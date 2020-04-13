併加拿大藥廠Q4交接+稼動率提升 保瑞今年營運穩定成長

保瑞藥業 (6472-TW) 今 (13) 日舉行線上法說，董事長盛保熙表示，日前取得英國上市公司 GlaxoSmithKline 葛蘭素史克 (GSK) 加拿大藥廠營運資產，及 5 年藥品代工合約，預計今年第 4 季完成交接，另外竹南廠與美國新客戶合作案，將帶動今年產能利用率提升，整體營收、獲利可望穩定成長。

保瑞過去 5 年啟動 4 件國內外藥廠併購案，其中最大的案子為上個月以 8.3 億元收購加拿大藥廠及 5 年代工合約，盛保熙表示，該廠區產能利用率僅 50%，尚有空間可拓展新客戶，且代工合約產品包括疼痛皮膚藥、抗過敏藥物，都是北美地區需求強勁產品，此外，該廠具有製造高毒性產品、半固體劑型等高技術產品，有助保瑞代工技術提升。

副總經理陳世民指出，雖然近期新冠肺炎疫情蔓延，加拿大政府也執行人流控管，不過，簽約、交接進度不受影響，預計今年第 4 季可完成。

保瑞本業 CDMO(委託研發及生產代工) 方面，盛保熙表示，去年 CDMO 產值 900 億美元，預估 2023 年上看 1173 億美元，原因包括產業越來越多新藥開發公司，尤其中小型新藥公司需要工廠協助製藥與代工；大藥廠則頃向將資源放在客製化、大分子、難度較高的藥品，將其他藥品製造委外，降低成本。

盛保熙看好，旗下竹南廠與台南廠已接獲多家國際客戶訂單，其中竹南廠有美國新客戶加入，產能利用率可望從目前的 30%，提升至 45%。