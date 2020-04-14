美國財長：超過8000萬美國人可於週三前收到援助金

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週一 (13 日) 表示，將有超過 8000 萬美國人會在週三結束之前，在銀行帳戶內獲得這次財政刺激的援助。

梅努欽在白宮的記者會上，宣布了這筆款項支付，以及美國小企業管理局處理 3490 億美元「薪資保護計畫」中貸款的進度。此兩項支付款項，均由川普上個月所簽署的 2.2 兆美元刺激計畫提供。

與此同時，自週三開始，美國國稅局將啟動一個新的網路工具，這項工具將顯示目前的付款狀態，包括預定將其付款存入他們的銀行帳戶或郵寄給他們的日期。

美國國稅局說，「獲得我的付款」工具還可讓符合資格的個人，如果尚未提交銀行帳號訊息，也可在此提交，以盡快取得支付，避免郵寄支票的時間。

梅努欽表示，希望可以盡量用電子方式，來完成更多的事，在目前這個時代，這非常重要，也更加安全，而且也不用去銀行取款。

在防疫措施之下，美國經濟陷入停滯，對個人及企業的刺激計畫，成為美國政府穩定經濟的重要手段。

梅努欽表示，商業貸款是一個嶄新的計畫，也已經進行了一週。他說，尚未處理貸款申請的企業，應該能夠在本週完成這一步驟。