六角自結2月罕見轉虧損 前2月EPS 0.34元

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (13) 日依公布前 2 月自結獲利，由於新冠肺炎疫情衝擊餐飲市場，轉投資中國杭州瑞里尤其受到中國各地封城影響，六角 2 月轉為虧損 100 萬元，較去年同期獲利 1700 萬元由盈轉虧，每股虧損 0.04 元，累計前 2 月仍維持獲利 1400 萬元，年減 67%，每股純益 0.34 元。

今年第一季是所有餐飲業最難熬的時間，不過，六角指出，即使疫情狀況未完全明朗，旗下主力手搖茶品牌「Chatime 日出茶太」前 2 月淨增店數，已超越去年第一季，積極擴點腳步並未減緩。

另一方面，最先封城的中國 3 月解禁後，目前近 80% 中國境內的加盟店已恢復營業，單店營收回到去年同期 70-80%，六角看好，營運築底逐步復甦中。

六角 3 月合併營收 2.71 億元，月增 9.39%，年減 31.7%，第一季營收 8.58 億元，年減 21.71%，創 8 季低點，反映歐美地區、澳洲、東南亞和東北亞等各國政府陸續發動鎖國、封城或是進入警戒狀況等禁令衝擊。

六角力求不裁員不減薪，日前已宣布董事長不支領薪酬到今年底、全體董事不支領 2019 年董事酬勞，部分高階主管主動自請為期 1-3 個月不領薪酬進修假，力拚守護集團員工生計，保持疫情過後再度積極擴張實力，