正常水準，加上中國加速 5G 基地台建設，台光電上半年業績有機會優於去年同期。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1380 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：疫情改變了什麼？

◎期蹟再現：勞退又委外 萬點是起點？

◎投資總鋪師：眼球革命拉動大學光業績

◎台股照明燈：兩檔 CCL 廠因疫情大漲

