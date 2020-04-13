百和興業-KY首季純益年增逾5成 每股純益0.65元

百和興業 - KY (8404-TW) 擴大經編網布營運漸收成效，另外輔料包含織帶、射出勾等產品也穩定成長，今 (13) 日公告首季自結，稅後純益 2.03 億元，年增 52.5%，每股純益 0.65 元。

百和興業 3 月營收 11.98 億元改寫歷史次高，月增 66.33%，年增 38.47%，首季營收 22.46 億元，季增 55.35%，年增 4.3%，3 月稅後純益 1.62 億元，每股純益 0.52 元，首季稅後純益 2.03 億元，年增 52.5%，每股純益 0.65 元。

百和興業 2019 年經編網布營收約 5 億元，今年經編網布營收將較今年成長逾 3 倍，估可逾 15 億元、上看 20 億元；東莞廠已開始獲利，越南百宏廠營運走揚中，法人估 2020 年出貨規模將放大，下半年有機會損益兩平。

百和興業今年輔料營收穩定成長，法人認為，今年將維持成長，營收估成長逾 10%，獲利也將同步向上，另外，營運觸角也將伸進高階口罩市場。

百和興業 2019 年營收 65.67 億元，年增 9.59%，稅後純益 3.59 億元，每股純益 1.14 元。