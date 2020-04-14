藍思增資150億人民幣 創A股手機產業之最 股價崩

藍思科技公布計劃向特定人增資不超過人民幣 150 億元，創下 A 股手機產業鏈中最大的增資案，引發業界嘩然，周一 (13 日) 股價應聲跌停後，周二 (14 日) 股價一度續挫逾 5%，截至上午 10:00 止，每股暫報 15.42 人民幣，下挫 2.9%。

資料來源: 東方財富網, 藍思科技股價日線走勢

藍思科技指出，將以非公開發行方式增資 13 億股，總額不超過人民幣 150 億元，主要用於長沙 (二) 園智慧穿戴和觸控功能面板建設項目 (人民幣 12.7 億元)、車載玻璃及大尺寸功能面板建設項目 (人民幣 42.5 億元)、3D 觸控功能面板和生產配套設施建設項目 (人民幣 53.8 億元)、工業互聯網應用項目 (人民幣 20.9 億元) 及補充營運資金 (人民幣 20 億元)。

而人民幣 150 億元的巨額增資，相當於藍思科技上市 5 年來純益總和人民幣 65.4 億元的 2.3 倍，現金分紅總額人民幣 16.48 億元的 9.1 倍，2019 年營收人民幣 303.15 億元的一半，比重之大使市場大多不諒解。

分析指出，公司這次的增資自然會稀釋本來的股東權益，股權約被稀釋為原來的 77%，若全數發行成功，發行期首日的前 20 個交易日均價為 14.43 元，這相當於較 4 月 13 日的跌停價再跌 9%。

藍思科技此舉引發市場正反兩方激烈爭論。支持者認為，隨著 5G 商用及手機換機潮的到來，藍思科技後續業績成長空間巨大，定向增資是為了擴大產能和鞏固領先優勢，提前佈局有利於藍思在 5G 商用潮中搶占先機。

反對方則表示，目前受全球疫情衝擊影響，蘋果及特斯拉產業鏈均存在很大的不確定性，盲目擴張會導致固定資產激增，一旦業績達不到產能所需，則難以沖消巨額的資產減值損失。

在增資消息公布後，外傳湖南省國資委可能將參。不過，這次增資案還需股東大會和中國證監會審核、批准，因此增資發行數量、募集金額等還存在不確定性。

截至目前，藍思為蘋果、華為的重要核心一級供應商，也是特斯拉全球一級核心供應商，目前已出貨給特斯拉中國上海、美國等工廠逾一年時間。

