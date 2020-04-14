4月起買進口車退稅流程加快 財部放寬車商可用保證金抵繳貨物稅

民眾購買進口車退稅程序可望加快，財政部發布解釋令，4 月起進口車車商可先以保證金抵減貨物稅，再由財政部優先核發「貨物稅完稅證明」，讓消費者可儘快拿到退稅款，也有助於車商穩定現金流。

過去車商進口小客車必須先預繳保證金，在價格調查期間稅籍也會暫列為「未繳貨物稅」，等價格調查出爐並取得完稅證明後，才申請退還貨物稅給消費者，作業流程繁瑣耗時。

在解釋令發布前，消費者購買新車符合汰舊換新、以及購買電動車都可享有貨物稅減免優惠，但因海關對進口車查價作業程序複查，從核定完稅價格、課徵貨物稅到核發完稅證明，通常需耗時約半年，如果新車在進口後半年內出售，受限於車商尚未取得完稅證明，必須在銷售後再等上數月才能申請核退貨物稅，將稅款退還給消費者。

財政部 說明，為避免有業者將中古車改裝後充當新車銷售，因此海關對於新車查價價格相對嚴謹，包括車輛的零件、設備等都會逐一詳查，保障消費者權益，也因此進口車查價程序相對較長。

財政部表示，4 月起車商可根據進口車輛申報價格計算貨物稅，並先以保證金抵繳以取得貨物稅完稅證明，再以完稅證明申請退稅，新規定放寬後，除了可讓消費者盡快拿到退稅款外，也有助於緩解進口商資金壓力。