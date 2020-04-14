受疫情衝擊 今年第一季全球PC出貨量創七年來最大跌幅

全球 PC 出貨量在 2019 年出現了增長。然而，武漢肺炎疫情持續蔓延，對 PC 市場帶來衝擊。根據研究機構 Gartner 的數據顯示，2020 年第一季 PC 市場下跌了 12.3%，自 2013 年以來最嚴重的下跌。研究機構 IDC 的數據則顯示下跌了 9.8%，主因是由於疫情爆發而導致供應減少。

Gartner 的數據顯示，2020 年第一季全球 PC 出貨量下跌了 12.3%，至 5160 萬台。在前六名 PC 供應商排名當中，僅戴爾 (DELL-US) 在 2020 年第一季實現 PC 出貨量成長。排名第一個聯想 (0992-HK) 和排名第四的蘋果 (AAPL-US) 出貨量呈現個位數下跌，而排名第二的惠普 (HPQ-US) 和宏碁 (2353-TW) 呈現雙位數下跌，而華碩 (2357-TW) 出貨量則大跌 26.2%。

全球 PC 供應商出貨量排名 (圖片：Gartner)

從 IDC 的數據來看，2020 年第一季全球 PC 出貨量下跌 9.8% 至 5320 萬台。再一次，只有戴爾出貨量有所增長。值得注意的是，宏碁第一季 PC 全球出貨量年減 9.9% 至 336.4 萬台，市占率排名升至第四位，主要受益於強大的遊戲 PC 產品組合以及 Chromebook 市場的成功。蘋果的 Mac 第一季出貨量年減 20.7% 至 309.2 萬台，則創下近年來最大跌幅，因為該公司 PC 製造基地幾乎都位在中國。

全球 PC 供應商出貨量排名 (圖片：IDC)

IDC 行動設備部門研究經理 Jitesh Ubrani 表示：「需求激增可能是短暫的，因為許多人仍在擔心最壞的情況還沒有到來，可能導致消費者和企業在未來幾個月內收緊支出。」

Gartner 研究總監 Mikako Kitagawa 則表示，PC 供應商第一季的業績突顯了影響個人電腦支出 (尤其是中小企業) 的經濟不確定性。「這種不確定性，再加上 Windows 10 升級高峰期的結束，導致企業將 IT 預算從 PC 轉向戰略業務連續性計劃。」Kitagawa 說道。