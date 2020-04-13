蔡明彰分析師觀點：Fed買垃圾債 投資與投機並行

今天報告的主題是「Fed 買垃圾債，投資與投機並行」。

未來全球資本市場出現投資與投機並存二大主軸，如同水火同源，是非常特殊的現象。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調， 照理因應嚴峻的新冠肺炎疫情，各國政府大灑錢壓低利率，應該促使投資買盤進場才對，但是現在的情況一發不可收拾。美國 4 月初第一週，短短的三週內累計申請失業救濟金人數已超過 1,600 萬人，川普政府被迫祭出第三輪 2.3 兆美元刺激方案，連同第一輪 7,000 億美元購債、第二輪 2 兆美元財政紓困，總計規模已經達到 5 兆美元，佔 GDP 25％，堪稱史上最大救市動作，未來還不排除再推第四輪的刺激方案，規模起碼 1 兆美元。

第三輪 2.3 兆美元刺激方案，最主要有四部分。第一，通過向金融機構提供流動性、保障小型企業獲得融資使它們減少裁員。第二，通過貸款計劃以支持小型企業，但必須尊重薪酬、股票回購、股息的限制。第三，聯準會破天荒將買進自 3 月中旬原為投資等級，後來降為垃圾債的非投資級債券，這部分稱之為墮落天使，一般認為，是美國 3 月狂跌熔斷的導火線。第四，幫助州政府應對現金流壓力。

聯準會將會購買一些投機等級公司債消息傳出，在復活節的前夕 4 月 9 日，美國垃圾債寫下 1998 年以來最大的漲幅。高收益債與美國公債的殖利率的利差，在 3 月 23 日這天，也是全球股市的一個低點，利差擴大到 1,100 個基點，表示當時投資者出脫有違約風險的高收益債，將資金轉進了美國國債。

同時，高收益債的價格大跌就連動美股的崩盤，後來垃圾債市場停擺，利差竄升到 2008 年金融海嘯以來的最高水準，但是現在聯準會出手買垃圾債，立刻使垃圾債對美國公債的利差縮小到 785 個基點，估計這一次受創疫情中，掉入垃圾債的規模達到數千億美元，一但聯準會購入垃圾債，將膨脹聯準會的資產負債表到空前的 6.08 兆美元，這會造成了二大現象。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調， 第一個使長期的美元走跌。第二個方面，連聯準會都買投機級的債券，整個資本市場的跟風，將會湧入投機的行列。

台股的正規軍一向是半導體跟手機，但是根據研調機構顧能的預測，今年全球半導體的產值將比原本預期的成長 12.5％更差，預估將只有 4,154 億美元，恐怕衰退 0.9％。若不含記憶體的半導體產值，將是 2,906 億美元，會大幅衰退 6.1％，這表示晶圓代工、封測、設備、IC 設計上游材料等，在 2020 年將有衰退的壓力。

另外，我們也從大立光 (3008-TW) 的法說，我們看到第二季因為蘋果推遲了 5G 的 iPhone 亮相，使得大立光對第二季的看法轉趨保守，另外一個在港股掛牌 iPhone 升學元件的瑞聲，已經發布第一季獲利預警，預估在 iPhone 出貨的下修跟升學市場的下降，今年第一季瑞聲將會年減 85～90％，只剩 4,300～6,300 萬人民幣的獲利，所以整個蘋果的供應鏈的產品只剩下 AirPods 第二季可以力守，因為 AirPods 今年會推出二款全新的產品，相關的個別公司康控 - KY(4943-TW)第一季的營收 9.76 億元，年增 65％。再過來宣德 (5457-TW) 第一季的營收 30.1 億元，年增 155％。

再過來我們可以看到這波疫情，使得居家工作大行其道，但相關的公司本益比已經太高，逼近調節天花板的位置。像今年最火紅的受惠遠距辦公的 ZOOM，年初的時候是 65 美元，3 月最高 165 美元，波段大漲 154％，但免費的最貴，ZOOM 的軟體不收費，但爆出資安問題，現在的本益比高達 1,400 倍，最近跌回 124 美元。另外，台灣的圓展 (3669-TW)，訴求視訊系統跟上潮流，本波已經大漲 85％，但第一季的營收 4.74 億元，僅年增 2％，似乎還看不出居家辦公的實際效益。

另外，居家辦公使得資料中心的伺服器需求大增，相關的股票也大漲，但此刻要冷靜看待，伺服器代工廠緯穎 (6669-TW) 第一季的營收 351 億元，意外年減 8.5％。另外一個部分，伺服器的機殼勤誠 (8210-TW)，第一季營收 13.4 億元，年減 14.3％，這一個成長不如外界的預期，但是股價已經大漲了 4 成，這證明受到中國產能影響，伺服器來不及出貨，倒是在居家辦公需求之下，把伺服器的記憶體加大容量，所以看起來包括宇瞻(8271-TW) 還有宜鼎(5289-TW)，在第一季的營收分別成長了 1％、5.6％，相對本益比比較低。

但是，現在投機在什麼地方？在股價淨值比比較低的個股，但是要師出有名，有一定的題材，像最近泰豐 (2102-TW)、友訊(2332-TW) 爆發了董監改選，最主要是股價遠低於淨值，但是泰豐有土地資產，友訊有自有品牌跟帳上現金。

另外，三星 LCD 的大單轉向了鴻海 (2317-TW) 集團的群創(3481-TW)，群創的股價淨值比只有 0.3 倍，另外一個部分，手機零組件的閎暉(3311-TW)，雖然關閉了深圳廠，第一季會產生重大的虧損，但是虧損之後，股價還是低於淨值，股價已經連續二天的漲停。

另外一個，晶圓代工聯電 (2303-TW) 在禮拜一的走勢，相對台積電突出，最主要聯電的配息殖利率有 5％，股價也在淨值之下，所以凸顯台積電未來假如成長受限，市場的比較活潑買盤將會轉到低股價淨值比的相關晶圓代工股票。

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