〈房產〉首季全台新建案總銷約3400億元 議價率平均約1成

今年來新冠病毒疫情全球擴散，連帶影響民眾出門看房意願，但剛性購屋需求不滅，買方轉而線上看房，數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計，首季新建案總銷金額 3400 億元，議價率落在 1 成上下，其中桃園議價率最高，達 13%。

591 新建案指出，首季新建案總銷 3400 億元，新案議價率 1 成附近，可見疫情影響建商轉念不再迷信過高開價，定價切合真實行情，盼望盡快成交。

數字科技旗下 591 新建案調查，第一季案場來人狀況深受疫情牽連，整體來人略為下跌，但購屋剛性需求還在，拉抬線上看房熱度。根據統計今年第一季 591 新建案點閱數突破 2600 萬次，創歷史新高，主因是 591 新建案站台全台近 5000 筆在線建案，同時提供 720 實景看屋及新案開箱文等，讓民眾在家就能初步了解及篩選自己屬意的個案。

細看第一季推案情形，全台總銷破 3400 億元、近 3 萬戶的量體，依舊維持高水位，但在開價上面跟以往有所不同，在非常時期進場建商也採非常手段，全台第一季進場新案議價率約在 11%，貼近市場行情，591 新建案主管李忠哲表示，連以往喜歡開高追高的台北市新案，議價率約 1 成，就是不希望過高開價嚇走現今還願意出門看屋的「真」買方。

第一季新案議價率最高的縣市為桃園市，約 13%，近期推案集中在像是龜山、中路等重劃區，然而連已少有素地藝文特區也有上市建商麗寶機構推出「麗晶花園廣場」總銷百億元，近 2000 坪基地，規劃純 3 房產品，吸引首換族。新竹市第一季指標推案熱區為東區介壽段市地重劃案，首案「寶睿博第」身受竹科客青睞，雖說受疫情影響富宇建設暫緩在該區進場，但在竹科買盤支撐相信疫情穩定後，量能將持續恢復。

台中市第一季表現亮眼，約 750 億元的總銷及近 6000 戶的量體，堪稱六都之最，看似沒受到疫情影響，李忠哲指出，主因是今年底即將完工的捷運綠線，為台中市首條捷運線，建設利多加持建商信心在沿線推案，像是在地建商坤聯發建設在捷運櫻花文心站旁推出「坤聯發西屯匯」，北屯機捷特區則有寶佳機構櫻花建設的「櫻花巨人」進場，2-4 房產符合目前該區主力產品。