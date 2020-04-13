〈政院兆元紓困〉科技部擬攜手大學 成立防疫科學研究中心

科技部長陳良基今 (13) 日出席行政院紓困振興方案記者會，面對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，陳良基表示，將以科技部過去累積病毒快篩、疫苗研發能量，協助應變中心技術支援，也將持續投入快篩試劑及疫苗與佐劑研發，計畫與大學合作，成立 3-5 間防疫科學研究中心。

陳良基表示，配合國家級防疫科研中心設立計畫，考量目前台灣在檢疫、治療、預防、公共衛生、創新科技防疫場域驗證等領域仍有許多未能解決，因此規劃整合各大學基礎研究、跨域防疫科技能量，成立防疫科技研究中心，若資源到位，將在近期內成立。

在這次防疫過程中，陳良基表示，科技部自從 17 年前 SARS 後，補助約 200-300 個實驗室，培育 1000 多位的研究人員，建立對抗感染症病毒關鍵技術、防疫平台，因此在這次疫情中，台灣也是繼中國、澳洲、日本後，全球第 4 個分離出病毒株的國家。

快篩試劑方面，陳良基指出，科技部補助中研院團隊，利用單株抗體 (IgG) 研發新冠肺炎快篩試劑，將病毒檢測時間縮短至 15 分鐘，目前已有多家廠商表達承接意願，而輔導的新創柏勝生技，也發展新冠肺炎血液抗體可攜式檢測平台，在丹麥臨床試驗靈敏度高達 9 成。

陳良基進一步表示，在疫苗研發方面，中研院、台灣大學、美國德州州立大學共組國際跨領域團隊，參與科技部新興感染症研究計畫，研究發明新型奈米疫苗，也正規畫新冠病毒疫苗研發。