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〈新冠肺炎疫情〉國內新增珊瑚公主號4人確診 湖北類包機452人登記返台

鉅亨網編輯陳于晴
國內新增 5 例新冠肺炎 (COVID-19) 病例，均為境外移入。(圖：擷自疾管署)
國內新增 5 例新冠肺炎 (COVID-19) 病例，均為境外移入。(圖：擷自疾管署)
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珊瑚公主號確診陳時中郵輪解除隔離類包機新冠肺炎武漢肺炎湖北集中檢疫所

中央流行疫情指揮中心今 (13) 日宣布，國內新增 5 例新冠肺炎 (COVID-19) 病例，均為境外移入，其中 4 人為珊瑚公主號郵輪旅客，全台累計確診達 393 例；日前湖北「類包機」首批返台 153 人今天全數解除隔離，下一趟 2 架次將在 4 月 20、21 日執飛，目前已有 452 人登記回台。

指揮官陳時中指出，今天新增的案 389 至 392 與另 3 名親友共 7 人，於 2 月 15 日前往美國、祕魯、玻利維亞、巴西及智利等地旅遊，並在 3 月 5 日從智利登上珊瑚公主號郵輪。原定 3 月 19 日於阿根廷結束旅程，但因多國封鎖邊境導致郵輪無法停泊，因此在海上漂流多日，最後終於在 4 月 4 日停靠美國佛羅里達州邁阿密港。

珊瑚公主號上當時已有 12 名旅客及 10 名船員感染，其中 3 人死亡，而船上 7 名台人則搭乘郵輪公司安排的包機至英國後，轉乘我國籍航班返台，指揮中心接獲外交部通知後，為求慎重，執行了相關檢疫措施，包括搭機時全程戴口罩、機上座位適當區隔、入境時無論有無症狀均予以採檢，並送集中檢疫所隔離 14 天。

針對確診的案 384、393 夫婦先後從美國返台引發爭議，發言人莊人祥表示，在 10 日當天，家屬就有主動說明，案 393 後來改為 11 日返台，算是有提前通知，根據疫調，對方稱夫婦二人從 2 月底後就沒見過面，但有在同一工作職場工作過。

至於 3 月 29 日湖北返台專案航班，陳時中表示，今天有 153 人解除隔離，返家進行 14 天自主健康管理，其餘 30 日返台的民眾，持續於集中檢疫所進行密切健康監測，預計明天解除隔離。

第四批湖北台人類包機返台，海基會已洽請華航指定兩架次由上海飛桃園航班，載運國人返回，分別於 20 日 (一) 及 21 日 (二) 執飛，皆在 19:50 由上海浦東機場起飛，預計 21:50 抵達桃園機場，副指揮陳宗彥指出，截至目前，第一天的登記人數為 228 人，第二天共 224 人，合計 452 人將搭乘專案航班返國。