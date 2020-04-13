〈新冠肺炎疫情〉國內新增珊瑚公主號4人確診 湖北類包機452人登記返台

中央流行疫情指揮中心今 (13) 日宣布，國內新增 5 例新冠肺炎 (COVID-19) 病例，均為境外移入，其中 4 人為珊瑚公主號郵輪旅客，全台累計確診達 393 例；日前湖北「類包機」首批返台 153 人今天全數解除隔離，下一趟 2 架次將在 4 月 20、21 日執飛，目前已有 452 人登記回台。

指揮官陳時中指出，今天新增的案 389 至 392 與另 3 名親友共 7 人，於 2 月 15 日前往美國、祕魯、玻利維亞、巴西及智利等地旅遊，並在 3 月 5 日從智利登上珊瑚公主號郵輪。原定 3 月 19 日於阿根廷結束旅程，但因多國封鎖邊境導致郵輪無法停泊，因此在海上漂流多日，最後終於在 4 月 4 日停靠美國佛羅里達州邁阿密港。

珊瑚公主號上當時已有 12 名旅客及 10 名船員感染，其中 3 人死亡，而船上 7 名台人則搭乘郵輪公司安排的包機至英國後，轉乘我國籍航班返台，指揮中心接獲外交部通知後，為求慎重，執行了相關檢疫措施，包括搭機時全程戴口罩、機上座位適當區隔、入境時無論有無症狀均予以採檢，並送集中檢疫所隔離 14 天。

針對確診的案 384、393 夫婦先後從美國返台引發爭議，發言人莊人祥表示，在 10 日當天，家屬就有主動說明，案 393 後來改為 11 日返台，算是有提前通知，根據疫調，對方稱夫婦二人從 2 月底後就沒見過面，但有在同一工作職場工作過。

至於 3 月 29 日湖北返台專案航班，陳時中表示，今天有 153 人解除隔離，返家進行 14 天自主健康管理，其餘 30 日返台的民眾，持續於集中檢疫所進行密切健康監測，預計明天解除隔離。

第四批湖北台人類包機返台，海基會已洽請華航指定兩架次由上海飛桃園航班，載運國人返回，分別於 20 日 (一) 及 21 日 (二) 執飛，皆在 19:50 由上海浦東機場起飛，預計 21:50 抵達桃園機場，副指揮陳宗彥指出，截至目前，第一天的登記人數為 228 人，第二天共 224 人，合計 452 人將搭乘專案航班返國。