居家防疫股還是夯！Netflix激漲7% 登52週新高點、亞馬遜漲逾6%

在武漢肺炎持續衝擊市場下，串流影視平台 Netflix (NFLX-US) 週一大漲 7% 至 396.72 美元，登上 52 週新高點。

今年迄今 Netflix 股價上漲 22.6%，遠優於大盤表現，S&P 500 同期下跌 15.1% 且較其高點下跌 25%。

道指週一下跌 319 點或 1.3%、S&P 500 下跌 1%，但在 Netflix 和亞馬遜 (AMZN-US) 引領下，Nasdaq 綜合指數尾盤最後一小時逆轉收高 0.3%。

武漢肺炎期間，防疫居家類股受惠，投資銀行 William Blair 上個月底表示，大眾因居家防疫而收看影片的時間增加，Netflix 訂閱人數也成長。

然而，Needham 曾推測武漢肺炎病毒對 Netflix 不利，因為居家防疫期間大眾收入銳減，可能會削減不必要的開支。

亞馬遜週一大漲 6.2%，距離其 52 週高點也僅 5% 之遙。

亞馬遜同樣受惠於武漢肺炎疫情，消費者奔向亞馬遜採購物資和雜貨，迫使亞馬遜緊急招聘倉儲人手，且 Slack 和 Zoom 這一類企業對亞馬遜 AWS 的需求也大增，因為這些遠端商業工具的用戶激增，而他們仰賴亞馬遜的基礎架構。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，截至週一，美國確診病例超過 558526 例，死亡人數至少 22146 人。