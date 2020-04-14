降價奏效！分析師：蘋果iPhone中國3月銷量激增416%

市場逐漸從武漢肺炎 (COVID-19) 引起的供需衝擊中恢復過來，最新報告顯示，蘋果 (AAPL-US) 3 月 iPhone 銷售量在中國出現戲劇性反彈。

蘋果股價週一 (13 日) 上漲 1.96%，至每股 273.25 美元，道瓊工業指數下跌 2.1%。

蘋果股價 (圖片: Google)

中國工信部週一 (13 日) 最新數據顯示，3 月手機總體銷量為 2,180 萬台，雖較去年同期下滑 23%，但較 2 月暴增 241%。這當中包括 620 萬部 5G 手機，比 2 月增長 161%，佔總出貨量的 27%，佔比低於一個月前的 37%。

巴克萊分析師 Tim Long 表示，這份數據反映 3 月 iPhone 銷量較 2 月激增 416%，達到約 250 萬部，總體出貨量重心稍稍移回 4G 手機。預計蘋果將在今年晚些時候發布其首批 5G 版 iPhone。

根據中國工信部的報告，3 款支援安卓系統 (Android) 的手機，佔中國智慧手機市場 88%，市占率低於 2 月的 92%。

Tim Long 指出，蘋果為了提高與華為等公司的 5G 手機競爭力，在中國展開促銷活動大打價格戰，中國電商網站京東、蘇寧等平台上的 iPhone 均有不同程度的降價，折扣幅度從 7% 至 18% 不等。

Long 推估，蘋果供應鏈「大致已恢復正常」，升級版的新 iPhone SE 可能很快就亮相，但他同時警告，蘋果 4G 手機面臨的競爭日益激烈，不僅要面對來自競爭對手的 5G 手機威脅，還得承受其他市場的經濟壓力，加劇蘋果在中國提高市占率的競爭。

巴克萊分析師表示，新數據顯示第一季中國 iPhone 銷量較去年同期下滑 4.4%，略優於他的預期，但今年晚些時候首次亮相的 5G 版 iPhone，才是測試市場對蘋果手機需求的真正考驗。

Tim Long 維持其對蘋果的「持有」(equal-weight) 評級和每股 268 美元的目標價。