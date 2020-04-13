〈每週CFTC報告〉投機者加碼看漲歐元、日圓 大增原油看多部位

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者連續第 3 週加碼美元多頭押注，但同時間，也仍繼續看好歐元、日圓，並在 OPEC + 減產會議召開前，大幅增加原油多頭部位。

美元指數

截至 4 月 7 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單增加 959 口，至 15024 口，是連續第 3 週加碼。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 1 個月來，美元大多扮演了終極避險的角巴，不過在 100 附近遭遇阻力。在前一週反彈約 2.5% 之後，這週又跌了 1%，回到 100 下方。

但投機者美元繼續維持買盤，近 3 週共增 7872 口淨多單，看多部位來到過去 5 週以來最高。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，以歐元、日圓變化較大，主要在看漲的押注增加。

(圖表取自 countingpips.com)

歐元投機者的多頭部位連續第 6 週上升，這段時間內共增加了 19.3 萬口合約。不過雖然淨多單增加，歐元兌美元匯率仍未振作，持續處於 1.10 之下。

日圓投機者在近 6 週中，第 4 次加碼看多，目前日圓淨多單為 2.2 萬口，是連續第 5 週處於看多的水準。日圓一向是避險貨幣，不過在美元表現強勢下，日圓表現相對偏弱，目前美元兌日元匯率略高於 108。

原油

大型能源投機商在連兩週減碼之後，本週大幅增加看漲部位，淨多單上升 4.9 萬口，至 48.4 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

石油市場受到沙烏地阿拉伯與俄羅斯的油價戰以及 COVID-19 疫情導致的經濟停工，造成需求不足的嚴重打擊，不過近一週由於油國重新商討減產協議，讓投機者強烈看漲。

全球最大石油生產國也在週日達成一項歷史性協議，OPEC + 將削減每日 970 萬桶原油產出，略低於最初計畫的每日 1000 萬桶減產規模。

黃金

本週投機者淨多單減少 9907 口，至 24.8 萬口，為連續第 2 週減碼。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金投機多單自 2018 年 11 月底由空翻多，淨多單已經連續 41 週在 20 萬口上方。不過近期淨多單水位下降，來到 2019 年 7 月以來，近 38 週的最低。

不過在美國聯準會大幅加碼救市措施之後，金價本週表現強勁，單週上漲約 4%，穩於 1680 美元上方。

10 年期美債

本週大型投機者略為增加美債空頭部位，淨空單增加 7988 口，至 6.1 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

在連續第 2 週投機者減碼公債部位後，投機者本週略為增加看跌押注。COVID-19 爆發而導致經濟中斷，10 年期美債被視為避險標的，促使投資者從 2 月 11 日達 39 萬口淨空單，大減看跌部位。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單增加 1.2 萬口，至 3.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

在連兩週減少 VIX 空頭部位之後，投機者本週重新增加看空押注，不過與 8 週前 2 月 18 日的淨空單 13.0 萬口相比，仍然少了 10 萬口左右。