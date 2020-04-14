虛擬通路交易幫大忙 三能估本季營收可望回穩

專業烘焙器具製造商三能 - KY(6671-TW) 首季營收 3.26 億元，季減 39.11%，年減 14.86%，公司預估，第 2 季營收可望回升到 4.5 億元，透過電子商務的交易比重更倍數攀升，更有助營收回穩。

三能兩年來積極布建中國電子商務業務，今年發揮效益，主管指出，2、3 月實體店面人流減少，銷售營收也減少，但統計發現，2、3 月電子商務通路銷售金額較去年同期倍數成長，估第 2 季的營收將較第 1 季回升。

三能去年營收 18.89 億元，透過電子虛擬通路銷售金額約 15%，今年 2 月、3 月透過電子商務通路的銷售金額也較去年同期大幅成長，整體第 2 季營收可望較第 1 季回升，但公司主管指出，仍需密切注意疫情的發展。

三能去年營收 18.89 億元，年減 0.61%，稅後純益 1.89 億元，年增 7.54%，每股純益達 3.11 元，董事會決議每股擬配 3 元現金。

三能在江蘇無錫新生產線完工後，產能逐漸提升，法人估每月產能增加 3000 - 5000 萬元，江蘇無錫新廠也獲高新技術企業認證，稅率從 25% 降到 15%，並可回溯去年第 1 季起減免。