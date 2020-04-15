〈貴金屬盤後〉美元走疲 財報季開跑 黃金連4日上漲

週二 (14 日) 交易，黃金期貨價格連續第四日上漲，因防疫措施使商業活動停滯，全球經濟與企業季度業績令人擔憂，進而給予黃金支撐力。

武漢肺炎在歐洲擴散的情形已達頂峰，且在美國趨於平穩，激勵向來與黃金走勢逆相關的美股上漲，但美元走疲也提振金價上漲，ICE 美元指數下降 0.4%。

Kitco 高階分析師 Jim Wyckoff 週二研究報告指出，「主要企業財報現在要開始發布了，這會顯示出 Covid-19 大流行的早期衝擊，且提醒大眾當前正是艱困的經濟時期。」

摩根大通公布，純益下降 69%，且因貸款可能出現虧損，所以準備金大幅增加。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 7.50 美元或 0.4%，收每盎司 1768.90 美元。盤中高點在 1788.80 美元。

根據道瓊市場數據，週二盤中高點和收盤價均為交易最活躍契約自 2012 年 10 月以來最高價位。

GraniteShares 研究主管 Ryan Giannotto 表示，「黃金市場主力來自美國 Fed 上週宣布的擴大貸款和資產收購計畫。」

「這是 Fed 的最新舉措，不僅讓央行能採購垃圾債券，也是人類歷史上規模最大的印鈔行動，這些發展推動金價收盤跨越 1700 美元，且隨著企業公布財報正進一步上漲。」

大宗商品投資者可能也聚焦 IMF 最新觀點，IMF 認為經濟前景黯淡，今年全球經濟將萎縮 3%，明年回彈 5.8%，這意味今年經濟衰退的狀況較 2007-09 期間還要嚴重。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 週二聲明，「經濟萎縮程度很有可能會更糟。」

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格上漲 59.3 美分或近 3.8%，收每盎司 16.13 美元。

5 月交割的銅期貨價格僅上漲 1.2%，收每磅 2.3295 美元。

7 月交割的白金期貨價格上漲 9.3%，收每盎司 819.70 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.7％，收每磅 2185.40 美元。

Zaner Metals 週二市場報告指出，「白金族群市場受益於南非礦區持續關閉的消息，但我們可以感受到本週有一些避險的大買盤進入市場。」