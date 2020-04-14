〈印度延長鎖國〉印度總理莫迪：延長全國封鎖至5月3日 全力抗疫

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 週二 (14 日) 發表全國談話，宣布印度的全國封鎖繼續延長，至 5 月 3 日。

這是自 3 月中以來，莫迪第 4 次就 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情發表全國演說，他表示，社會隔離和封鎖為國家帶來了巨大好處，雖然從經濟上來看，這麼做的成本很高，但是保護人民的生命安全是更重要的。

莫迪表示，到 4 月 20 日為止，在控制疫情傳播方面表現出改善的地區，可能會放鬆一些基本活動，但也有條件，政府將在週三發布詳細的指導方針。

印度早前發布 21 天的全面封鎖令，至 4 月 14 日午夜到期，這段期間全國只允許基本服務運行，如水、電、衛生服務、消防、雜貨店和市政服務。

在莫迪發表講話之前，幾個印度省份已下令將封鎖期延長至 4 月 30 日，以阻止病毒傳播。

據衛生部週二統計，印度已經報告了 10363 例 COVID-19 確診病例，其中至少有 339 人死亡。

印度是世界第 2 人口大國和第 5 大經濟體，但人們擔心該國的公共衛生系統無法應對重大疫情。

Edelweiss Securities Pvt 經濟學家 Madhavi Arora 表示，隨著痛苦的防疫措施延長，城市地區的大部分非正式和半正式勞動力將流離失所，社會經濟成本可能會比最初的評估要嚴重得多。

莫迪表示，未來一週非常關鍵，因此人們仍應嚴守規定，持續抗疫。