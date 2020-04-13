中壽第一季獲利創同期新高 擬配發現金、股票股利各0.6元

雖然在新冠肺炎疫情衝擊下，金融市場大幅波動，中國人壽 (2823-TW) 今 (13) 日仍繳出的第一季獲利成績單仍表現亮麗，今 (2020) 年 3 月自結稅後純益 14.2 億元，第一季稅後純益更達 44.6 億元，每股稅後純益 (EPS) 達 1 元，不僅較去年同期大幅成長 59%，更創下同期新高。此外，中壽董事會通過配發每股現金股息、股票股利各 0.6 元。

中國人壽除獲利表現亮眼外，3 月自結資本適足率 (RBC) 也維持在 300% 水位，遠高於法定要求。

在穩健財務結構的奠基下，中國人壽董事會已通過，每股擬發放現金股利 0.6 元、股票股利 0.6 元，是首家公佈發放現金股利的壽險公司。

此外，中國人壽長期推動高價值的分期繳商品，雖然受到疫情衝擊，今年第一季長年期分期繳商品新契約保費收入仍較去年同期成長高達 28%，帶動公司價值逐年穩定成長。

中國人壽在疫情期間，對外推出包括保費緩收、放寬法定傳染病除外理賠等八項保戶關懷服務，更提出加發醫事人員保戶確診慰問金及免除住院醫療商品的法定傳染病等待期的批註服務；對內則啟動各種行動化與遠距線上作業、異地備援與居家辦公機制等措施。

中國人壽為壽險業界首家獲准並已在第一季啟動試辦人臉辨識行動投保，未來可望將刷臉身分辨識技術逐步擴大到保單保全、契約變更、理賠等服務，同步支持通路數位轉型及升級對保戶的數位服務。