川普：我有權開放國家！專家：總統權力有限

美國總統川普週一 (13 日) 推文表示，他有權重新開放美國經濟或放寬社交距離措施，強調總統掌握著決定權，而非各州州長，不過有法律專家認為總統下令開放的權力實則有限。

川普指控部分假新聞媒體為創造對立與混亂，稱開放各州權力的在於州長，而非美國聯邦政府及總統，川普駁斥此為錯誤訊息，並稱有充分理由顯示決定權在於總統。

「有充分理由顯示這是總統的決定，雖然如此，聯邦政府將持續和各州州長密切合作，我和州長將儘快做出決定！」川普稱道。

(圖：Twitter)

川普上週表示將在週二 (14 日) 成立第二個武漢肺炎 (COVID-19) 疫情工作小組，內部成員由醫生、經濟專家、部分國會議員以及州長等共同組成，計畫待疫情高峰期過後，研擬重新開放經濟的相關策略。

目前還不清楚若川普要求人們復工和上學，國家是否會遵守，尤其當前疫情仍未緩解，不過有法律專家表示，美國總統下令復工或重新開放城市、交通運輸或企業的權力非常有限。

事實上，川普政府上月中發布疫情指導方針，鼓勵美國民眾自主隔離來防止病毒傳播前，許多州長、市政領導人、企業和家庭已率先採取相應策略。

此外，美國憲法第 10 條修正案賦予美國各州相對獨立的自主權，該項修正案明文規定，聯邦政府僅限於憲法明文賦予之權力，各州政府有權督導公民並管理公共福利。