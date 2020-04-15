居家辦公需求激增 雲端通訊股夯 Zoom、Slack漲聲不斷

雲端基礎通訊 Slack Technologies (WORK-US) 和 Zoom Video Communications (ZM-US) 週二股價再獲提振，Cantor Fitzgerald 分析師 Drew Kootman 給予這兩家股票「增持」評級。

Zoom

Zoom 今年迄今股價已將近翻升一倍，Kootman 的評價顯得有些遲來，他對 Zoom 的目標價 150 美元，該股在近期 3 月 30 日就曾到達此水準。Zoom 週二收高 4.39% 至 141.89 美元。

Kootman 認為，當前武漢肺炎疫情造成全球許多辦公室關閉，而這將給予 Zoom 持久的推動力。

Kootman 研究報告指出，「我們認為當前 Covid-19 環境還有尚未在股價上反映的巨大上漲潛力，Zoom 提供非常出色的通訊平台，適逢視訊和連網性對所有產業和各規模的企業都越來越重要的時期，我們預期疫情會對該平台及其產品帶來更高的市場滲透率，以及未來的交叉銷售機會。我們預期這些影響會持續推動該公司多重擴張。」

Kootman 估計，Zoom 自 1 月起 2021 財年從 COVID-19 大流行中獲得的收益將達 8000 萬美元，2022 財年則約 2.5 億美元。

對於近期 Zoom 平台發生的隱私和安全性擔憂，Kootman 認為這不會對平台構成實質性影響，且他認為將會有越來越多企業採用 Zoom 的延伸產品，包括雲端電話服務 Zoom Phone、視訊會議室服務 Zoom Rooms 等。

「我們相信，在當前具有巨大上行潛力的 Covid-19 環境下，Zoom 出色的通訊平台將繼續推動業績，並贏得市場份額。我們預期這數字會高於共識估計，目前的估計是保守的，因為在美國和國際市場的市場滲透率還有更大的上升空間。」

Slack

儘管居家辦公的人數越來越多，Slack 平台上的活動也大增，但 Slack 股價自防疫措施獲得的提振力道仍不如 Zoom，Kootman 給予該股目標價為 30 美元，該股週二收高 1.4% 至 25.32 美元。

Kootman 報告指出，「我們相信，該公司與其平台有許多獨特、積極特質，包括提高客戶生產力、效率的能力，各產業和各企業規模的適用性，以及不斷發展的系統生態可促進各方面無縫結合。我們預期這些特質可提高該公司的市場滲透率、利潤率，且認為這些特色可讓該公司本益比上升。」